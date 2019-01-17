IBM将于2月底关闭Watson Workspace

鉴于客户需求太差劲，IBM将于下个月底开始关闭旗下的销售协作进阶版人工智能工具Watson Workspace。

鉴于客户需求太差劲，IBM将于下个月底开始关闭旗下的销售协作进阶版人工智能工具Watson Workspace。

该产品于2016年底发布测试版，旨在为用户提供平台处理项目、交换想法和整合多种技术工具，还附带一定程度的额外认知功能。

IBM在发给记者的电邮里表示，预计将于2月28日结束Watson Workspace服务，包括产品的精华版、进阶版和免费版。

IBM在电邮里称，“Watson Workspace毫无疑问具有创新性和灵活性，但却并没有引起客户的共鸣，也没有令IBM在市场上获得继续推进该服务所需的动力。”

IBM在电邮里还表示，“尽管我们在这些产品上投入过最大的努力和热情，但我们决定撤回这些产品的决定符合IBM的投资策略，IBM的投资策略是聚焦为我们的客户和业务合作伙伴提供有价值的解决方案。”

IBM表示已经停止接受产品“新订单”及“我们不会在产品里添加任何新功能”。IBM表示会与商业合作伙伴和投资者合作一起“在结束服务的公告后发布后提供订阅和合同选项的处理及提供顺利过渡”。

从今天开始，任何访问Watson Workspace的企业用户都会看到插入在服务用户界面的标题，标题提供了“移动服务的时间表”，那些健忘的客户群提供方应用便。移动程序里也有相关说明。

IBM最后表示，“我们还将提供一个工具，该工具可以从Watson Workspace下载和保存对话和内容。请用户在我们行将结束服务时制定相应的计划保留任何有需要保留的内容。该选项只在有限的时间内可用。”

所以基本上就是要在服务关闭后的30天内将自己的东西搬到其他地方。 IBM对替代方案有什么建议吗？ 用IBM Sametime？

IBM表示，“虽然Sametime是可行的替代方案，但Sametime并非Watson Workspace准确的替代品。”