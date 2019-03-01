IDC：预计今年全球公有云服务支出将达到160亿美元

IDC客户洞察与分析项目总监Eileen Smith说：“大多数企业组织都采用公有云作为托管企业应用、开发和部署面向客户的解决方案的一个经济高效的平台

至顶网软件频道消息： 根据IDC全球半年度公有云服务支出指南的最新更新，预计2019年全球公有云服务和基础设施支出将达到2100亿美元，比2018年增长23.8％。虽然2017年到2022年的预测期内年度支出增长将略有放缓，但该市场的五年复合年增长率（CAGR）将达到22.5%，2022年公有云服务支出将达到3700亿美元。

IDC客户洞察与分析项目总监Eileen Smith说：“大多数企业组织都采用公有云作为托管企业应用、开发和部署面向客户的解决方案的一个经济高效的平台。IDC认为，在接下来的五年中，云平台和生态系统将成为数字创新规模和步伐激增的启动平台。结果将是‘倍增的创新’，部署在云中的新应用相当于过去四十年中部署的数量。”

专业服务、离散制造和银行业这三个行业今年在公有云服务上的花费将超过200亿美元，占全球总数的三分之一以上。流程制造和零售行业将进入前五，行业支出超过150亿美元。到2022年这些行业仍然保持在前五位置，因为他们持续投资公有云解决方案。预计五年预测期内，支出增长最快的行业是专业服务（复合年增长率26.4％）、零售业（复合年增长率24.0％）、个人及消费者服务业（复合年增长率24.0％）。

软件即服务（SaaS）将成为最大的云计算类别，占2019年公有云支出的一半以上。在由应用和系统基础设施软件（SIS）组成的SaaS支出中，应用采购将占据主导，其中主要的SaaS应用是企业资源管理（ERM）和客户关系管理（CRM），其次是内容工作流和管理应用，以及协作应用。

基础设施即服务（IaaS）将成为2019年第二大公有云支出类别，其次是平台即服务（PaaS）。由服务器和存储设备组成的IaaS支出，将成为增长最快的云支出类别，五年复合年增长率为33.7％。PaaS支出将是第二大增速最快的类别（复合年增长率29.8%），主要是数据管理软件应用平台、集成和编排中间件、数据访问、分析和交付应用的采购。

美国将成为最大的区域公有云市场，2019年支出预计为1246亿美元。中国是第二大市场，支出预计为105亿美元，紧随其后的是英国（100亿美元）和德国（95亿美元）。今年日本将以74亿美元的公有云支出跻身前五。在五年预测期内，中国的公有云服务支出增长最快（复合年增长率为44.9％）。拉丁美洲也将实现强劲的公有云支出增长，其中巴西（复合年增长率38.8％）、哥伦比亚（复合年增长率38.5％）和阿根廷（复合年增长率38.4％）领跑。

非常大型的企业（员工规模超过1000人）将占今年公有云支出的一半以上，而中型企业（员工规模100-499人）将占20％，小型企业（员工规模10-99人）将超过大型企业（员工规模500-999人）位列第三。除了非常大型的企业之外，其他所有规模的企业（包括小型办公室，员工规模1-9人）的公有云支出增长，将超过整体市场22.5％的复合年增长率。