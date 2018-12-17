GE剥离数字化业务 成立独立工业物联网公司

近日，通用电气公司（GE）结束了数月来外界对其数字化业务部门命运的猜测，表示计划将其作为独立的工业物联网公司剥离出去。

近日，通用电气公司（GE）结束了数月来外界对其数字化业务部门命运的猜测，表示计划将其作为独立的工业物联网公司剥离出去。

GE还决定出售ServiceMax现场服务管理软件的多数股权，该软件也是GE数字业务的一部分。该业务将被出售给私募股权公司Silver Lake Partners，交易将于明年初完成。

通GE做出这一决定正值它面临来自股东要求减少债务承担的巨大压力时。GE正在进行重大重组以实现这一目标，并已经表示计划出售两个物联网业务，即现有的连接照明装置业务及智能平台自动化业务。

据报道，今年早些时候GE也曾试图为其数字业务寻找买家，但最终没有结果。作为重组计划的一部分，GE还披露了剥离医疗保健和铁路机车业务的计划。

GE数字业务部门是2015年在前首席执行官Jeff Immelt领导下成立的，这是他将GE转型成为“数字工业”企业愿景的一部分。但在去年Immelt辞职，他的继任者John Flannerr和现任首席执行官Lawrence Culp（刚刚在10月份加入）已经弱化了GE在工业互联网领域的业务，而专注于更传统的核心业务。

Immelt表示，最初他的目标是在2020年前让GE成为十大软件企业，拥有数千名软件程序员，同时投入巨大的研发力量。仅在2016年，GE就在研发分析和机器学习软件上话费了40亿美元。此外，GE还将数字业务作为市场营销的重点，主打“数字工业”新时代。

但实际上GE并没有在在工业物联网领域产生Immelt预期的影响力。相反，GE发现自己面临来自AWS、IBM和微软等知名软件厂商以及C3工业物联网公司的激烈竞争。

新成立的工业物联网公司面临着要努力追赶上竞争对手的艰巨任务，但同时它也配备了很多现有产品例如GE Digital主打的Predix物联网平台，绩效管理、自动化、制造执行系统，运营绩效管理系统、GE Power Digital和网格软件。此外它还将拥自己的品牌、身份和股权结构，年收入约为12亿美元，但仍归GE所有。

太少，太迟？

这家新公司可能要面临着艰难的任务，也就是在一个竞争激烈的领域获得更多的市场份额。根据Eclipse Foundation最近的一项调查，全球大多数物的联网开发人员已经将AWS和微软Azure作为他们首选的云平台。 GE的Predix被认为是该调查中最不受欢迎的物联网云服务。

在今年Forrester第三季度的工业物联网最新报告中，GE Predix的处境也没有太大改观：

像C3这样的物联网软件公司也在有不错的成长，与谷歌和英特尔等厂商合作加强自己的产品。

今年2月Genesh Bell等重要高管的离职对于GE来说也是一次打击，Bell后来加入了物联网竞争对手Uptake Technologies 公司担任总裁。不仅如此，GE Digital现任首席执行官Bill Ruh也表示，他计划离职以“寻找其他机会”，这意味着GE必须找到再找合适的人选来领导这家新成立的物联网公司。

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示：“对于在Predix上构建下一代应用的CxO来说，这是一个重要的事件。他们需要知道Predix平台的路线图是什么。也许未来才知道答案，但目前这是一个需要谨慎的领域。”

目前GE还没有更新路线图的迹象，表示将在明年初公布更多有关新公司计划的信息。尽管如此，Culp依然看好新公司的前景，称独立结构将让新公司更加专注于这个“新兴市场”。

此外，这个物联网新公司确实有一个无法否认的关键优势。由于它仍属于GE，所以将获得该领域的大量工业资产，特别在天然气和石油、制造业和核电工业等领域，这些资产会产生大量数据，对于实现预测分析和业务洞察力至关重要，而且也会催生对于设备连接的更多需求。