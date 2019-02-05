微软与Dell EMC合作为“战略边缘”提供Azure云

微软将与Dell Technologies旗下Dell EMC合作，为其“战略边缘”——也就是那些网络连接、移动性和便携性必不可少的远程位置——提供云服务。

至顶网软件频道消息： 微软将与Dell Technologies旗下Dell EMC合作，为其“战略边缘”——也就是那些网络连接、移动性和便携性必不可少的远程位置——提供云服务。

两家公司今天宣布推出两款新产品实现这一目标，包括Dell EMC Tactical Microsoft Azure Stack以及Azure Data Box，旨在为美国军方提供支持，以及人道主义工作和灾难响应行动。这两款产品将提供给美国政府机构。

Tactical Microsoft Azure Stack产品基于标准的Azure Stack平台，该平台本质上是一种私有云产品，让企业将微软Azure云功能带入到他们自己的数据中心内。该产品将通过Dell EMC销售，是一种“坚固耐用”的设备和软件组合，让军事客户和政府机构在远程环境中能够启用云服务和设备，就像在本地数据中心一样。

两家公司表示，Tactical Microsoft Azure Stack是可移动且便携的，符合美国军方的规范和安全要求，此外还提供了与微软Azure Government、Azure Secret和Azure Top Secret区域的可选连接。

另外一款产品Azure Data Box实际上是一个产品家族，包括Azure Data Box Edge、Azure Data Box Gateway、Azure Data Box Disk以及Azure Data Box Heavy。微软表示，这些产品旨在帮助处理和传输基于边缘场景中的数据，同时提供一些机器学习功能。

“随着美国政府机构需要为世界各地、偏远地区以及标准基础设施范围之外的任务提供支持，所以这些任务要取得成功就需要新的技术，”微软Azure Storage & Azure Stack总经理Tad Brockway在一篇博文中写道。“Azure Stack和Data Box系列产品可以帮助政府机构远程操作访问他们在边缘做出决策所需的信息，以及在连接允许的情况下访问所有云数据分析。”

在此之前，微软于去年发布了专为美国政府机构量身定制的Azure Stack本地云平台版本。 Azure Stack for Azure Government为政府客户解锁了各种混合云用例。通过今天发布的产品，这些客户可以将战略边缘与Azure政府云连接起来，并以“完全合规和最新的边缘功能”进行运营。

这两款新产品还可以帮助微软争取与美国国防部签订价值100亿美元的巨额云计算合同。这个所谓的Joint Enterprise Defense Infrastructure（JEDI）合同很重要，因为涉及到在未来10年内托管美国五角大楼大部分的IT基础设施，无论谁赢得这个合同，都将有可能获得额外的政府云合同。

JEDI合同的要求之一，是中标者必须提供“坚固耐用”的计算平台，可以在诸如战场等恶劣环境中运行。因此，Tactical Microsoft Azure Stack产品似乎符合了这一要求。

尽管如此，微软不是唯一一家提供“战略边缘”的云提供商。微软的主要竞争对手都在争夺JEDI合同，AWS去年宣布将竞争产品Snowball Edge作为国防部“收集数据和分析远程数据的工具”。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，出于性能和安全原因，企业希望在边缘运行工作负载，因此云堆栈越来越多地转到离线状态。

Muller说：“Azure Stack与Dell等硬件合作伙伴一起，让政府用户将Azure云功能带到边缘位置，以及石油钻井平台、游轮和矿山等缺少连接的场景中。这意味着，有更多的选择可以部署下一代应用，覆盖跨公有云和离线场景的一致计算计划中。”

微软表示，Dell EMC Tactical Microsoft Azure Stack将于第一季度在美国上市，其他国家将在今年晚些时候推出。

Azure Data Box Edge提供支持人工智能的计算功能，目前可通过Azure政府云进行预览。 Azure Data Box Gateway是一个虚拟存储设备，将于2019年3月上市。用于将数据传输到云的Azure Data Box Disk和Azure Data Box Heavy设备将于2019年中期推出。