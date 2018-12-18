微软携手物联网合作伙伴拓展智能边缘新机遇

2018年12月18日，微软IoT In Action全球巡展今天在深圳开幕，微软全球执行副总裁，微软人工智能及微软研究事业部负责人沈向洋博士，向中国物联网合作伙伴生态系统介绍了微软在拓展物联网与智能边缘创新中取得的最新进展。

至顶网软件频道消息： 2018年12月18日，微软IoT In Action全球巡展今天在深圳开幕，微软全球执行副总裁，微软人工智能及微软研究事业部负责人沈向洋博士，向中国物联网合作伙伴生态系统介绍了微软在拓展物联网与智能边缘创新中取得的最新进展。未来四年，微软将在全球范围内投入50亿美元，予力物联网合作伙伴生态系统共同拓展全球发展新机遇。微软本土合作伙伴在现场展示了基于微软智能云和物联网技术所打造的创新解决方案。

从云到端，微软全面推进物联网及智能边缘技术创新

在IoT In Action巡展现场，微软集中展示了在物联网与智能边缘技术创新和应用中所取得的最新突破和进展：

容器化的Azure认知服务： Azure认知服务让任何开发者无需具备高深的人工智能或者数据科学知识，也能轻而易举地将对象检测、图像识别、语言理解等人工智能融入自己开发的应用程序。而容器化作为一种分发应用程序的手段，可以将应用或者服务打包起来，只要极少甚至无需修改，即可部署在容器托管主机上。微软宣布推出支持容器部署的认知服务，极大地简化了开发者构建机器学习解决方案时面对的挑战。首批推出的认知服务包括5个API，包括由关键词抽取、语言监测、感情色彩分析组成的文本分析容器，脸部识别容器，以及文本识别容器。有了容器化的支持，用户可以在任何有数据需求的位置，使用Azure的认知服务，这意味着完全无需将内容发送到云端，就能在本地完成脸部识别、字符识别以及文本分析操作。利用这些API，开发者的智能应用可以灵活部署到不同位置，在需要规模扩展时，又能确保从边缘到Azure云端的连贯性。

微软在IoT In Action大会现场展示了被称为“黑塔”的全球首创的人工智能会议系统，这款由Azure人工智能驱动的边缘设备，能同时跟踪、记录多人会议的语音和图像，对每个人的发言进行文字记录，从中提取重点议题并生成会议纪要。与微软合作开发这一系统的儒博（ROOBO）宣布与微软达成战略合作，将成为微软智能语音转录服务与定制文本到语音服务（TTS）的合作伙伴，将儒博（ROOBO）在硬件开发与平台运维上的优势，与微软在人工智能与云服务上的先进技术相结合，共同开发和拓展智能语音在物联网、智能边缘、智能家庭、智能教育等领域的应用前景。

Azure IoT Edge：物联网将人工智能、云计算、边缘计算融会贯通，Azure IoT Edge就是一项用来将云端的人工智能和Azure服务，直接部署和运行在各种跨平台物联网设备上的全托管服务。在IoT in Action大会上，在人脸识别解决方案领域处于全球领先位置的人工智能企业依图（Yitu），也演示了以微软的边缘计算技术为基础打造的智慧校园解决方案。来自贵州的云基众智（CranCloud）开发的基于5G技术的LTE专网基站，借助于Azure IoT Edge服务，可以帮助边缘计算的智能应用在需要广域覆盖、高带宽的实时场景下实现大规模数据采集和运算。在开发者和创客界颇具影响力的半导体芯片开发商乐鑫（Espressif）发布了ESP-32-Azure IoT Kit开发板，这个套件能提供丰富的硬件资源和强大功能，并且专门针对传感器数据捕捉、云平台连接以及一系列边缘应用的需求进行了优化设计。

Azure Sphere：作为业界首个芯片级云+端物联网安全互联管理方案，Azure Sphere通过认证微控制器、操作系统、安全服务三方面的协同协作，打造出了从芯片层到云服务的完善安全保护，能够全面保护物联网设备的安全，并对不断涌现的威胁做出及时应对。在今年11月召开的第五届世界互联网大会上，微软Azure Sphere被评为“本年度顶尖且代表互联网发展前沿的领先科技成果”。

微软正与生态系统内的众多硬件合作伙伴、OEM厂商、系统集成商和零售合作伙伴展开合作，共同打造基于Azure Sphere的设备和解决方案。深圳本地的开源硬件厂商矽递科技（Seeed）发布了基于Azure Sphere的开发板，能帮助开发者和硬件设备厂商展开基于Azure Sphere芯片的样机设计和规划部署。长虹集团子公司四川爱联（Ai-Link）致力于成为世界领先的联网物联网解决方案供应商，其发布了面向智能家电的嵌入式Azure Sphere模块。除了在人工智能语音领域展开战略合作，儒博（ROOBO）发布了基于Azure Sphere及ROOBO嵌入式语音芯片的家电物联网模块，该解决方案支持通过多达400种离线语音指令控制家用电器，能为智能楼宇、智慧城市、智慧工厂等环境中配备麦克风的终端设备提供隐私安全保护。

携手合作伙伴，打造物联网解决方案加速器

通过与合作伙伴生态系统的密切合作，微软正全力打造面对不同垂直行业和水平业务应用的物联网解决方案。

解决方案加速器是推动物联网生态系统创新的重要举措。开源、预配置的解决方案加速器将帮助合作伙伴更快捷地开发出适用于不同垂直行业或者应用场景的物联网解决方案。目前微软提供的第一方解决方案包括，远程监控、互联工厂、预测性维护、设备模拟等。合作伙伴和客户在此基础上进一步开发自己的方案，能够尽可能降低风险、减少开发成本，并更高效地利用资源，从而让合作伙伴将更多精力集中于战略创新。目前，由第三方开发的解决方案加速器也已投入预览，包括英特尔互联物流平台、边缘功率分析、数字标识方案等。

微软与来自不同垂直行业的合作伙伴的合作，打造了丰富的物联网解决方案：

中国领先的城乡建设与生活服务商万科集团正携手微软打造涉及智慧家居、智慧物流及更多智能服务的合作平台。目前，万科集团已经利用Azure IoT Hub等人工智能服务打造了一系列智能解决方案。

在2018年微软Build开发者大会上，全球民用无人机及影像技术领导厂商大疆创新（DJI）与微软公司达成战略合作，以面向Windows的软件开发工具包（SDK）和Azure IoT Edge服务，打造出先进的人工智能与机器学习能力，帮助用户更好地驾驭商用无人机，并充分发掘出智能边缘云计算在行业应用中的无限潜力。

专注于零售和风力发电行业的全球领先的计算机视觉企业扩博智能（Clobotics），致力于将Azure IoT Edge、计算机视觉、人工智能和机器学习技术，结合到自主飞行的无人机及其它物联网设备中，打造智能的行业解决方案。搭载扩博智能解决方案的无人机能提供高达95%的机器识别精准度，可将风力发电机叶片检查的效率提升高达10倍。

欲了解微软IoT in Action全球巡展的更多信息，请访问https://iotinactionevents.com/zh-hans/event/shenzhen/。

关于Azure 物联网及智能边缘服务的更多详情，请浏览官方网站：https://azure.microsoft.com/zh-cn/overview/iot/。