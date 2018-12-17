从“黑夜”里走出来的BoCloud博云，下一步是打造云生态

一年之前，在采访BoCloud博云CEO花磊的时候，他形容自己在BoCloud博云的创业经历就像是黑夜爬山，是在一步步往前走的过程中跟着市场的指引，慢慢寻找方向并突破。而现在看来，BoCloud博云的这条路不仅越走越亮，也在越走越宽。

一年之前，在采访BoCloud博云CEO花磊的时候，他形容自己在BoCloud博云的创业经历就像是黑夜爬山，是在一步步往前走的过程中跟着市场的指引，慢慢寻找方向并突破。而现在看来，BoCloud博云的这条路不仅越走越亮，也在越走越宽。

BoCloud博云：稳扎稳打的“技术咖”

在日前的ITE 2018(IT Evolution Conference)·解构行业数字化转型大会上，花磊介绍，在过去几年里，BoCloud博云服务了上百个客户。“我们利用微服务架构为某大型国企搭建的信息平台每天连接超过70万用户，运行峰值数量达到上百万级别；我们通过云的运营管理平台帮助某金融行业客户实现了对上万个逻辑节点的资源的统一调度和统一运维，支持每秒1.8万亿的交易量；我们通过一体化的智能电网服务，帮助某大型能源机构提供覆盖26个省、超过11亿人的供电服务……”他的言语间充满了骄傲，“今年BoCloud博云的销售收入已经突破了一个亿，实现了连续三年百分之百的业务增长。”

BoCloud博云CEO 花磊

这样的成绩与BoCloud博云6多年来稳扎稳打的技术功底有着很大的关系。

首先，从微软亚洲工程院走出来的花磊自己本身就有着强硬的技术背景。可以说，他的风格在很大程度上决定了BoCloud博云踏实又低调的企业文化。此外，BoCloud博云在进入市场的策略一直是以点带面，非常具有针对性。比如在技术上选择了私有云领域，从细分的容器技术切入，目标是面向企业级用户提供云计算一站式服务；在行业上从进入门槛最高的金融业入手，再慢慢拓展至能源、政务和制造等行业。

据花磊介绍，目前BoCloud博云有两条产品线，一是PaaS，二是云管理。包括BeyondContainer容器PaaS云平台、BeyondCMP云管理平台等。其中，PaaS产品经过四年的实践应用，已经在金融、能源、制造等多个行业形成了大规模的深度应用。同时，基于这些应用还产生了DevOps、微服务、分布式中间件、应用管理、多租户解决方案等一系列的上层增值服务。

另一方面，从覆盖区域来看，BoCloud博云建设了以苏州和北京为核心的辐射全国的服务体系，公司服务体系有将近120名经验丰富的工程师，可以为企业客户提供从交付、定制化开发、实施到后期运维一整套全周期的服务。

从技术深度到合作广度的延伸

也正是得益于在技术和行业层面的“踏实感”，让低调的BoCloud博云从2015年至今获得了三轮融资。最近的一次，是今年6月由京东云和京东金融联合投资的近亿元B+轮融资。

用花磊此前的话说，BoCloud博云与其他很多“含着金汤勺出生”的云服务公司所不同的在于，其他很多初创企业还没落地产品时就已经获得了融资。但BoCloud博云是在市场上一步一步走出来的，通过市场方向的摸索和实践，在达到一定体量后才进行的融资。从这方面来看，BoCloud博云确实是“守得花开见月明”。

当然， 要在云计算这条路上继续走下去，为客户提供全面的服务，花磊也明确表示，单凭BoCloud博云的力量非常单薄，因此，他希望与所有合作伙伴形成密切的合作，一起打造完整的生态链。

截至目前，BoCloud博云的行业合作伙伴已经超过30家，合作交付的案例超过上百个。比如，早在2016年，BoCloud博云就已经与红帽开展深入合作，综合自己在灵活交付中的优势以及红帽在长期服务中的优势，为客户提供深度定制化的基于Openshift的解决方案，目前双方的联合解决方案已经在多个企业落地。

