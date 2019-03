虽然自Ginni上任以来,就明确将云计算作为战略转型目标的基本前提和基础,但是IBM在这一领域可以说属于后来者,存在感一直稍弱于AWS、微软和谷歌。然而,多云趋势的出现却给了IBM云一个大展拳脚的机会。

Think 2019已经过去一周,大会传达的各种信息、发出的各种信号、提出的各种趋势、预测和倡议,预计还将持续很长一段时间,有些甚至可能成为贯穿科技界2019一整年的热点话题,比如数字化重塑2.0阶段、AI时代的信任问题、多云管理、食品安全等等。本文希望从二个维度分析:多云与混合云赛道的“角逐”,IBM如何争当NO.1;以及IBM如何致力于通过技术落地助中国企业“蛙跳”式迈向数字化2.0。

2013年,IBM商业价值研究院在一项同名调研中提出了“数字化重塑”(Digital Reinvention)的概念,调研中指出,如今的市场已经由原来“以企业为中心”转变为“以个人为中心”的阶段,即越来越占主导地位的消费者要求获得由洞察推动的个性化体验。对此,IBM认为,企业必须进行基于认知计算等技术的数字化重塑。

围绕这一概念,IBM认为企业的变革目标是数字化,并在这个过程中将利用AI、云迁移等技术,构建众多面向客户的应用,进行众多的尝试。而在上周的Think 2019大会上,IBM公司董事长、总裁及首席执行官Ginni Rometty(罗睿兰)再次提及数字化重塑,并表示当前企业已经开始进入数字化重塑2.0阶段。与1.0阶段不同,数字化重塑2.0阶段具有几大特征——数字化和AI的规模进一步扩展、混合云成为重要趋势、关键任务应用逐步云化,同时,信任也成为技术发展的重要前提。

IBM公司董事长、总裁及首席执行官Ginni Rometty(罗睿兰)

那么,数字化重塑到底与现下我们老生常谈的数字化转型概念有何不同?IBM认为,细化来说,数字化转型更多指的是企业内外部业务从PC走向移动化的阶段,在这个阶段,企业移动端与后台系统是没有连接的,甚至很多移动端的业务数据还需要手动输入到计算机上。而进入数字化重塑阶段,借助云计算、大数据以及人工智能等技术手段,企业前后台数据将被打通,业务与流程逐步自动化,同时,通过AI的方法还可以帮助企业实现洞察、预测及决策。总的来看,其特点主要是智能化。

Ginni强调,数字化重塑2.0是1.0的延续与深化,企业进入数字化重塑2.0阶段可以有五大途径:自外而内(Outside In)、自内而外(Inside Out)、商业平台、AI平台、信息架构(IA)。

特别值得一提的是,经过第一阶段的变革,已经有20%的企业应用迁移到云环境中,但主要还是以面向客户的应用和新应用为主,其余80%的企业关键业务应用的云化还有待在第二阶段完成。而这则需要企业拥有一个更好的混合云环境。她总结说,在数字化重塑2.0阶段,云计算的特点将是混合、多云、开放、安全和统一管理。

“喜提”多云与混合云战略,IBM要做NO.1

混合云与多云是IBM在今年Think大会上反复提及的重要关键词。虽然自Ginni上任以来,就明确将云计算作为战略转型目标的基本前提和基础,但是IBM在这一领域可以说属于后来者,存在感一直稍弱于AWS、微软和谷歌。而如今,多云趋势的出现却给了IBM云一个大展拳脚的机会。

根据IBM商业价值研究院调研报告显示,全球85%的受访企业已经在多云环境中运营,而98%的企业计划在3年内使用混合、多云的服务。不过,已经拥抱多云的企业中,目前仅有41%制定了多云管理策略,只有38%拥有运行多云环境的工具。由于绝大多数流程需手动操作,存在重大安全隐患,并且缺乏统一的管理和集成工具,这让当下的流程面临严峻挑战。

在这方面,IBM的眼光是“超前”的。早在十年前云计算刚刚起步时,IBM就提出了跨平台管理的理念,认为IT基础架构的未来发展方向不是纯粹的私有云,也不是纯粹的公有云,而是混合云。据此,在过去五年的转型过程中,IBM在混合云上更是投入了数百亿美金,除了去年花费340亿美金收购红帽之外,还包括以20亿美金收购SoftLayer、投入12亿美金构建新的数据中心等。

