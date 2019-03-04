 Workday最新财报超预期 订阅模式转型取得成效

Workday提供人力资本管理和企业财务软件，与Oracle和Salesforce.com等公司是竞争对手。该季度，Workday在股票补偿等某些成本之前的收益为每股41美分，收入为7.886亿美元。华尔街此前预期每股盈利仅为32美分，收入为7.7741亿美元。

至顶网软件频道消息： 企业软件公司Workday今天公布第四季度收益轻松超过预期，在过去这一年中发展稳定。

Workday提供人力资本管理和企业财务软件，与Oracle和Salesforce.com等公司是竞争对手。该季度，Workday在股票补偿等某些成本之前的收益为每股41美分，收入为7.886亿美元。华尔街此前预期每股盈利仅为32美分，收入为7.7741亿美元。

最后一个季度给Workday稳定的全年表现划上了句号。2018年Workday收入达到28.2亿美元，增长31.7％，尽管在这过去的12个月期间仍然是每股净亏损1.93美元。

结果令人鼓舞，有望带来新一年的进一步成功。事实上，Workday首席执行官Aneel Bhursri表示，他对公司的前景感到乐观，因为Workday向基于订阅的许可模式的转型取得了成效。

他在声明中表示：“进入2020财年，我们提高预期，预计订阅收入在30.3亿美元至30.45亿美元之间，同比增长约为27％至28％。”

这种乐观情绪的一个原因，是Workday持续获得新的客户。上个季度，Workday财务管理业务新增了79个“核心客户”，其中包括4家财富500强企业。Workday的人力资本管理业务也获得了一些大客户，包括卡特彼勒公司和温德姆环球公司。

“我们看到一个有趣的新趋势是，大型企业公司现在利用Workday Financial Management开始他们的财务和人力资源管理旅程。这是一个新的发展，我们认为这是客户对我们财务管理应用认可加强的一个积极信号。”

Workday股票在盘后交易中上涨超过2％。