花磊告诉至顶网记者，BoCloud博云今年还专门成立了合作伙伴部门，从而与各领域的合作伙伴进行深入的沟通与合作。在ITE 2018大会上，BoCloud博云与联想超融合、金科信息分别发布了“BoCloud博云多云管理+联想超融合”联合解决方案和金融网络自动化运维解决方案，同时还与紫光云引擎签署了在“工业互联网平台建设”方面的战略合作协议。

与紫光云引擎“天时地利人和”的合作

会后，紫光云引擎副总经理陈虎接受了至顶网记者采访。他表示，与BoCloud博云的合作是“天时地利人和”的撮合。首先，目前国家正在从战略层面大力推进工业互联网的发展，为双方的合作营造了良好的环境基础；其二，BoCloud博云与紫光云引擎双方都是苏州企业，立足于江苏这一工业重镇，希望能够一起推出更落地的解决方案；其三，BoCloud博云多年来所积累的技术标签和行业经验非常符合工业互联网这一技术驱动平台的需求。

基于此，双方将发挥各自的技术和资源优势，在工业互联网云平台建设的技术交流、产品结合、市场拓展等方面展开深入合作，共同打造工业互联网领域云解决方案，推动云平台在工业互联网领域的深度应用与落地，助力行业用户实现数字化转型。

作为中国云计算的“国家队”，清华紫光通过子公司紫光云引擎打造的工业互联网项目在今年6月获批了工信部首批工业互联网国家级平台。而这次BoCloud博云与紫光云引擎的合作主要着力于PaaS层面的联合开发，包括更贴近技术资源的APaaS和更贴近行业应用的IPaaS。除此之外，整个平台还包括了IaaS、SaaS、边缘连接几个部分。

陈虎指出：“其中，PaaS是技术门槛最高的部分，也是该平台的重中之重。”“最终，我们的目标是成为全国前三大工业互联网平台之一，把它做成一个最落地、可运维、可操作的平台，解决制造企业的实际问题，带动中国企业转型和升级。”

对此，陈虎表示非常有信心。他强调，工业互联网涉及两方面，一是工业互联网平台，二是智能制造，这两者之间是相辅相成的关系，缺一不可。一方面，工业互联网平台能够为企业赋能，加速智能制造落地；另一方面，智能制造的具体项目也能够通过数据的采集和回归，进一步优化平台，形成闭环。而这，正是紫光工业互联网平台的集中发力点。

“在这之中，BoCloud博云的优势是更贴近客户，了解客户的实际情况。可以把一些工业的特点凝聚到PaaS层上，帮助客户解决痛点问题。同时，我们相信自己的产品会更接地气，因为我们可以马上到周边的企业去落地。”花磊说。

成立BoCloud博云研究院，持续技术研发与产品线拓展

在花磊看来，了解客户的需求非常重要。他认为服务商甚至需要把超过50%的精力都放在上面，为此，赢得未来的关键就在于技术稳定性持续服务的能力。

出于这样的理念，BoCloud博云还在大会上宣布成立了BoCloud博云研究院，作为BoCloud博云新技术的孵化器与发动机，持续对新技术关注和追踪。

据BoCloud博云CTO李亚琼博士从发展目标上说，BoCloud博云研究院有三个定位：一是对于前瞻性的云技术做更深入的研究和跟踪；二是与整个技术界尤其是开源社区的互动，打造BoCloud博云技术的开源“品牌”；三是探索云和行业结合的创新路径，加强云技术和行业技术的深度融合。

同时，他还指出，通过研究院的平台支撑，接下来BoCloud博云的产品线还会有更进一步的发展。在大会上，BoCloud博云COO崔骥重装发布了BoCloud博云产品生态体系，正是迈出的第一步。“具体地，BoCloud博云将更加以场景化、行业化的PaaS解决方案，以及横跨云环境与传统IT资源的云管理平台为两大产品线，助力客户IT系统的云化升级。”崔骥表示。

“通过BoCloud博云研究院，我们将与中科院展开深度的产学研合作，为国产云计算发展奠定基础。”花磊强调，“往小了说，BoCloud博云的愿景是让北京的同事每人买一套房子，让苏州的同事每人买一套大房子。往大了说，我们希望BoCloud博云可以成为中国新一代云计算行业的领先企业，致力于中国新经济，为行业提供可靠稳定的解决方案。”