IBM携手The Open Group启动内部学员计划 储备数据科学人才 

IBM正在试图通过支持新的认证方式以及启动内部学员计划，为数据科学专家提供支持，让那些没有IT经验的年轻人有机会成为专业的数据科学家。

IBM正在试图通过支持新的认证方式以及启动内部学员计划，为数据科学专家提供支持，让那些没有IT经验的年轻人有机会成为专业的数据科学家。

根据Linkedin去年夏季发布的Workforce Report显示，目前美国有超过150000个数据科学职位空缺，这对于想要利用各种数据分析工具以及像IBM这样有产品销售的企业来说，是一个大问题。

IBM与The Open Group展开合作——The Open Group是一个由约625家成员企业组成的全球联盟，致力于开发开放的、厂商中立的技术标准和认证（号称是全球首个数据科学家认证），而且这是基于同行评审和实践经验，而非标准化测试的。

Martin Fleming和Seth Dobrin今天在IBM Think博客上发表的一篇文章中这样写道：“这提供了客观的、可靠的数据科学能力和资格测量指标。”Fleming是IBM首席分析官兼首席经济学家，Dobrin是IBM的首席数据官。

IBM将是第一家向其员工提供认证的企业，通过内部徽章计划提供三个级别的认证和支持。

认证在技术领域很常见，通过测试分数之类的指标来衡量技术是否精湛。然而，对于那些不容易量化的“软”技能来说，这种认证可能会引起争议。数据科学需要技术技能和创造力的结合，因此同行评审过程旨在这两者之间取得平衡。

此外IBM还启动了一项内部学员计划，旨在招聘那些没有传统背景甚至是没有大学文凭的年轻员工。IBM表示，目前新员工中有10％到15％的人没有传统的四年制学位。

这项为期24个月的计划，将为那些希望通过一级认证成为经Open Group认证的数据科学家的年轻人提供教育、指导和实践经验。上周，第一批有五名学员从数百位申请人中脱颖而出被录用。IBM打算在整个美国积极推行该计划，但不会为录用人数设置明确的目标范围。

IBM数据科学发展战略负责人Ana Echeverri表示，IBM并不会看中学位，而是寻找那些“有强烈好奇心，有持续学习精神和分析能力”的人。她说，与远程学习甚至课堂学习不同，“他们有机会成为一家伟大公司的一员，这是将改变生活的决定。”

该计划是美国劳工部的注册计划，美国劳工部将为IBM提供各种资金、资格和税收上的优惠。Echeverri说，在紧张的劳动力市场中，这些项目是具有商业意义的。

内部技能培养要比在公开市场寻找成本更低，而且参与该计划的毕业生会倾向于留在IBM。Echeverri表示，“我们发现，这些人和那些拥有高级学位的人一样有很强的能力，”Echeverri说，他拥有计算机工程学士学位、MBA学位和分析硕士学位。