IBM Think 2019：数款管理多云环境的新产品和新服务亮相

IBM正在加大其混合云推动力度，希望成为那些使用多个公有云和私有云平台的企业的首选服务提供商。

IBM正在加大其混合云推动力度，希望成为那些使用多个公有云和私有云平台的企业的首选服务提供商。

现在“多云”环境已经非常普遍了，根据IBM Institute for Business Value的研究估计，到2021年将有98％的企业组织采用混合IT架构。企业希望以此来利用每一种云平台的独特功能，但由于缺乏管理和集成多个云的一致工具，他们面临着重重困难。

这就解释了为什么IBM要扩大自己的混合云工具和服务产品组合。今天在旧金山举行的IBM Think大会上，IBM宣布推出了一款新的云集成平台，旨在让跨多云部署软件应用变得更容易。此外IBM还推出了多个新服务以帮助管理云环境中的资源，并保护其中的数据和应用。

IBM Cloud Integration Platform是IBM新混合云战略的主要基础，可以跨公有云、私有云以及本地系统连接应用、软件和服务。该平台为这些可从单个开发环境访问的应用提供集成工具，让开发人员只需一次性编写、测试和保护其代码，然后将其部署到最合适的云上。

这款新平台与IBM面向云战略和设计的云服务一起推出的。IBM希望帮助企业跨混合云基础设施管理IT资源。此外，IBM还推出了一项新的Cloud Advisory咨询服务，可以帮助客户从头到尾构建整个云战略。IBM表示，IBM将开放使用多个团队，确保多云战略的安全性，以及确保Cloud Innovate方法和工具为客户在应用开发、迁移、现代化和管理方面提供支持。

安全性对于任何采用多云战略的企业的另一大问题，因此IBM还宣布推出了新的服务来帮助保护云工作负载。IBM Cloud Hyper Protect Crypto Service通过基于FIPS 140-2 level 4技术的专用云硬件安全模块提供加密密钥管理。

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示：“IBM正在试水混合云产品，结合从Red Hat那里获得的新能力，这样，IBM需要创建几个新的层，抽象不同的公有云和本地功能，而IBM Cloud Integration Platforms正是这么做的。但要取得成功，企业还需要服务，因此IBM正在推出用于管理和运营多云环境的服务。”