尤其是对红帽的收购,这于IBM云来说确实是一次重要的里程碑。虽然很多人称这是一场豪赌,但是从整体布局到种种场合的声明来看,IBM自己却是心中有数的。在收购红帽的官方声明中,Ginni就明确指出,IBM要成为全球第一大的混合云提供商。这基本上是IBM向云计算转型以来,官方喊出的第一个“争当NO.1”的口号。

对此,IBM大中华区董事长陈黎明在接受包括至顶网在内的媒体采访中表示:“340亿美元确实是一次巨额的投入,但这一定是IBM通过综合评估,认为物有所值的结果。”他解释,“具体来说,这是一次非常互补的业务收购,多云管理一直是IBM的强项,而红帽的加入对于IBM在云计算领域更是极大的强化,可以推动公有云、私有云、混合云一系列产品和服务的深入发展。”

IBM大中华区董事长陈黎明

发布多款产品及服务,继续加码多云战略

IBM大中华区云计算业务总经理张永健先生去年就在IBM云计算论坛上表示:“当前,云计算已经成为企业数字化和业务转型策略的重要组成部分。IBM作为混合云市场的领导者,凭借独特的云技术以及跨行业的实践经验,为客户提供了从云战略规划、云应用构建、云迁移、云管理及合规安全的端到端解决方案,以创新、定制化的服务为企业的上云之旅保驾护航。”

具体来看,IBM一直凭借自己在行业方面的能力、方法和技术,从云规划、云构建、云迁移、云管理、治理和优化等方面,推动企业上云。比如:推出针对混合云环境的企业级公有云(在全球六大洲19个国家和地区已经拥有超过60个数据中心),在私有云方面推出了ICP平台(IBM Cloud Private),同时还在去年以IBM Cloud Private为执行平台,推出了多云管理工具(Multicloud Manager),让企业能够利用统一运维控制台连接公有云及本地环境。

而在Think大会上,IBM又宣布推出了一款新的云集成平台IBM Cloud Integration Platform以及多个全新的云服务。

IBM Cloud Integration Platform是IBM新混合云战略的主要基础,可以跨公有云、私有云以及本地系统连接应用、软件和服务。平台在同一个开发环境下汇集了一套全面的集成工具,让开发人员只需一次性编写、测试和保护代码,就可以将其部署到最合适的云上,供重复使用。这将帮助企业在满足安全性和合规性需求的前提下,大幅提高开发人员的工作效率,更迅速地将自己新的能力推向市场 。

搭配全新的产品,IBM还推出了全新的IBM云战略与设计服务(IBM Services for Cloud Strategy and Design),以及全新的多云管理服务(IBM Services for Multicloud Management),分别帮企业从设计、迁移、集成、路线图到架构服务构建云战略,并简化在不同云服务提供商、本地环境和私有云上的IT资源管理。

IBM表示,全新的服务将利用IBM的Cloud Innovate、自动决策加速器和IBM Cloud Garage等,在应用开发、迁移、现代化及管理方面支持客户进行联合创新和扩展创新。

联合创新也是Ginni在演讲中多次强调的,她认为这是企业数字化重塑2.0阶段要实现核心业务迁移的核心。对此IBM所提供的IBM车库(IBM Garage)和IBM车库方法论,正是要与客户一起通过设计思维、敏捷工程、原型开发和DevOps等共同完成迁移,帮助企业采用最新技术,用更快、更敏捷的方式构建应用、迭代产品、创新业务流程,快速实现数字化及创新的价值。往小了说,它能够解决实实在在的场景问题,往大了说足以帮助企业业务“改头换面”,并且这样的改变在几周内就可以完成。

IBM大中华区企业与商业业务部总裁郑小聪在接受记者采访时这样强调:“服务与咨询对于企业部署新技术来说非常重要,因为技术只是工具,而不是目标。只有结合具体的场景,与企业在边交流、边设计、边实施的过程中,通过敏捷迭代的方法论,把技术落商业应用场景中,真正解决企业痛点,这才是完整的闭环。”他表示,“一手技术、一手咨询和服务,这也是IBM作为产品和服务提供商多年来的优势之一。”

IBM大中华区企业与商业业务部总裁郑小聪

突破云提供商限制,Watson Anywhere的前提也是多云

再回过头来说云计算,在IBM看来,它不过是一个基础平台,只有在云之上部署好人工智能、区块链、物联网等一系列技术工具,并构建相关应用,服务于业务与流程,才算是真正的数字化重塑。而这,也与IBM第四次转型战略相呼应——即以云计算为平台,认知计算为解决方案,专注于行业。

