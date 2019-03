 IBM硬件瞄准了多云与混合架构的机会，尝试基于LinuxONE建本地生态

在数字化重塑2.0时代,为了满足企业用户在云计算和人工智能等方面提出的新需求,IBM在升级和创新硬件产品中的投入和决心也一如既往地坚定。

“云计算的到来让许多人对底层的基础架构产生了‘误解’,认为在云时代企业将不再需要硬件。事实恰恰相反,尤其是进入AI时代,企业会更需要硬件设备。”在Think 2019期间接受记者采访时,IBM副总裁、大中华区硬件系统部总经理侯淼这样说。

对大型机的悲观论调由来已久,从80年代开始,尤其是在云计算概念出现之后,越来越多人认为未来的IT架构将脱离硬件的“束缚”。即便如此,我们看到IBM在多次的转型过程中从未忽略过自己传统的硬件业务。在数字化重塑2.0时代,为了满足企业用户在云计算和人工智能等方面提出的新需求,IBM在升级和创新硬件产品中的投入和决心也一如既往地坚定。

构建面向数字化重塑2.0的现代基础架构

如今企业的IT架构的确发生了非常大的变化,很多企业都在构建更加稳定的IT基础架构,以更加稳健和安全的架构、硬件和软件承载关键性应用和数据。IBM硬件系统构建了Modern Infrastructure(现代基础架构),其主要有三个特点——能承载最为重要的关键应用、能够支持多云环境下的敏捷部署、能确保安全性。

进入数字化重塑2.0阶段之后,IBM认为,数字化和AI应用规模将进一步扩展和深化,企业关键应用也逐步迁移到云上,混合云将成为重要趋势。而在这样的情况下,针对客户数据的责任规范也需要逐步明确。

日前,IBM硬件系统部Z总经理Ross Mauri在国内接受了记者采访,他这样总结从1.0阶段到2.0阶段的变化:“在1.0阶段,企业已经将一些诸如邮件系统这样简单的应用搬到云上,这些应用一般不涉及核心业务,因此其过程的复杂度以及对安全的要求并没那么高。而进入2.0阶段,企业主攻的就是关键应用,它们对于安全性和管控力要求非常高。”

IBM硬件系统部Z总经理Ross Mauri

“因此,在这阶段的上云过程中,我们强调的是多云环境、开放、安全和敏捷架构。”Ross Mauri强调,“单就硬件层面来看,IBM也正在把人工智能、大数据分析、大规模交易处理、区块链等越来越多的前沿技术应用集成到大型机、服务器、芯片等硬件产品中,目的就是帮助企业更好地应对数字化重塑新阶段的挑战。”

据Ross Mauri透露,目前在承载关键应用方面,全球前一百家大银行中就有92家正在使用IBM Z作为核心数据平台,利用IBM Z对大数据进行机器学习与实时分析,使用普遍加密技术进行高安全的大规模交易处理。同时,也在LinuxONE上构建并运行高安全与高效能的企业级区块链应用。

除此之外,也有不少金融科技公司正在使用IBM Z系列产品。比如: Shuttle公司及其领导的一家投资组合公司DACS(一家全球性的数字资产服务公司)就在与IBM合作,将数字资产的高安全保护与机构及个人的增值资产服务结合起来,满足高度的安全要求;此外,瑞士软件公司Phoenix-Systems也利用Secure Service Containers for IBM Cloud Private(SSC4ICP)创建了数字资产托管平台,这一新兴领域对全球最大规模的多家银行至关重要。

以Z和LinuxONE为基点构建硬件生态系统

就中国市场来看,这里仍是IBM硬件产品的重要市场。据侯淼介绍,这主要表现在三个方面:首先,中国的五大银行和大多数大型商业银行都在使用IBM的主机,并且在过去几年,这个数量还在增加。其次,LinuxONE作为IBM在中国市场的“明星产品”,由于能够轻松解决复杂基础架构的集中化问题,因此受到了许多企业的青睐,包括医院在内的许多医疗机构、医疗健康企业、医保机构等都是LinuxONE的客户;再者,对于国内的众多金融科技公司,IBM也能提供完善的硬件支持与服务。

IBM副总裁、大中华区硬件系统部总经理侯淼

“特别是在医疗健康行业,很多机构并没有那么多的IT人员,因此LinuxONE的集中化管理能力就大大减少了他们在管理复杂架构方面的压力。对于医院的门诊来说,这里有明显的高低峰期,通过LinuxONE中的加速器,能够很好地支持均衡负载,满足峰值不均的不同需求。同时,LinuxONE还具有非常好的可扩展性,能够满足医疗行业大量业务应用扩展的需求。”侯淼解释说。

