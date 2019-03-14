 扭转人工智能和数字化转型投资糟糕结果的7大关键能力

德勤（Deloitte）今天公布了一项调查发现，过去一年中，在数字化转型领域投入大量资金的企业数量几乎翻了一番。

至顶网软件频道消息：德勤（Deloitte）今天公布了一项调查发现，过去一年中，在数字化转型领域投入大量资金的企业数量几乎翻了一番。

德勤对来自500多家收入规模超过2.5亿美元的企业组织的1200名高管进行了调查。调查发现，有19％的受访者计划在2019年投资2000万美元或者更多，而在2018年调查时这一比例为10％。

“数字化转型”已经成为推动企业组织采用数据驱动型商业模式的一个途径，这个过程中通常会涉及到人工智能、大数据和预测分析等技术。

调查还发现，中大型企业的转型预算从平均1100万美元增加到今年的1350万美元。

不过德勤也强调了另一个调查发现，即大多数企业组织仍然认为他们对这项技术的投资，与该技术在关键绩效指标（如利润、收入和客户满意度）方面带来的实际影响之间，存在着一定差距。

为了理解这一点，德勤指出有7个“关键点”——这些功能有助于企业通过技术创新成功实现正增长。

德勤发现，“成熟度更高”的企业组织——即那些通过数字化转型实现正增长的企业组织——平均部署了40个针对这些关键能力的项目，这表明，这些关键能力确实是促进成功的重要因素。

德勤首席数据官、创新主管Ragu Gurumurthy解释说，在这些关键能力中，有三项能力是“最基本的”，解决了这三项能力相关的挑战，就相当于为中大型企业组织数字化转型开辟了一条道路。

他说，“企业应该做的第一件事，就是关注数据掌控和基础设施，以及相关的人才”。

在基础设施方面，企业需要构建灵活的、安全的系统，能够平衡安全和隐私，并随着业务需求的变化灵活扩展。

数据掌控，是对那些孤岛数据和未被充分利用的数据进行聚合、激活和变现，从而产生创造出更好的产品、服务和业务运营，推动业务取得成功。

“正是这些关键能力，让我们开始考虑进行转型。”

数据掌控涉及到从数据中创造价值，提高业务流程的效率和有效性。

“人们常说，数据是数字经济时代的一种新型石油，是的，确实如此——但在碳氢化合物时代，你不需要拥有油井，就能拥有财富，”Gurumurthy说。

“你不需要拥有所有的数据，只需要知道如何处理你所拥有的数据。”

他的意思是，像谷歌和Facebook这样的企业已经成为数字时代的巨头，他们通过用户使用其平台和服务留下的“数据碎片”实现数据变现，但是并非所有企业都需要采取这种方式。

“我想说的是，有90％的企业并不会像谷歌或者亚马逊那样，通过数据资产进行变现。大多数情况下，他们通过获取数据来提高企业的效率。”

这可能意味着，需要找到更好的方式，来定位客户并理解客户行为，根据他们收集的数据来优化市场营销和零售渠道。换句话说，对于那些数据已经成为一项有价值资产的企业来说，大多都是通过为现有的核心产品和服务创造增长机会——而不是通过“耗尽数据”来创造增长机会——来做到这一点的。

“这就需要创造一个安全的环境，在这个环境中，你可以快速发布应用，消除操作中的摩擦，考虑如何与客户进行交互——这些都可以通过在数据基础设施上进行投资、理解数据基础设施来实现。”

下一个关键点——人才，则是围绕着数据被用于理解和培育企业最重要资产——也就是员工——而展开的。

Gurumurthy解释说：“实际上，这是最困难的事情了。人们可以制定云迁移策略，可以弄清楚如何收集和存储数据、如何对数据进行分析，却很难管理好人才变化。”

“如果问问他们在数字化转型中面临的最大挑战是什么，他们会说，是人才短缺——人们常常会对文化变革抱有抵触心理，从而导致所需人才的匮乏。”

这是很有挑战性的，因为在切换到数据驱动型商业模式时，转变心态是很必要的，特别是要求人们信任人工智能和高级分析等技术的时候，可能会导致洞察结果与眼睛观察到的情况是相反的，对我们很多人来说，用眼睛观察是最直观的方式。”

Gurumurthy解释说：“这通常是为了重新培养人才，用另一个词来说，就是‘数字思维’。”

“反应和行动的速度要比以前更快。人们如何开发产品？如何对客户需求做出反应并开展业务？人们做事情的速度要更快，不仅仅是敏捷的软件开发，还要有敏捷的战略和敏捷的规划。

“这取决于人们利用数据做出决策、然后迭代数据的速度，从而形成一个自我学习的闭环，这就是‘数字思维’的核心，是一项巨大的挑战。”

一旦奠定了围绕数字掌控、基础设施和人才的数字化转型战略基础，那么就可以开始迈向“成熟”数字化转型的其他几个关键点展开工作，分别是：

生态系统参与：与外部企业（如技术孵化器、R＆R公司和初创公司）合作，获得他们的资源和人才。

智能工作流程：不断重塑流程，最大限度地发挥人员和技术能力，打造完美互补的环境以实现业务成果最大化。

统一的客户体验：基于对全公司上下共享客户的全方位理解，提供无缝的、高效的、令人愉悦的、身临其境的客户体验。

业务模型可适性：不断重新评估和调整业务模式，以及业务的收入流。

那么，是什么阻碍了企业释放数字化转型的全部潜力？除了已经提到的人才短缺（有36％的受访者提到这一点），受访者还提到了现有遗留的运营模式（49%）、缺乏明确优先采用变革技术的战略（45％）等因素带来的挑战。

虽然在科技、媒体和电信行业的企业组织最有可能达到实现底线增长的成熟度，但令人意外的是，一旦他们达到了这个阶段，所有行业的获益都是大致相似的。

Gurumurthy对此评论说：“通过调查我们发现，一旦你在数字化达到了成熟阶段，你在价值和利润率方面所获得的收益，实际上在所有领域都是相似的——这一点让我让我感到惊讶，因为我原本以为科技公司受益最大，但事实并非如此。”

这清楚地表明，无论你所在什么行业，都可以通过数字化转型推动增长并获得回报。