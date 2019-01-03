微软发布专注安全的Microsoft 365捆绑包 瞄准企业市场

微软正在扩大Microsoft 365产品，发布了强调安全性和法规遵从的新产品。Microsoft 365是微软进入市场战略的一个重要组成部分。

微软正在扩大Microsoft 365产品，发布了强调安全性和法规遵从的新产品。Microsoft 365是微软进入市场战略的一个重要组成部分。

Microsoft 365于2017年推出，是一组以企业为中心的捆绑包，将Office 365、Windows 10和其他解决方案整合到一个订阅产品中。

这么做是为了简化大型企业的采购，否则就要单独购买不同的产品。价格最高的Microsoft 365 E5中包含了支持人工智能的高级安全功能。

今天发布的这两个产品将让这些功能被更广泛的企业所接受。首先，Identity & Threat Protection产品的价格为每月每个用户12美元，不到E5产品包价格的1/4。

Identity & Threat Protection的安全功能涵盖了微软的三个核心支柱：Office 365、Azure和Windows 10。该产品以每个平台中包含的ADP高级防攻击工具为基础，这些工具可以自动检测可疑活动，并生成有关管理员该如何提高安全性的建议。

该捆绑包中还包括Azure Active Directory和Cloud App Security，其中Cloud App Security服务让管理员能够保护保存在云服务中的数据。

另一款新产品Information Protection & Compliance是专门用户防止滥用企业数据，其中包含了面向Office 365和Azure的工具，让企业能够根据内容管理敏感文件的共享。例如，企业可以设置规则自动加密含有信用卡号的Word文档。

这两款捆绑包产品中Information Protection & Compliance的价格相对较低一些，为每月每个用户10美元。微软认为这两款捆绑包是对现有E5软件包（其中包含了Power BI商业智能等其他产品）的补充而不是替代。

所有订阅层现在还包含了MyAnalytics，另一项以前只在高端捆绑产品中提供的服务。MyAnalytics可以为员工提供关于他们在会议等不同活动上花费时间的详细数据，这可以帮助团队找到提高生产率和减少下班后工作的方法。

微软服务总经理Natalie McCullough写道：“随着我们不断发展产品，今天我们也将MyAnalytics洞察变得更加全面。我们将根据你的Microsoft Teams呼叫和聊天情况，以及你正在处理保存在OneDrive和SharePoint中文档的情况，添加新的洞察。”