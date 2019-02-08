 微软加入OpenChain Project推动开源软件许可标准

微软希望支持开源软件许可的更多标准化，因此今天微软宣布加入OpenChain Project成为最新一个白金会员。

至顶网软件频道消息： 微软希望支持开源软件许可的更多标准化，因此今天微软宣布加入OpenChain Project成为最新一个白金会员。

除了微软之外，OpenChain Project的白金会员包括谷歌、Arm、Facebook以及微软去年收购的GitHub。

OpenChain Project的成立旨在为开源软件许可发展指明方向。开源软件彻底改变了企业构建运营业务所需技术的方式，但许可问题仍然是让法律团队头疼的一个问题。在对潜在诉讼问题持续恐慌的情况下，企业需要保证他们使用的开源技术符合管理任何监管规则。

微软助理总法律顾问David Rudin在宣布此消息的博客文章中这样写道：“开源权利的关键部分，是让你信任所收到的代码符合开源许可。这是一个看似困难的问题，也是微软正在与社区合作致力解决的问题。”

OpenChain的成立旨在引入关于企业开源工作符合许可标准方式的通用标准。确保合规可能是一项异常艰巨的任务。OpenChain提供规范以及企业管理开源许可合规性所需的流程、策略和培训，以便让开源软件供应链的参与者变得更加高效、易懂和可预测。

现在作为OpenChain的成员之一，微软将帮助创建最佳实践并定义新的合规标准。OpenChain方面表示，这将为OpenChain的客户提供更多软件选择。

微软加入OpenChain的决定再次表明，在多年来坚持反对任何此类概念之后，微软终于开始愿意接受开源软件。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，很高兴看到微软加入OpenChain Project，因为开源软件、标准和程序的交付和支持机制正变得比以往任何时候都更加重要。

Mueller说：“大的软件供应商需要将重点放在提供开源规则的举措上。今天轮到微软支持OpenChain Project了，而且其他企业软件巨头将如何做，这一点更加值得关注。Adobe、思科、Facebook和谷歌已经是赞助商，问题是，亚马逊、戴尔、IBM、甲骨文和其他公司将会做些什么呢？“