IBM与沃达丰创建合资公司以推动多云连接

IBM正在与沃达丰（Vodafone）旗下沃达丰商业（Vodafone Business）子公司合作，共同成立一家新的合资公司。今天这家新合资公司宣布，将通过与Vodafone 5G、软件定义网络和边缘技术实现更快的连接，为那些依赖IBM多云功能的共同客户提供帮助。

IBM正在与沃达丰（Vodafone）旗下沃达丰商业（Vodafone Business）子公司合作，共同成立一家新的合资公司。

今天这家新合资公司宣布，将通过与Vodafone 5G、软件定义网络和边缘技术实现更快的连接，为那些依赖IBM多云功能的共同客户提供帮助。

两家公司致力于改善连接的努力是很重要的，因为这将为用户提供更快的决策、增强的自动化和个性化的体验，无论用户身在何处。两家公司表示，例如过去由于缺乏连接和不同的IT系统，石油钻井平台上进行创新是一件很困难的事情。

IBM和沃达丰表示，双方的综合专业知识是很有必要的，因为目前70％的企业组织使用多达15种不同的云环境来支持他们的IT运营。连接所有这些云服务可能是很有挑战性的，但IBM和沃达丰表示，他们的新合资企业将努力消除这其中的复杂性，确保数据和应用在企业组织内自由安全地流动。

根据合作条款，IBM将向沃达丰商业合资公司的所有客户提供其多云产品。

此外，根据这项有效期8年的协议，IBM还将管理价值5.5亿美元的沃达丰云系统。双方将合作“共同开发新的数字化解决方案”，将IBM的多云服务与沃达丰在5G、边缘计算和物联网方面的专业知识相结合。

沃达丰首席执行官Nick Read在一份声明中表示：“与IBM的这一战略合作使我们能够专注于我们在固定和移动技术方面的优势，同时利用IBM在多云、人工智能和服务方面的专业知识。”两家公司表示，新合资公司将于2019年上半年开始运营。

就在公布合资公司的前一天，IBM刚刚与Juniper Networks签署了一项规模3.25亿美元的协议，帮助管理该公司的混合云基础设施。IBM表示，将使用IBM Services Platform with Watson来帮助管理Juniper支持的系统，包括数据中心、帮助台、数据和语音网络。