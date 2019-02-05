微软收购DataSense加大教育市场投入力度

微软通过收购DataSense（一个帮助学校管理数字记录的平台）将目光投向了利润丰厚的教育技术市场。

至顶网软件频道消息： 微软通过收购DataSense（一个帮助学校管理数字记录的平台）将目光投向了利润丰厚的教育技术市场。

微软从位于美国旧金山的软件制造商BrightBytes那里收购了DataSense。微软在今天的公告中没有透露这次交易的财务条款，但透露将接收DataSense的开发团队。BrightBytes将继续独立运营，专注于另外一款名为Clarity的分析工具，该工具同样是针对教育机构。

DataSense让学校能够在他们所依赖的应用之间共享记录，为学生提供支持。DataSense解决了在不同教育系统之间移动数据所涉及的技术挑战，这也反映了企业在使用自己应用执行相同任务时遇到的困难。

最大的绊脚石之一，是不同的系统以不同的方式存储信息。DataSense可以自动将记录转换为标准格式，并使用现成的连接器库将其传输到各种教育系统，这些连接器支持数百种应用。该平台还会检查数据中的错误，以确保准确性。

据BrightBytes称，DataSense已经被用于处理数百个学区数百万学生的信息。微软计划将该平台集成到Azure公有云中，以吸引教育行业的客户。

“通过将DataSense集成到微软产品套件中，我们将帮助教育机构——特别是学校和地区IT领导者——更好地收集、管理和明确控制Azure中数据的访问，以帮助为学生带来最佳的学习成果，”微软教育战略与平台总经理Steve Liffick在一篇博文中这样写道。

就在收购DataSense的数天前，微软刚刚推出了一整套面向教育行业的新产品。微软推出了推出了七款经济实惠的、与合作伙伴合作开发的Windows 10笔记本电脑，专为学生使用而设计，带有辅助手写笔和一些Office 365增强功能。

微软在教育市场上最大的竞争对手是谷歌，谷歌凭借其低成本的Chromebook在教育行业占据主导地位。此外，谷歌还提供了一个面向学校的G Suite版本，直接与Office 365展开竞争。