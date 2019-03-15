  “云、数、智”挑战下的金融行业技术发展展望——专访北京宇信科技集团股份有限公司副总经理兼首席运营官欧阳忠诚

当前已经有一些银行和互联网企业正在利用云计算、大数据与人工智能技术构建自身的互联网金融体系，并正在向传统银行业发起挑战。金融行业将如何进行应对，未来金融行业的技术发展又会出现哪些新趋势？宇信科技副总经理兼首席运营官欧阳忠诚向我们进行了揭示

至顶网软件频道消息： 从2006年开始，北京宇信科技集团股份有限公司（下称“宇信科技”，300674，SZ）就一直致力于为以银行为主的金融机构，提供包括咨询、软件产品、软件开发和实施、运营维护、系统集成等信息化服务，目前已成为行业内在业务规模、核心竞争力、盈利能力等方面均排名靠前的企业。截至2018年10月底，公司在全国拥有25家控股子公司和9家参股企业，客户遍布包括国有5大行在内，100多个银行和机构。至此，宇信科技见证了金融行业的信息化服务变革，成为了比某些银行更了解银行业务的金融科技企业。

当前已经有一些银行和互联网企业正在利用云计算、大数据与人工智能技术构建自身的互联网金融体系，并正在向传统银行业发起挑战。金融行业将如何进行应对，未来金融行业的技术发展又会出现哪些新趋势？宇信科技副总经理兼首席运营官欧阳忠诚向我们一一进行了揭示：

宇信科技副总经理兼首席运营官欧阳忠诚

云计算对银行传统核心系统的挑战

原有银行的业务系统仍然遵循着传统的模式，它们大多是构筑在国外品牌大、中型机的基础上，有些小银行是构筑在国外品牌小机的基础上。对于分布式云计算技术的应用，银行需要一个接受过程。这里面涉及到银行自身技术人员和科技管理人员的认知，银行应用技术本身的程度，以及特别重要的是银行技术应用等所在的生态环境是否全面，来保障银行业务的稳定。因为银行业务需要高度的稳定，就像购买汽车，没有售后、没地方加油这肯定不行。

这些年随着分布式云计算技术的逐渐成熟，主流技术也得到了大家认可，相配套的一些软件，比如说IaaS平台、PaaS平台，分布式数据库等相关的各项技术也都逐步趋于成熟。监管当局也提倡各银行采用架构创新来推进互联网金融相关的建设。于是很多银行开始进行尝试并开始推进这方面的建设，首先在渠道方面，纷纷提出要建设自己的中台业务能力，包括在零售领域的互联网金融，在公司业务领域的交易银行。因此这些需求对应的解决方案开始陆陆续续的提出来了。

还有些银行更大胆一些，把传统的核心业务系统或者是重要业务系统开始向分布式架构，向x86架构进行迁移。这简直是中国银行业的第一颗“原子弹”！什么概念？我们再也不用单一的依赖国外软件产品了。信息安全是银行稳固发展的基石，银行必须要走自主知识产权这条路。虽然目前还没有特别成功的案例，但我认为随着不断的尝试和改进，这是未来的趋势，也必将会实现。而一旦成功将引爆整个分布式、云平台的市场，几乎所有银行都会跟着走。而且从银行投入的角度上来讲也节省了开支。

还有一个好处就是在分布式架构下所有的技术趋同了。原来做渠道一个系统，做主机另一套系统，这两套东西不一样，技术人员都不一样，方向也不一样，为后期的维护和运营带来很多问题。而现在的云计算技术相对比较成熟，环境、生态也具备了，我认为明年开始会是引爆的状态。

全量取代抽样、概率取代精确值的大数据平台

应该说随着银行业务的剧增和日益激烈的竞争，银行更需要应用人工智能，机器学习，数学建模技术来完成自己的营销和风控。但是所有的机器学习其实都是依赖于数据的，没有数据就没有智能。那这么多数据怎么管？怎么做分析？是否准确？大数据技术就是用全量计算取代抽样计算，概率取代精确值计算的一种应用。而这个改变也会导致你原有数据平台上的数据无法满足需求，所以银行一定会把最终的ODS（操作型数据分组）和大数据合一，最终将全部会被大数据平台取代。

