微软发布支持机器人应用的Windows Server IoT 2019

微软Windows Server IoT 2019是微软数据中心服务器操作系统Windows Server 2019的一个版本。微软表示，物联网版的Windows Server适用于那些需要为小型连接设备配备轻量型操作系统的开发人员。

至顶网软件频道消息： 微软正在更新Windows Server操作系统用于小型低功耗的物联网设备。

微软Windows Server IoT 2019是微软数据中心服务器操作系统Windows Server 2019的一个版本。微软表示，物联网版的Windows Server适用于那些需要为小型连接设备配备轻量型操作系统的开发人员。

Windows Server IoT 2019专门面向原始设备制造商和其他为医疗、制造和零售等行业生产产品的企业。Windows Server IoT 2019提供五年主流支持，支付额外费用可获得延长五年支持。

微软称，Windows Server IoT 2019非常适合那些希望构建连接到数十个传感器的网关的公司，这些传感器可以将数据发送回Azure云进行实时分析和洞察。

此版本的主要新功能之一，是能够部署微软称之为Robot Operation System的应用，该应用为“工业机器人应用”带来了额外的智能，于去年首次作为实验版本在Windows上发布。

从本质上看，它是一组使用Visual Studio构建用于复杂机器人的库和工具，以及各种AI和云服务，包括Azure Cognitive Service、Windows Machine Learning以及Azure IoT云。此外还有一个新的IoT Device Agent，让运营商能够从Azure仪表板远程配置、监控和管理他们的设备。

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示：“随着5G的逐步实现，物联网应用的主干也需要升级，微软正在寻找与Windows Server IoT 2019相关的升级周期。同时，性能要求越来越高，激光制造、3D打印和更多的机器人自动化，这些都需要一个更强大的本地平台，这正是这次发布所提供的。”

除了发布Windows Server IoT 2019之外，微软还提供了Windows 10 IoT Core的公开预览版，该版本与各种Azure服务捆绑在一起，并运行在荷兰芯片制造商NXP Semiconductor N.V.的i.MX 8M和i.MX 8M Mini处理器上。微软表示，他们将为智能边缘提供“安全、功耗优化的设备”，让开发人员可以选择使用Linux或Windows IoT。