在这基础上,为了加速中国企业进入数字化重塑2.0阶段,IBM大中华区硬件系统部针对IBM Z与LinuxONE发布了三大关键举措:第一,通过IBM z14计算能力随需租用模式,既满足企业IT系统峰值时段的计算需求,同时减少计算能力投资的浪费。基于这一模式,企业可以按天租用主机计算能力,从而适应难以预测、临时性的计算应用需求,提高IT利用率;第二,通过IBM LinuxONE嵌入式解决方案合作模式(Embedded Solution Agreement,ESA),和本地合作伙伴一起为中国企业提供本地化、定制化的产品和服务,建设本地生态;第三,通过LinuxONE3年维保服务,实现LinuxONE的成本优化,进一步提升客户体验。

在过去的很多年里,我们极少听到IBM谈基于主机的生态,这是为数不多的一次。侯淼说,ESA合作模式是在中国市场的首次尝试,IBM希望借此把本地合作伙伴的云管理能力、本地化能力与LinuxONE的价值结合在一起,实现1+1大于2,为客户带来产品和服务的增值。据了解,目前IBM已经和一家名为星联云服科技有限公司的本地合作伙伴达成意向,开始共同推进ESA合作模式在中国的落地。

不仅如此,今年1月份, IBM LinuxONE还与腾讯云TStack通过了兼容性认证,实现双方在云计算领域的一次通力合作。这也让我们从另一个侧面看到了IBM在布局混合云和多云方面的决心和野心。

“对IBM硬件系统来说,2019年是非常重要的一年,不仅包括传统的主机,还包括LinuxONE市场,我们希望能够通过生态系统,为客户提供更多的增值服务和更好的体验,这是我们今年的重点发力方向。”侯淼表示。

多云与混合架构是个巨大的机会

如今,IBM正在从各个层面布局混合云与多云市场,在硬件系统层面更是如此。Ross Mauri表示,从全球来看,目前很多企业所使用的云服务甚至来自于30-100家不同的云服务商,多云管理已经成为不可逆转的趋势,而如何整合如此之多的云服务商的产品,变成了企业在上云过程中的首要挑战。

与此同时,经过过去几年的实践,越来越多的企业开始感受到分布式架构所带来的负面影响:譬如,机房单位面积的能耗(如空调成本、供电成本等等)不断提高;譬如,新数据中心的建设带来了占地成本、网络成本等实际成本的增加。而这,就成为企业开始选择混合式架构的重要原因,他们既要保护历史投资,同时也希望能够使用新的技术。

“IBM现代基础构架正是在这样的趋势下提出来的,它要解决的就是企业多云管理和混合式架构构建的问题。”侯淼补充说,“在这方面,LinuxONE的价值就在于它能够‘以一顶百’,通过整合上百台x86服务器,实现集中化管理,降低企业成本。如今,在中国已经有不少银行把LinuxONE作为核心的数据库服务器,从而减少CPU整合和软件授权等相关的费用,减少数据中心的占地成本。”

此外,作为IBM在多云和混合云领域的重要举措,IBM还在Think 2019发布了针对 IBM Cloud Private (ICP) 的多项重要增强功能,通过在IBM Z上运行整个私有云基础架构,提供集成平台管理和编排功能,同时保证高度安全性。

这些更新主要包括几个方面:其一,是针对 IBM Cloud Private on Z 的“Secure Service Container”,它能够为IBM Z上的应用提供安全的隔离环境,让用户更好地保证隔离区的负载免于内外部的攻击和威胁;其二,是适用所有 Linux 发行版的“Manage from Z”功能,它允许用户在IBM Z/LinuxONE上运行和管理其基于 Kubernetes的私有云工作负载;其三,是IBM Spectrum Scale功能,它可为企业私有云部署所需的永久存储提供支持,保证高可用性;其四,是针对 LinuxONE 的“扩展内容目录”功能,这意味着 IBM Cloud Private on Z 可以支持开源技术、IBM 工具链、工作负载和应用程序。

此外,IBM还公布了全新的 IBM Cloud Hyper Protect 系列云原生服务的进展,旨在提供高度安全的混合云,并能推动LinuxONE 融入IBM全球公有云数据中心,包括计划于2019年3月推出的正式发布版Hyper Protect加密服务、实验版Hyper Protect虚拟服务器和2018年12月发布的测试版Hyper Protect数据库即服务(DBaaS)。

“我们可以非常自信地说,世界上没有一个比LinuxONE更安全的系统。这是企业在多云和混合云环境下最为看重的,也是IBM Z与LinuxONE等硬件系统在如今最大的机会。”Ross Mauri肯定地说。