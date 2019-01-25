 微软收购Citus Data扩展PostgreSQL服务

看起来微软似乎已经与Citus Data达成了一次有价值的收购，后者正在构建旨在让PostgreSQL数据库更快、更具可扩展性的产品。

至顶网软件频道消息： 看起来微软似乎已经与Citus Data达成了一次有价值的收购，后者正在构建旨在让PostgreSQL数据库更快、更具可扩展性的产品。

PostgreSQL是一个开源的关系型数据库，带有一些有用的功能例如用于编程语言（如C/C++和Java）的自定义函数。它还被设计为比其他SQL数据库更具可扩展性，让用户可以定义数据类型、索引类型和函数语言。

Citus Data构建了一个开源的PostgreSQL扩展，可用于将应用转换为一种更加可扩展和分布式的数据库。这有助于克服传统SQL数据库的一些局限性，并且据说，正是这种工具让关系型数据库仍然保持不断增长。

Citus Data的PostgreSQL软件目前仅在AWS公有云上提供，但此次收购将不可避免地改变这一点。微软Azure Data副总裁Rohan Kumar在一篇博客文章中称，微软将与Citus Data团队合作，“加速从Azure到PostgreSQL的关键企业级功能的交付，并使关键的PostgreSQL工作负载能够可信地运行在Azure上。”

Citus Data共同创始人补充说，作为微软的一部分，“我们将继续专注于在PostgreSQL之上构建一个令人惊叹的数据库，为我们的用户提供他们所需的规模、性能和弹性”。

目前微软已经在Azure云上提供了自己的PostgreSQL托管版本，有些人可能想知道，为什么微软还要收购Citus Data。答案在于SQL数据库的重要性，以及两家公司产品之间存在的一些关键差异，这些差异也许正是微软作出这一决定的诱因。

Constellation Research首席分析师、副总裁Holger Mueller认为，最重要的是，对于那些希望将工作负载从本地系统迁移到公有云的企业来说，事务处理型数据库仍然至关重要。因此，云基础架构即服务提供商想展示他们的“数据库多样性”，因为他们希望为企业提供不同的选择，以便为云端的下一代应用提供支持。

Mueller说：“微软通过Citus Data将加深PostGreSQL的功能，特别是从多租户和分析速度的方面。PostGreSQL与本地关系型数据库管理服务领导者Oracle的底层兼容性可能会起到推动作用。”

目前这次收购的财务条款尚未披露。这次收购将帮助微软进一步证明，微软是开源软件的关键支持者。这对微软来说至关重要，因为对所有开源的支持将帮助微软从AWS和谷歌等云竞争对手那里争夺业务。



