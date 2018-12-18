IBM收购临近 Red Hat公布第三季度财报表现平稳

今天，Red Hat公布了自IBM宣布以340亿美元收购Red Hat以来的首个财报，股票没有上涨基本持平。

今天，Red Hat公布了自IBM宣布以340亿美元收购Red Hat以来的首个财报，股票没有上涨基本持平。

一旦收购完成（可能在明年下半年完成），Red Hat将不再是一个公开交易的实体，这可能解释了为什么今天股东们对Red Hat财报显然缺乏兴趣。尽管Red Hat超出了华尔街的盈利的预测，但股票方面没有波动。

第三财季，Red Hat在某些特定成本如股票补偿之前的收益为每股96美分，远高于分析师预期的87美分。该季度Red Hat的净收入为9450万美元，没有达到华尔街的预期水平。销售额为8.468亿美元，低于华尔街预测的8.536亿美元。

Red Hat的财报没有提供太多细节，由于IBM收购案正在进行中所以Red Hat高管没有主持电话会议。出于同样的原因，Red Hat也没有更新指引。不过，至少有关于订阅收入的一些好消息，订阅收入占到了总收入的87％，达到7.41亿美元，同比增长13％。

Red Hat总裁兼首席执行官Jim Whitehurst在声明中表示：“采用Red Hat技术让客户能够在混合云和多云环境中更安全、更一致地构建和部署应用，从而继续推动我们在第三季度的增长。例如，我们的认证云和服务提供商计划在第三季度突破了3亿美元年运营率大关，Red Hat Enterprise Linux在公有云中的按需收入同比增长25％。此外，Red Hat OpenShift企业级Kubernetes平台和Red Hat Ansible Automation也都实现了强劲的客户增长，该季度这两个产品都新增了100多个客户。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，该季度尽管受进行中的收购影响，但可以看到Red Hat所有主要产品组合表现良好。

Mueller说：“对于Red Hat来说问题一直是，它的新应用、开发和平台即服务业务能够快速增长以弥补放缓的硬件和Linux业务吗？现在我们永远无法得知答案了，因为Red Hat将被完全捆绑到IBM产品中。”

一个成功的季度，加上云计算业务的持续增长，这至少对IBM来说是个好兆头，外界普遍认为IBM希望通过收购Red Hat提升在私有云和公有云领域的地位。