营销、风控、呼叫一把抓的人工智能

人工智能系统在银行业用于什么呢？目前在国内银行业的应用首先从营销领域进行的实践。什么产品能够卖给什么样的客户，这个客户将来会发生什么样的一些选择，比如说他是否会销户、是否会提前还贷款，这些都需要分析；这个分析就利用到了机器学习技术，即人工智能技术。从银行来讲，营销已经开始使用人工智能技术了，像有的股份制银行在人工智能招标这方面就非常的明确，如果不能建模，连招标的资格都没有。这也是为什么宇信科技觉得未来空间很大的原因。

第二个是风控，现在互联网贷款都是要求实时放款，比如说我买个手机现场申请贷款，30秒内银行端就要给回复告诉我能不能贷？能不能贷是由谁定呢？不是人定了，是机器定。机器定那就得用人工智能技术了。它需要每天计算，每天自动调优，这是在风控领域人工智能技术的应用。

第三个是在呼叫中心的应用。现在已经越来越仿真化了，像宇信科技跟某家股份制银行刚刚做的一个机器人技术的智能外呼系统，打起电话来你就听不出来他是一个机器人。上次我去一个客户那儿，我说给你放了一个录音。放完之后客户说这有啥啊？我说这是机器人。客户很感兴趣，就关注他们能不能上呢？我说可以。

另外一个比如说自检，自检的话术现在得靠人听。如果靠机器听，它可以识别出你的语音，语气，情绪，是不是按照标准讲的，也完成了一整套的自检流程。所以就实现了自动化。包括现在很多客户又引入了财务机器人，将大量的银行票据处理用机器人处理，节省了了时间和人工成本，这些都是智能流程自动化（IPA）的应用。无论如何，人工智能技术现在在银行已经开始得到大部分的应用，特别是在国有银行，商业银行和股份制银行。我认为这是一个趋势，迟早会蔓延到区域性银行。

华为在“云、数、智”这场大戏中扮演的角色

其实宇信科技跟华为有着多年的合作，合作的范围也比较全面，像华为在国内第一个大数据平台、第一个呼叫中心项目、第一个智真会议系统都和宇信科技有合作。未来的市场热点一定是云计算，是大数据，人工智能方面。所以我们未来跟华为还是要再继续合作，利用我们在业务方面的能力，加上华为在技术方面的优势，实现包括基于大数据的解决方案。

我们为什么愿意和华为合作？首先，华为是一家全球知名的、有品牌保证的企业。早在2015年，宇信科技就开始了与华为的合作，我们与华为共同做了一个股份制银行的呼叫中心系统，那是国内第一个应用国产软件做的呼叫中心系统。银行的呼叫中心系统坐席数没有电信高，但业务比他复杂多了。而且还要兼容国外的东西，不能说人家原来买的设备你都扔了，得纳管旧系统。还有就是双活，要有高可靠性的保障。当时我们是跟华为一起，成功把这个3000个坐席的项目完成了。

宇信科技与华为大数据的合作，做的也不少。而且华为的大数据平台确实有它的优点。华为的大数据平台通用性优势很大。比如说，功能全面，系统稳定，效率又高，又有完整的SDK再加上服务和支持。

谦虚谨慎，竞合共赢的华为处事之道

最后，欧阳忠诚向我们介绍了宇信科技与华为合作的直观感受：

人和人打交道要讲真话，讲你相信的话才有说服力，才有感染力，才能让对方愿意和你建立长期的交往；企业和企业之间同理，真诚是通往一切的桥梁，路遥知马力日久见人心，宇信科技与华为可以建立起长期、良好的合作关系，就是从一件件的小事上积累起来的。在多年的合作中，宇信科技也在潜移默化的学习着华为的很多管理理念“进取、拼搏、谦虚、谨慎的工作态度，以及目标不可以博弈，资源可以博弈的工作方法”。我也相信，随着中国金融科技行业的不断前进，双方的合作机会会越来越多，前景也会越来越好！