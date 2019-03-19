报道称：AWS正在酝酿面向高风险初创公司的Pro-Rata投资计划

AWS正在推出一项新的试点计划，在那些需要资金的、使用AWS IT基础设施的初创公司与风险投资方之间架起一座桥梁。

AWS正在推出一项新的试点计划，在那些需要资金的、使用AWS IT基础设施的初创公司与风险投资方之间架起一座桥梁。

CNBC近日在一则独家报道中称，AWS的Pro-Rata计划将关注那些高风险的初创公司。

AWS已经发展成为亚马逊旗下最赚钱的一个业务部门，主要为各种大型企业和政府机构提供灵活的IT基础设施。然而，这一增长很大程度上要归功于那些采用了AWS计算和存储服务推动自身增长的初创公司们，例如乘车共享公司Lyft和协作软件公司Slack，而且亚马逊可能也很希望能够保持这个通路的畅通。

CNBC报道称看到了AWS向投资者发送的一封电子邮件，在邮件中讨论了该计划。邮件称， AWS Pro-Rata“目标是在家族基金、风险资本家和AWS生态系统的特定投资机会之间架起一座桥梁”。

此前亚马逊就一直致力于欢迎初创公司加入自己的生态圈，帮助他们获得所需的资金。例如，亚马逊推出了AWS Activate计划，与3000多家孵化器、加速器、投资者等展开合作，帮助推广他们的服务。此外，亚马逊为初创开发者们提供促销信用积分，让他们可以免费使用亚马逊的服务，直到他们能够开始创收。

Constellation Research首席分析师、副总裁Holger Mueller表示，AWS Pro-Rata计划旨在将更多的初创公司加入它的圈子。

Mueller说：“AWS一直是初创公司的聚集地，现在他们把目光瞄准了租赁服务和技术能力之外的领域，那些初创公司急需的，即融资。这一端是家族基金等未被充分利用的资金方，另一端是初创公司，AWS担当起两端之间的赋能者和调和者，也许是一个成功的举措，能够让AWS实现进一步增长，增加自身差异化，转型成为初创公司群体的赋能者。”

据CNBC报道，该计划表面上看是投资者们投资那些高风险初创公司的一个途径。一家名为Boom Technology的公司是该计划的早期参与者，该公司主要生产速度超过声速两倍的超音速喷气式飞机，其票价相当于常规喷气式飞机的标准商务舱航班。

在该计划下，亚马逊自身并不会向初创公司投入任何资金，而是作为那些愿意冒险的风险投资方的中间人。Enderle Group分析师Rob Enderle认为，该计划可能会为那些希望进行此类注资的投资方们提供一些保护措施。

Enderle说：“证券是一种产品，公共投资已经成为网络规模的一种投资方式，所以为什么不提供更好的保护服务？亚马逊应该能够大幅度降低风险，这让亚马逊拥有了一个可以直接借力的免费现金池。”