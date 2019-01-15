微软拿下美国五角大楼17.6亿美元云服务订单

微软已经从美国国防部那里拿下了一份价值17.6亿美元的巨额云计算合同，根据该合同，未来五年内微软将向多家代理提供一系列服务。

微软已经从美国国防部那里拿下了一份价值17.6亿美元的巨额云计算合同，根据该合同，未来五年内微软将向多家代理提供一系列服务。

该合同将一直持续到2024年1月，合同要求微软向国防部、美国海岸警卫队和情报界提供云服务。美国国防部在宣布该消息时表示，这些服务包括“对工具的支持、获取知识库、协助解决问题、在适当的时候对微软源代码做自定义更改”。

美国国防部解释说，该合同是基于一份“无限期交付/无限期数量”协议，这意味着微软将根据主要使用运营和维护资金的“单个任务订单”逐步得到支付。

毫无疑问，微软对于拿下了这么大一个合同很满意，但更重要的是，这笔交易还可以增加微软获得更大回报的机会：美国国防部价值100亿美元的联合企业防御基础设施（JEDI）项目。无论谁赢得这份JEDI云合同，都将承载五角大楼的大部分IT基础设施，并帮助五角大楼创建庞大的云计算系统，从而实现新的武器功能并存储机密数据。

美国五角大楼将在第一季度宣布谁将赢得JEDI合同，目前微软的竞争对手AWS被广泛视为领跑者。AWS受到青睐不仅因为它被视为公有云市场的领导者，而且还因为它与美国政府保持着良好的合作记录。例如，AWS在2014年拿下了价值6亿美元的合同帮助中央情报局搭建IT基础设施。

然而，最近一系列公告说明微软也是有力的竞争者，证明了微软与美国国防部的密切关系。例如在去年11月，美国五角大楼首席执行官同意与微软达成一项价值4.8亿美元的协议，允许微软向军事人员提供HoloLens AR眼镜。上个月，有六家微软经销商在美国国防部企业软件计划框架中获得了一席之地，这让他们都可以竞标任何新的云合同。

还有其他不少企业参与到对JEDI合同的争夺中，其中Oracle公司还在竞标过程中将美国国防部告上法庭，称竞标过程中出现了“有利于AWS的利益冲突”。IBM也试图赢得一块JEDI蛋糕，抨击竞标过程以及美国国防部将合同授予单一竞标者的决定。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，这个17.6亿美元的合同将为微软提供一个在美国国防部和其他机构内部建立开发工具和服务的独特机会。Mueller表示：“这个合同中很有可能不仅仅包含软件和服务。”

Mueller也抨击了美国国防部将JEDI合同授予单一竞标者的决定，称该决定违背了既定的企业最佳实践。

他说：“我们很确定这些国防部项目需要采用多云的方式，类似于规模小得多的企业级项目。一些最佳实践不会在商业和公有云项目之间发生变化。”

与此同时，此前谷歌也参与了JEDI合同的竞争，但由于与其人工智能技术道德使用原则发生冲突而退出竞标。