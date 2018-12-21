微软有意收购网络公司Mellanox 但竞标激烈

据报道，微软有意收购以色列网络公司Mellanox，这有可能让微软成为2019年最早完成科技收购的厂商之一。希伯来语出版物TheMarker本周三发表报道称，微软已经聘请高盛集团（Goldman Sachs）的服务代表进行谈判。

据报道，微软有意收购以色列网络公司Mellanox，这有可能让微软成为2019年最早完成科技收购的厂商之一。希伯来语出版物TheMarker本周三发表报道称，微软已经聘请高盛集团（Goldman Sachs）的服务代表进行谈判。

Mellanox是InfiniBand和以太网互连以及其他用于服务器和存储的网络设备的制造商，自从一年多前上市以来，Mellanox业务表现一直良好。在最近的一系列季度财报中，Mellanox的收入同比增长了24％。Mellanox在全球拥有近3000名员工，据称Mellanox的设备被全球500强超级计算机中近一半的计算机使用。

不仅如此，Mellanox还是微软主要的网络设备销售商。因此，如果报道属实，微软有意收购Mellanox是为了便于为其数据中心基础设施设计定制零件。TheMarker称，这将会让微软具有与AWS和谷歌竞争的优势。

不过，有分析师一开始就对该报道持怀疑态度。Moor Insights＆Strategy总裁、首席分析师Patrick Moorhead表示，这笔交易“可行”，但很可能不会发生。不过他承认，“如果Azure具有无法在公开市场上实现的网络需求，那么Mellanox肯定有能力满足微软的需求”。

但如果微软真的有兴趣收购Mellanox，它可能会面临一场争夺战，因为微软可能不是唯一的竞标者。用于加速计算工作负载的FPGA芯片制造商Xilinx也可能会考虑出价。据CNBC在11月的一则报道称，Xilinx已经在与英国巴克莱银行（Barclays Plc）合作，向Mellanox提出50亿美元的收购报价。

此外，据Data Centre Dynamics称，Mellanox的潜在竞标者还包括博通和英特尔。

然而，所有这一切也可能只是炒作。众所周知，Mellanox一直是激进投资公司Starboard Value的目标，后者已经收购Mellanox 10.5％的股份，此前曾表示计划推翻其整个董事会。