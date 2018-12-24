Linux基金会陈泽辉：Linux基金会的开源指南

Linux基金会亚太区策略规划总监陈泽辉在大会上了发表演讲，并在会后接受了至顶网独家专访。

2018年12月12日，由中国电子技术标准化研究院主办、中国开源云联盟、全国信标委云计算标准工作组协办、至顶网承办的第八届中国云计算标准和应用大会在京召开。大会为期两天，分别聚焦企业上云和开源，希望通过云计算产业链相关各方的广泛参与，为我国云计算的发展献计献策。会上详细解读了国内云计算产业政策，展示了我国云计算国家标准研制工作的成果，报告了云计算标准化工作的重要进展。

Linux基金会亚太区策略规划总监陈泽辉在大会上了发表演讲，并在会后接受了至顶网独家专访。据他介绍，Linux基金会及下属基金会(e.g. CNCF, Hyperledger, Cloud Foundry, LF Deep Learning等), 里面有100多个开源项目。 在Hyperledger中, 现在已有10%的贡献是由国内贡献而来。开源与闭源不一定是违背的事情，通过利用开源技术，企业可以将研发资源更加集中的进行有针对性的投入。

以下为访谈实录（内容经至顶网编辑整理，未经允许谢绝转载）：

至顶网：Linux基金会我相信这两年一定在国内有很多的合作伙伴加入，您怎么看中国这两年的开源发展趋势？

陈泽辉：在基金会里面有100多个开源项目，现在国内比较多公司参加的是CNCF（云原生计算基金会），区块链 (Hyperledger)，还有最近我们也成立了一个Linux基金会的深度学习基金会，这三个在国内比较多人参与。

我是2009年开始做开源，那时候跟很多企业对开源可能都不太了解，特别是在老板层那一块不太了解，为什么我要去参与开源，我用不就行了吗？有很多企业不知道开源是公司的一个策略。

2015年我刚到了Linux基金会, 我看到国内有很多企业开始知道这个问题了，包括华为，阿里，腾讯，甚至于说一些初创公司它们现在也是在用开源打开一条路。以前用户可能想象不到，比如中国石油可能不会跟一个初创公司来合作，但是有了开源，因为这些初创公司能够在开源上面提供很好的技术支持给用户,所以为什么像传统金融行业那么大的企业都会和一个初创公司合作，我们有很多这些例子，特别在这个开源的世界里。

我看到这个时间开始, 有很多企业参加基金会,成为会员，主要是它意识到开源跟公司策略的关系，还有开源跟商业价值的关系，所以为什么它会选择加入基金会。当然我们还有也做了认证的部分，让用户知道如果选择一个开源的产品，或者是选择一个供应商。有了认证, 用户会有依据去選择, 也比较放心，很多企业也是因为这个原因进来了基金会。所以我看到国内的发展非常快，我们基金会也不断投入资源，从以前在亞太区只有几个人到现在十几个人，也是这个原因。

至顶网：现在我们基金会有100多个项目，我们现在怎么选择这些新兴技术开源项目来支持的？

陈泽辉：主要两个途径，一个是在Linux基金会底下，成为一个项目，一个是在Linux基金会底下的基金会。我举个例子，比如说我们刚刚10月份公布了有几个国内的项目进去了CNCF，这些公司怎么进去呢？实际上很简单，它必须要有CNCF技术委员会来投票决定能否进去。技术委员会什么人组成的，完全是个人的，不是公司可以主导的事情，主要是看你的贡献，投票出来的。全球有9个技术委员会成员，技术委员会底下也有很多人帮忙他去做一些比如资料收集，提供资料给那些技术委员会来选择。通过这一年努力，我们现在已经有3个项目(Habour, TiKV, Dragonfly)是国内发起的进去了CNCF。

另外一个例子像区块链的项目(Hyperledger)，里面也有一些项目是国内贡献的，像华为的Caliper，还有一些是国内贡献者主导的一些项目，现在有10%的贡献是从国内来的，这些项目怎么能进去? 简单说,也是你需要它的技术委员会投票进去，这是一个渠道。

另外一个渠道，你要可以選择把项目直接掛在Linux基金会，比如说我们的会员,它可以发起一个开源项目，但是这个开源项目必须要有5家公司(不是会员可以来一起背书这个项目，它们也用了，它们觉得这个项目是好的，通过Linux基金会审批以后，就可以在基金会里面开展一个新的开源项目。阿里就是其中例子(OpenMessaging)，还有腾讯(Tars, Tseers)也是从这个渠道进去Linux基金会的。

至顶网：说到这种开源组织架构，今天我们这两天的主题，标准云应用，标准也很重要，在标准构建上我们提供哪些支持？

陈泽辉：基金会其实有很多的项目，我举个例子有很多项目是要通过标准，因为标准它没有代码的，你要把这个标准产生一个开源项目, 就需要有代码，这个代码也是要符合这个标准的，所以有很多项目从我们的角度來説,也需要跟这些标准组织来合作。我们知道有一个标准，但是我们怎么去把它变成一个有代码的开源项目出来，就是这个关系，这个关系很简单，所以我们跟很多不同的标准组织都有合作。

至顶网：很多人特别关注开源闭源两种技术路线，您怎么看待这两条路线？

陈泽辉：我觉得这两个不一定是违背的事情，反而比较简单一点，我刚刚在会上也说了,有一个示例图，是Gartner国外的一个调查报告里面有写到：一般在这个行业里面，普通企业用到了开源可能只是达到20%、30%、40%，但是这个行业里面是领袖的话，反而它的开源用到大概有80%，剩下来这样, 它就可以集中资源把競爭能力集中在剩下来的20%，为什么它可以做到领先呢？因为80%都是用开源，是一些基础架构，不用自己做了，这是开源的一个精神, 把基础架构用开源方法做好, 不用每家公司重做輪子。

