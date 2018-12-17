分析：GE创建工业物联网软件业务对客户意味着什么？

近日，GE宣布成立一个新的独立软件业务，我们试图从中分析这对于GE Digital和GE的现有客户和潜在客户意味着什么。

近日，GE宣布成立一个新的独立软件业务，我们试图从中分析这对于GE Digital和GE的现有客户和潜在客户意味着什么。

我们所知的信息：

- 2018年12月13日，GE宣布成立新的工业物联网（或IIoT）软件业务，收入规模预计为12亿美元（基于GE Digital的销售额计算）。

- 新的工业物联网公司（非正式名称为GE Digital 2.0或GED2）将获得一个新的品牌。

- GED2将是一个独立的法人实体，GE目前是其唯一股东。

- 将成立新的董事会，聘请新任首席执行官（GE Digital首席执行官Bill Ruh将于2018年12月底离职）。新公司很可能在2019年第一季度正式成立。

- GE将向Silver Lake出售ServiceMax业务90%的份额，金额不详。

- GED2将继续作为ServiceMax面向GED2客户的经销商。

- 在正式经销商协议下，GE工业部门现在将向其客户销售GED2产品（Predix产品组合）。

- GED2将包括Predix平台的数字资产：Performance Management, Historian, GE Automation (HMI/SCADA), Manufacturing Execution Systems, Operations Performance Management, 以及GE Power Digital Power Services和Grid Software Solutions业务。

- GE的增材制造业务不会划归到GED2中。

- GE Digital首席商务官Steven Martin将于1月1日起担任GED2的临时首席执行官。

这意味着什么？

通过把GE Digital打造成为一个独立的全资子公司，GE首席执行官Larry Culp正在为GE Digital争取最大的生存机会。他还为GE股东创造了未来取得任何成功的机会。但是，作为一家独立的公司，GE Digital能否取得成功？

GE Digital面临的机会是，利用Predix作为一个坚实的工业物联网平台的声誉。由于要向GE各工业部门提供IT服务，新的GE Digital会更加灵活，能更好地应对市场机遇。

但是，GED2的新任CEO面临着将应用组合更新为现代云架构、同时说服客户这是一项长期发展的业务的诸多挑战。把GED2打造成为一个真正的软件业务，在某种程度上将有助于客户看到更加可行的未来。

GE通过此举发出了最明确的信号，即运营一家成功的软件企业与运营一家工业集团有很大区别。Culp聘请的新任CEO对于未来能否取得成功至关重要。

虽然现在判断此举是否做得太少、太迟、或者这只是GE Digital快速扩张的开始还为时过早，但我们相信GE Digital的客户应该会认为此举是GE正致力于GED2取得长期成功的一个积极信号。

优势分析

- 作为一家独立公司，GE Digital可以专注于开发软件业务，而不是作为GE工业业务的内部IT部门。

- 根据正式经销商协议，基于Predix的数字双胞胎等GE产品（如涡轮机）的销售产生经常性收入将计入GED2。我们认为，这是展示软件业务对GE的价值的一个积极举措。

- 此举让GE利用关键数字资产——Predix工业物联网软件平台——作为一项真正的业务。

- GED2现在可以专注于开发和销售由市场需求驱动的解决方案，并根据客户期望制定强大的产品路线图。

劣势分析

- GE 2018年的业绩导致GE品牌已经受损，这使得GED2更难以把GE作为一个数字化转型实力的例子。GED2需要在2019年进行重大的品牌重塑。

- Bill Ruh的离职给GED2的领导力带来了更多的不确定性。 Culp需要迅速聘请新任CEO，以确保新公司的积极发展势头和得到持续关注，同时为企业客户和合作伙伴传递明确的信息。

- GE Digital有技术债务需要清理。GE Digital把Cloud Foundry作为其云计算基础，但现在它已经与微软Azure合作，因此GE Digital将不得不为开发者提供一条向容器和基于功能的应用发展的路径。

- GED2面临转变市场对GE看法的挑战。客户和潜在客户经常会谈到他们对于GE结构性挑战的不安。GE必须说服客户他们是致力于长期发展的，以及来自高层持续的、反复强调的、公开的承诺。在最新的Wave报告中，GE Digital的支持和培训、监控和警报功能，并不像其他厂商那么强。

机会分析

- 卖掉ServiceMax业务让GE Digital能够专注于围绕核心架构提供一套集成解决方案。 ServiceMax并没有很好地集成到GE Digital中，因此有GED2作为经销商，让GED2的新领导层更专注于产品和运营。

- 完全剥离工业物联网软件业务，使其不用在GE内部相对其他工业部门再扮演IT和软件开发者角色，现在应该专注于提供可以在市场中销售的解决方案。

- GED2销售团队可以扩展并专注于销售软件，而不是工业产品上。

- GED2需要为Predix平台创建更多“预先打包”的应用，这些应用专注的行业保持一致。（预测性维护是一个很好的起点，但需要更多应用来快速展现Predix平台的价值）。

- 该结构可以将未来全部或部分GED2出售给外部投资者。GED2作为一家独立的公司，也让GE更容易寻找合作伙伴投资者来帮助加速GE Digital的发展。

威胁分析

- 企业软件公司将工业物联网视为一个巨大的机遇：在Forrester工业物联网软件平台Wave报告中，IBM、微软和SAP是该领域的领导者，GE、西门子和博世等工业企业紧随其后。工业物联网市场的竞争只会变得越来越白热化。

- 虽然能够自由地向更广泛的市场（而不是仅仅面向GE内部的工业部门）出售产品是件好事，但很多数字资产是作为更大型合同的一个组成部分被客户购买的：你购买了一台设备，附带了电脑和一些软件。GED2也许可以更自由地销售产品，但是有人想买吗？