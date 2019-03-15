 Oracle财报指引超预期 但云计算转型进展缓慢引发投资者关注

尽管数据库和商业软件巨头Oracle发布的季度财报和指引都好于预期，但其股票还是在当天晚些时候受到了打击。

至顶网软件频道消息： 尽管数据库和商业软件巨头Oracle发布的季度财报和指引都好于预期，但其股票还是在当天晚些时候受到了打击。

根据财报显示，第三季度Oracle在某些特定成本如股票补偿之前的利润为每股87美分，收入为96亿美元。相比之下，华尔街分析师此前预期Oracle的每股收益为84美分，收入为95.9亿美元。

这样来看，Oracle的收入与一年前相比减少了1%，但是按照固定汇率计算是增长了3％。

在指引方面，Oracle首席执行官Safra Catz表示，预计每股调整后的利润在1.05美元至1.09美元之间，收入将减少2％。华尔街分析师预期的是收入减少1％，每股收益为1.05美元。

从数字来看表现是抢眼的，但这还不足以缓解投资者对于Oracle推动客户转变为云订阅模式的担忧。这一点也在股票上有所反映，Oracle的股价在盘后交易中跌幅超过3％。

Oracle一直在缓慢且稳步地将更多云版本的数据库产品添加到自己的产品组合中，这么做的部分原因是为了从AWS等竞争对手那里争抢客户。更为重要的是，Oracle还希望说服现有客户用基于云的系统取代本地配置的软件，但是大多数分析师认为，在这方面Oracle做得并不好。

在第三季度，Oracle的云服务和许可支持收入为67亿美元，同比增长了1％。从表面上看起来不错，但彭博社表示，其中很大一部分收入可能是来自于传统内部部署软件相关的维护费用。同时，该季度Oracle的云许可和内部部署许可销售额下滑了4％至12.5亿美元，彭博社称，这表明Oracle很难说服客户做出承诺。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，该季度Oracle给人留下了深刻的印象，但是这些数字并不能掩盖很多企业转向云计算速度缓慢的这个事实。

Mueller说：“只要Oracle能够设法将本地配置的客户转变成在数据库端的云客户，那么Oracle就会有很好的表现并且让投资者们满意。”

在这方面Oracle正在取得一些进展。Oracle创始人、首席技术官Larry Ellison指出，Oracle新推出的Autonomous Database在市场中取得了成功，该数据库是Oracle主要数据库产品的一种云版本，目前已经累计拥有近1000家付费客户，而且还有大约4000家客户正在测试该软件。

Ellison在电话会议上表示：“现在还是早期阶段，但在Oracle公司40年历史上，这是最成功的一款新产品。Oracle Cloud Infrastructure业务的取决于我们高度安全的Gen2 Cloud Infrastructure，这一基础设施是全球第一个、也是唯一一个自治型数据库。”

Pund-IT首席分析师Charles King表示，Oracle Autonomous Database的成功对于Oracle来说是个好消息，这有助于Oracle在日益拥挤的云数据库市场中脱颖而出。

尽管如此，投资者们担心以美元计算的话Oracle的整体收入是略有下滑的，这也是今天股价下跌的两个原因之一，King说。

“另一个原因是Oracle回购股票的程度，过去三个季度Oracle的回购数量为298.9亿美元，这是在去年同期的9个月内回购股票数量的4倍还多。如果今年晚些时候Oracle收入能够实现增长的话，分析师和股东的担忧应该会得到缓解。”