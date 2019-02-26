智能制造是大势，工业互联网来助力

近年来，智造制造成为制造行业的热门话题，而工业互联网作为智能制造的核心支撑技术也随之受到了广泛的关注，一直扎根制造行业的赛意信息对工业互联网也非常重视，积极投入研发，并产出了丰富的成果。

至顶网软件频道消息：通过微信发出打印的照片和文字，生成订单，订单进入工厂的生产排程系统（APS）下发到生产车间。接到订单后，工厂仓库管理系统把生产物料和包装材料准备好送到生产线，生产机器人进行文字和照片打印，在质检确认合格后送给包装机器人，完成包装。最后由机器人送到仓库，然后把订单完成信息发送给用户。用户过来，通过扫描相框上的二维码可以完成支付。所有这一切都是自动完成，整个生产过程都显示在大屏幕上，一目了然。

这是广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息）在不久前举行的“2019工业互联网峰会”展出的工业互联网示范线完成打印电子相框的过程。这是一个展示，同时也是赛意信息对外提供的诸多真实解决方案和能力的一个缩影，类似解决方案在现实中也已经不乏落地的案例。

赛意信息创立于2005年，专注于面向制造、零售、服务、高科技等行业领域的集团及大中型客户提供契合“工业互联网”的完整的解决方案及服务。近年来，智造制造成为制造行业的热门话题，而工业互联网作为智能制造的核心支撑技术也随之受到了广泛的关注，一直扎根制造行业的赛意信息对工业互联网也非常重视，积极投入研发，并产出了丰富的成果。

IT是生产力

当下中国经济面临很大的压力，制造行业是最能感受到这种压力的行业之一。实际上，过去几年来，由于人力成本的不断上升，中国制造行业已经开启了转型升级，去年爆发的中美贸易战更是凸显了转型的迫切性。

在赛意信息看来，中国制造向智能制造升级的过程，对自己并不是压力，同样也有机会。“当整个经济形势看好，市场快速扩张，企业往往埋头于生产，应对客户需求，无暇进行技术革新。只有在生产慢下来的时候，企业才会有时间和精力认真考虑技术的更新和管理的优化。” 赛意信息董事长张成康表示。

赛意信息董事长张成康

张成康说，在市场不太好的时候，企业正好可以借此机会练练内功。这对赛意信息是一个机会。张成康并不是凭空说这番话的。他说，2018年11月和12月，赛意信息仍然有不少智能制造的新项目签单成功。因为不少公司会选择投资一个智能工厂进行试点，为未来做准备，虽然不是大规模的上线。

“因为IT也是一种生产力。在人工成本越来越高的今天，投资智能工厂的受益很容易看到。”张成康他以赛意信息完成的一个项目为例对此进行了解释。这家企业有20个工位，员工每天要用显微镜检测半导体震荡片质量是否合格。震荡片的偏差是几微米，需要专业的员工。后来引入高清摄像头，再结合一些机械设备实现了自动检测，替代了这20人的工作。成本实现了极大的节约，而且效率也大大提高了。

布局智能制造

感受到了制造行业向智能制造转型升级的需求，赛意信息早早布局，先后推出了多个相关的产品和解决方案。在本次工业互联网峰会中展出的“工业互联网示范线”就基于赛意自主研发的SMOM（赛意制造运营管理）系统，而这只是赛意信息所提供的契合“工业互联网”的360°企业数字化解决方案及服务中的一部分。这套解决方案和服务凝聚了赛意信息十几年来在企业信息化数字化、智能制造乃至工业互联网领域的不断探索和深耕所积累的成果

在这些解决方案中集成了不少赛意的创新成果。以本地大会上展出的赛意信息与广东工业大学联合发布的AGV“智能小车”为例，该AGV “智能小车”拥有基于路径识别的机器人视觉导航系统 、视觉定位以及智能搬运系统，同时在小车控制平台上装配采用图像识别系统和多功能机械手，可以进行物品自动识别与分拣，实现仓库的无人管理，能够广泛应用于电子商务、物流等行业，将有助于大大提高工作效率。类似的创新成果还有赛意信息的工业手环，该手环可以感知设备的震动，通过分析震动波形对设备的运行状况进行实时监控，然后通过AI技术来判断设备是否健康，以确保设备的安全稳定运行。

除了技术方面，在产业生态上，赛意信息也有动作。2018年下半年，赛意信息正式成立并运营“赛意产业投资基金”，重点布局产业互联网，其中企业SaaS 和智能制造为主要投资方向。设立至今仅半年，赛意产业投资基金已成功完成了对3家公司（即智思云、亿图视觉和商越网络）的投资，被投企业已陆续获得顶级机构投资或关注，并已在市场、商机、销售等全方面协同，构建产业互联网生态已初见成效。

“我们看好智能制造，我们认为智能制造、工业互联网是中国从制造大国到制造强国的路径，这也是我们赛意信息能够提供力量和帮助的地方，而且我相信这些也会有收益，包括给我们的股东带来回报。”张成康表示。