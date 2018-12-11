 微软将于2020年1月停止支持Azure容器服务

自2020年1月31日起，微软将不再支持其Azure容器服务（ACS）。对于Kubernetes用户来说，微软的前进方向是Azure Kubernetes Service（AKS）。

至顶网软件频道消息： 自2020年1月31日起，微软将不再支持其Azure容器服务（ACS）。对于Kubernetes用户来说，微软的前进方向是Azure Kubernetes Service（AKS）。

上周，微软的高管们透露，该公司将于2020年1月31日停止支持其Azure容器服务（ACS）。 ACS正在被微软的Azure Kubernetes Services（AKS）取代，后者是该公司在2017年推出的一项服务。

自2017年初以来，微软用于开发、部署和维护容器的ACS已经支持Kubernetes——一种开源容器编排标准。

由于Kubernetes的成功，微软在2017年秋季增加了一个专门的Kubernetes容器服务——AKS。在微软推出AKS时，该公司的高管们表示他们计划继续提供最初于2015年推出的ACS。但是，2018年3月，微软的高管们表示他们会在某个时候放弃ACS，但没有提供具体日期。

12月5日，微软的官员们在博客文章中表示，自2020年1月31日起，ACS将不再受支持。从那天起，所有ACS应用程序编程接口（API）都将被阻止。用户将无法再创建新群集，也无法更新或扩展现有群集。他们将能够列出并删除现有的集群。

微软对现有ACS用户的建议是，如果他们使用Kubernetes的话，就迁移到AKS或ask-engine开源项目。如果他们将ACS与Docker一起使用，微软建议迁移到基本或标准/高级Docker Enterprise Edition for Azure解决方案模板。如果他们将ACS与DC/OS一起使用，该公司正在倡导用户迁移到Mesosphere DC / OS Enterprise或Mesosphere DC / OS开源解决方案模板。

上周，微软提供了AKS虚拟节点的公开预览，它汇集了Azure Container Instances基于容器的计算能力和AKS提供的Kubernetes API。微软的官员们表示，这种组合为Kubernetes API带来了无服务器计算的优势。