谈及认知计算,Watson一直是IBM在认知计算(或者说人工智能)领域的最大筹码,而今年Think大会上最受关注的话题之一也围绕于此。在大会第一天,Ginni就宣布,IBM Watson人工智能服务将可应用到任意云平台,从而使企业能够突破云提供商的限制,在数据存储的任何地方灵活地部署AI。

IBM大中华区战略业务部总裁姜锡岫

IBM数据和人工智能业务总经理Rob Thomas表示:“数据如此分散,如果你必须通过移动数据来运行每个分析项目的话,那就太浪费了。我们的观点是要将AI带到数据所在的任何位置。”

据了解,企业只需在目标环境和Watson上安装IBM Cloud Private for Data容器管理平台,只要持有Watson许可,就可以将实例移动到他们喜欢的任何云端,解决自己的商业问题。

可以看到,Watson Anywhere的前提也是多云。而IBM Cloud Private for Data也是IBM多云战略的一个组成部分,核心是为客户提供选择云平台的透明性,通过将Kubernetes容器编排管理器与私有映像注册表、管理控制台和监视框架结合到一起。

IBM副总裁、大中华区云计算业务总经理张永健

对此,IBM副总裁、大中华区硬件系统部总经理侯淼与IBM大中华区首席技术官、硬件系统实验室副总裁谢东都纷纷表示, 云计算的到来让许多人对底层的基础架构产生了“误解”,认为在云时代企业将不再需要硬件。事实恰恰相反,尤其是进入AI时代,企业将更需要硬件设备。也就是说AI需要很好的IA(Information Architecture)来作为性能支撑,才能实现更好的并发性。

IBM副总裁、大中华区硬件系统部总经理侯淼

他们把如今这样的信息化基础架构称为Modern Infrastructure(现代基础架构),主要是针对混合云和多云环境,其特点有三——能承载更重要的关键任务、能够敏捷部署、安全性保障。

助中国企业“蛙跳”式迈向数字化2.0,IBM技术落地问题如何解决

新产品与新技术的发布从来不缺惊喜,但落地问题才是企业用户关心的重中之重。关于大会上发布的最新技术何时能带回中国市场的问题, IBM大中华区战略业务总裁姜锡岫表示:“从技术角度来说,中国与其它国家已经没有‘时差’,很多IBM在总部推出的解决方案都是第一时间推向中国,这次发布的Watson Anywhere等产品也不例外,基本上只要做好员工培训就可以为全球的的企业提供服务。”

IBM大中华区首席技术官、硬件系统实验室副总裁谢东

但是,必须要承认的是,不同国家、不同地区、不同市场的情况不尽相同,具体到政策环境、转型进程以及对技术的需求和使用程度也有所区别。比如,由于先发优势,很多发达国家的企业已经扎实完成了数字化重塑的第一阶段,并开始迈向第二阶段。而在中国,由于信息化进程和水平参差不齐,甚至有很多大型企业都还没有实现数字化。陈黎明表示,面对这样的情况,中国企业可能要用“蛙跳”的方式,从信息化、数字化再到智能化,几个步骤同时进行。

“这时候如果企业每个模块之间都是独立的,就很难拼凑出一个蓝图,企业需要一个更有针对性的设计方案,才能实现最终的转型。”陈黎明说。这也是他在上任之初就提出针对中国市场的“3+3战略”,并强调“Made for China“的重要原因。

具体谈到云计算,陈黎明透露:对于私有云,IBM ICP平台在中国发布不到一年以来,已经被不少企业采用。比如福耀玻璃采用ICP打通了生产设计等流程,将设计到研发生产周期从24个月缩短到6个月;基于ICP,某汽车厂商构建了车联网智慧出行云平台,提供高效的用户出行服务,显著提升了用户出行体验和品牌满意度。而对于公有云,虽然在中国市场的落地过程略显坎坷,但IBM仍然会坚定地推进,并且矢志不渝。

“就像我们看到天鹅在水面轻松浮动,实际上脚在水下不断扑腾。我们希望能够继续加快速度,实现落地。”陈黎明表示。

换句话说,2019年将是IBM通过技术落地助中国企业“蛙跳”式迈向数字化2.0的重要一年。