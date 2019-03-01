 Box最新财报喜忧参半 文件共享厂商前景预期低迷

企业文件共享公司Box的股票在今天延长交易中遭受了重大打击。由于Box第四季度业绩喜忧参半，以及对未来一年的指引惨淡，导致股票下跌超过24％。

至顶网软件频道消息： 企业文件共享公司Box的股票在今天延长交易中遭受了重大打击。由于Box第四季度业绩喜忧参半，以及对未来一年的指引惨淡，导致股票下跌超过24％。

尽管Box在去年11月承诺将首次实现盈利，但还是遭遇了股价下跌。

Box在股票补偿等某些成本之前的收益为每股6美分，收入为1.637亿美元，同比增长20％。此前华尔街预期每股收益仅为2美分，收入为1.6416亿美元。Box表示，该季度的净亏损为1960万美元，即每股14美分。

结果并不是那么糟糕，但真正让投资者失望的是Box低于预期的指引。

Box预计整个2020财年调整后的收益在7亿美元至7.04亿美元之间，远低于分析师预期的7.139亿美元至7.499亿美元。Box的第一季度指引也不尽如人意，Box预计该季度收益为在.61亿美元至1.62亿美元之间，而华尔街预计在1.662亿美元至1.75亿美元之间。

令人沮丧的指引意味着Box股票下跌几乎抵消了2019年的涨幅，至少从今天的盘后交易来看。今年到目前为止，Box的股价已经上涨超过47％。更新：周四Box股票收盘跌幅超过18％。

Pund-IT分析师Charles King表示，Box在竞争对手展现出越来越大决心的时候给出了糟糕的前景，这可能会让他们的市场份额进一步下降。

“首先，竞争对手Dropbox的增速超过了Box，并把注意力集中在Box核心的企业市场。同样令人不安的是，像谷歌和微软这样的巨头也在更广泛的生产力套餐中包含了类似于Box这样的服务。”

King说，这些问题再加上糟糕的指引，似乎已经吓退了相当多的Box股东。

但也有分析师要乐观一些。Enderle Group的Rob Enderle表示，今天Box股票遭遇抛售是对糟糕指引的自然反应，没有必要担心Box的长期未来。

“投资者们投资的是一家公司的未来，而不是现在，所以任何看起来令人不安的未来，都会导致市场大幅回调，以及公司市值缩水。尽管如此，Box并没有处于危险之中，因为他们仍在预期增长并且盈利中。”

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示，今天的动荡更多地表明，Box只是需要学习如何更好地管理期望，然后再执行。

Mueller说：“好消息是，Box的产品渠道具有吸引力，企业需要提高员工的工作效率，文档和内容管理是其中一个方面。”

Box还报告，第四季度账单费用为2.377亿美元，同比增长16％，但略低于预期。Box首席执行官Aaron Levie在声明中表示，账单费用低于预期是因为一些最大金额的交易销售周期有所延长。

“虽然我们第四季度账单结果低于预期，这是因为EMEA表现不佳以及一些七位数的交易销售周期延长，但我们对整体客户动力和云内容管理需求感到鼓舞，”Levie说。

Box并不是该季度唯一让投资者失望的文件共享公司。上周，主要竞争对手之一Dropbox也是因为指引不佳导致股价下跌了10％。