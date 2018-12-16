华云数据张劲：基于云管平台，华云通过七步法则助力企业上云

华云数据售前方案中心高级总监张劲在12日下午举办的企业上云与产业转型论坛上发表了题为“华云数据助力企业客户提高行业数字化能力”的主题演讲，并接受了至顶网的独家专访。他表示，云计算的发展是朝着服务化、产业化和模式化的发展趋势。

2018年12月12-13日，由中国电子技术标准化研究院主办、中国开源云联盟、全国信标委云计算标准工作组协办、至顶网承办的第八届中国云计算标准和应用大会在京召开。大会为期两天，分别聚焦企业上云和开源，希望通过云计算产业链相关各方的广泛参与，为我国云计算的发展献计献策。会上详细解读了国内云计算产业政策，展示了我国云计算国家标准研制工作的成果，报告了云计算标准化工作的重要进展。

华云数据售前方案中心高级总监张劲在12日下午举办的企业上云与产业转型论坛上发表了题为“华云数据助力企业客户提高行业数字化能力”的主题演讲，并接受了至顶网的独家专访。他表示，云计算的发展是朝着服务化、产业化和模式化的发展趋势。因此相对应的标准非常重要，华云数据的发展也是遵循工信部的云计算综合体系指南以及遵循参与标准化构建。为了帮助企业客户上云，华云数据根据自己的核心能力——云管平台，提出了七步法则，即能力评估，模式评估，实施计划，模拟上云，深云迁移，业务切割，运营管理。来帮助客户打造数字化的云平台。

以下为访谈实录（内容经至顶网编辑整理，未经允许谢绝转载）：

至顶网：您怎么看这几年中国云计算市场发生了的变化？

张劲：云本身是一种业务模式。那我觉得从业务模式来谈几点变化。第一是市场，第二是技术，第三是政策，第四是行业场景。

第一，从市场角度来讲玩家越来越多，我们可以看到原有的玩家IBM、HP、思科这一种国外的厂商，国内的华为、华三包括现在很多的以云为题材的这样一些新兴公司，包括华云就是其中的，我觉得这市场越来越蓬勃，这就意味着这市场的容量越来越大了。带来的业务机会越来越多。

第二，从技术的角度来讲云生态传统的技术计算、存储和网络发现说有一个非常大的变化，一个变化就是以谷歌、AWS为代表的公司用互联网的方式去做了很多业务上的创新，所以这也给我们带来了很多开源的技术,原有的传统闭源的商业产品和开源产品的之间融合，使得技术的迭代变的越来越多。像华云自己的产品其中我们一部分就是基于OpenStack去开发。

第三，从政策角度来讲，工信部印发的《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》其实我个人也读了很多遍，个人认为政策在中国会作为一个对于云计算这个产业的非常大的助推力，包括我们看到今天这个会谈的是什么？谈的不完全是技术，谈的是标准谈的是应用场景。

第四，从行业场景来讲，我们把整个行业分成两大端，第一大端我们叫企业级行业比如说金融、运营商、政府这一些行业我们发现每一个行业里面都有自己的行业云，另外一块就是我们讲的中小客户，中小客户可没有一个明确的行业了。对于这两种的话我们是有非常明确的区隔，在企业级的角度来讲每一个行业有每一个行业的属性，有每一个行业的业务逻辑，但对于很多的中小企业来讲需要一个通用的产品。基于行业场景，云不再是一个技术导向的东西，它已经跟业务融为一体。



至顶网：华云数据作为一家年轻的企业，具备什么样的特色？

张劲：华云公司是一个很年轻的公司也很纯粹，为什么呢？华云没有传统硬件厂商的包袱，华云很纯粹，诞生之初就是面向云计算，或者主体的业务就是为云计算而生的企业。华云特色：

第一，华云最核心的是华云的云管平台，华云是具备一个真正能够承载云的技术和服务的公司。



第二，丰富的云平台功能。基于云平台提供重要的功能模块，包括云管、包括超融合产品，包括整个的运维管理，包括大数据服务等前沿性服务模块。

第三，丰富的行业场景。华云会聚焦相关行业，包括聚焦政策相关的国家主导去推动的一些行业，比如工业制造，工业物联网、教育、医疗等。

第四，完善的服务能力。因为云本身业务模式就是为服务而生的。华云具备的咨询规划服务、运营运维服务、实时交互服务等能力。这四个特色构成我们整个云计算业务的这样一个版图。