再举个例子，云原生容器编程系统，如果只是一家公司來做, 大家就没法使用，用了开源的方法, 全世界都可以使用后, 上面的那些应用很快生长出来了，所以这些企业在基础设施上, 他就不用管，用开源就好了，只需要在社区上参与度多一点，去了解清楚整个开源发展方向就好。剩下来20%可以把自己的人力集中在跟他的竞争者不同的地方，也就是你的竞争能力优势，因为这样, 你可以把的时间和资源，集中投入。

至顶网：在比较标准化或者开源的基础上需要有20%的创新在里面？

陈泽辉：对，我举一个例子，双十一，双十二，京东是我们CNCF的最高等级用户，如果底层没有容器編排这个技术，双十一，双十二可能比较難发生，它跟淘宝都有竞争，但是竞争点不在底层技术方面, 容器怎么去分发等，而是在你怎么去推广你的双十一，双十二, 用户体验等, 把你的精力放在这里，这才是跟你的竞争者有不同的地方，你去京东买东西或者淘宝买东西，底层技术一般用户是不会管，底层反正你能做到就可以，所以不管淘宝，阿里云，京东等，底层都会用到这些开源的项目，用户实际上不用管这些东西，所以我为什么说80%的基础设施可以用开源的，把资源集中在竞争上的点，它才可以做到行业里面的领袖，主要是因为它的资源投放在不一样的地方。

所以你说开源中有没有闭源?, 肯定有的，在整个行业里面你的竞争能力是在什么地方而已，所以这个开源和闭源如果是从企业里面看，它是同时间发生的，它不是说只有一个，完全不是这个概念，所以我们这有一个很经典的說法，不要自己重造一个轮子,所以在企业中, 开源闭源不一定是相违背的事情。

至顶网：开源领域100多个项目也一直关注这种趋势，我不知道您怎么看待未来这些趋势，或者您认为现在包括刚才谈到的区块链，人工智能这些技术的基金会，它的作用是什么？

陈泽辉：我们一直在探讨有什么新的技术大家是需要的，我刚才提到我们要解决最底层的那些技术架构这个问题， 比如说我们为什么在今年3月份建立了一个深度学习的基金会，主要是因为看到有很多的跟人工智能里面的底层东西还没搞好，包括怎么去跟云相互整合，数据共享, 支持不同學習模式等, 所以这些最底层的东西还有解决，我们希望能够把这些打通，现在也引入了四个新的项目，包括一个是AT&T贡献的Acumos，腾讯的 Angel, 百度的EDL, 和Uber的Horovod。

所以，我们一直在看什么行业，它需要什么东西，最底层的东西需要什么我们来做。还有最近我们有一些新的发展，包括我们最近有两个面向垂直行业的基金会，包括能源的，因我们也成立了一个面向电影的基金会，在动画和电影响虚拟世界中，里面有很多开源项目,我们最近也在探讨金融科技，也刚在纽约开了一个金融科技的大会。

至顶网：横向这种我理解，纵向行业怎么做，针对一个能源行业怎么跟这种或者是会员之间？

陈泽辉：我举一个例子，比如说能源方面的，有很多包括怎么去控管，怎么去上云，这些都是它们在这个行业里面比较独特的一些主要的要求。这些也是基础技术，不是应用层。包括区块链里面也提到，我们上次在里面讨论这个问题，区块链，人工智能，（云延伸），还有Linux本身最底层的也有讨论到。因为这些垂直的行业它们有自己一套的想法或者是它们有它们特定的需求，如果是用横向方法可能解决不了，所以我们组合成一个垂直领域的基金会，这个垂直领域里面，比如石油企业来讨论他们的问题，很像国内所谓的工作小组，所以这个垂直的基金会主要是这个方向。

至顶网：您怎么看待除了现在我们火热的这些技术，支撑这些技术统一的资源池，或者是一个资源管理，因为我们基金会是一个支持机构，我们在这个机构下除了为一些新的技术提供标准化，或者是组织之外，还有一些核心的东西我们还能提供一些什么？

陈泽辉：我觉得核心的就是我刚才也提到了，最核心就是生态圈的建立，因为你看到现在有很多开源项的基金会, Linux基金会、OpenStack基金会、 Apache 基金会等，在全球不同的基金会里面，有的开源项目非常多。当你去选择使用一个开源项目的时候，你肯定会想到怎么选择那么多，你很大可能会选择一个最多人用的，生态圈最广的一个开源项目。所以我们基金会或者其他基金会都一样，大家方向都是建立一个最核心的价值，建立一个很大的生态圈，全球生态圈，这个是没有分国界的，没有分什么国家，是全球一起合作的一个地方，所以生态圈是我们最核心的价值。把这个做出来才可以算成功，没有这个东西你这个开源项目是没有活力的，有很多开源项目缺乏推广也好，或者是缺乏很多其他人的参与也好，它就慢慢会死掉。

至顶网：生态圈我们看到也在不断扩大，会有边界吗？无边界，还是未来有边界？

陈泽辉：开源项目也是有一个模型的, 有上升,成熟, 冷却, 回升,衰落的过程，世界上有不少例子。所以大部分的项目确实是有边界的，但是也有例外, 像Linux本身以前只是一个桌面系统，现在已经发展到不同的地方, 超算电脑，云相关的，汽车的，手机的等. 所以要看项目的影响力有多大，也是取决于它的生态圈。