至顶网：数据成为企业数字化转型过程中一个关键点，那么华云的用户或客户在上云的过程中关于数据的主要诉求是什么？

张劲：今天经常说数据就像石油。唯一的差别是说石油是可以被采竭可以被用完，而数据是取之不尽、用之不竭，而且它越用越大。

我觉得用三个角度可以谈客户的数据诉求。

第一安全，企业的数据对于每一个企业来讲都是它的生命线，谈数据之前一定要谈第一个词是安全。尤其今天都在谈数字化转型，如果你的数据出现了不安全。有可能整个的企业发展就会遇到巨大的挑战。

第二点数据打通，包括内部的数据打通，和外部的数据交换。内部要实现不同部门、不同系统、不同场景下的数据流通。外部数据做到共享。

第三个让数据助力业务创新。基于业务的创新模式让数据可以发挥更大的作用。

这三者是一个递进关系。先解决安全问题再解决内部的这样的数据打通和外部的数据融合，第三个就是怎么用数据的力量来做业务的创新。这也是华云在帮客户去做一些大数据项目的时候，与客户探讨它的数据未来应该怎么去使用的一个方向。



至顶网：针对这些诉求，华云有没有具体的应对措施？

张劲：第一，华云一直在强调自主、安全、可控的技术路线。

第二，华云内部系统已经打通。跟外部的打通是跟大数据联盟等组织去整合一些资源。

第三，对于客户诉求来讲，没有哪一家厂商服务商能完全解决客户面临的所有问题。比如说举一个简单的例子，华云帮助无锡地铁上云。

过去地铁主要解决出行的问题，但是今天要考虑的是地铁跟公交的换乘以及与共享单车之间的联动。我们会看到，针对地铁出口的共享单车，就是说要的时候没有、不要的时候堆的满满连进站都进不去。如果实现人流数据的互动交流，第一避免了城管的压力，第二也让客户的地铁出行的场景变的更加立体化。



至顶网：关于混合云您是如何理解的，如何实现真正的混合云，是寻找一个统一的混合云解决方案还是自己整合？

张劲：我觉得混合云首先它是一个概念，第二我觉得混合云现在是一种在云计算发展到今天这个地步它是一种妥协的解决方案。

妥协就是说今天对于传统企业来讲，有的资产变成了包袱。第一资产就是说这东西积累了大量的这样一些能力。第二点某种意义上就像我们大家讲的比如你说今天让足球运动员去打篮球很难，因为它本身过去具有足球的技能他很难一下子就转化。我觉得就是说混合云这个理念或者说这个模式我觉得在未来至少是5到10甚至更长的时间内还是长期并且大范围的存在。

那对于有一些企业来讲的话就是说互联网企业，今天可能未必那么多去谈混合云，可能就讲我今天是云原生的企业，或者我是一个云创新的企业我可能具有公有云，但是知道中国近80%90%的企业都不是互联网企业，因为这业务模式决定了互联网其实轻资产这一种模式，中国一定要大量的实体经济、实体业务，实体业务它过往的积累沉淀就导致了今天一定是采用这一种混合的方式。

至顶网：接下来2019年华云有没有一些投资计划或者是战略的布局？

张劲：2019年华云会从产品的角度、从研发的角度和行业三个方向上去做大力的投入。

第一，CloudUltra®4.0这一个平台会继续的加强，会实现公有云跟私有云完美的融合。另外一个产品是超融合，今天超融合大大降低企业上云的门槛。

第二，继续研发投入。华云正在美国硅谷筹备研发实验室，希望透过对于美国的新技术、包括新产品的一些了解研究来提升华云产品的前瞻性以及对于未来的3到5年甚至5到10年这样一些产品的先进性。

第三，也是比较重要的一点是说加大行业的投入，华云的特点是以客户的需求为导向，希望在行业云方面跟客户深度的去探索，打造出符合客户行业特点。



至顶网：谢谢张总今天接受我们的采访。

张劲：好，谢谢您。