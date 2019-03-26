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红帽财报结果喜忧参半 应用开发业务增长强劲

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IBM正在以300亿美元的价格收购红帽公司，预计将在今年下半年完成。根据红帽公布的财报显示，利润超出了此前华尔街的预期，但收入却未达预期。

来源：siliconANGLE  2019-03-26 11:39:17

关键字： 财报 红帽

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至顶网软件频道消息： 开源软件巨头红帽（Red Hat）公布了第四季度业绩，结果喜忧参半。

红帽财报结果喜忧参半 应用开发业务增长强劲

IBM正在以300亿美元的价格收购红帽公司，预计将在今年下半年完成。根据红帽公布的财报显示，利润超出了此前华尔街的预期，但收入却未达预期。

根据财报显示，红帽在股票补偿等某些成本之前的利润为每股1.16美元，收入为8.79亿美元，同比增长14％。此前华尔街分析师预期的利润为每股1.01美元，收入为8.839亿美元。红帽主要是售卖用于企业数据中心和云环境的Linux操作系统，该季度，红帽的净利润为1.39亿美元。

红帽表示，该季度的订阅收入达到5.49亿美元，主要来自于基础设施产品和服务，其他收入则来自于应用开发业务，这部分的收入同比增长了30％。

IBM应该很高兴看到这一点，因为红帽拥有800万开发者的社区被认为是IBM大手笔收购红帽的主要原因之一。有观点认为，Red Hat在开发者群体中的影响力可以通过云原生应用开发为IBM带来附加价值。

“红帽是多云、云原生领域的领导者之一，因此它对于强化IBM的战略能够起到帮助作用，”Wikibon分析师Stu Miniman于本月早些时候旧金山举行的IBM Think大会上这样表示。

IBM也应该对红帽的整体增长是满意的。红帽首席执行官Jim Whitehurst在一份声明中表示，红帽的客户活跃订阅规模超过500万美元，同比增长33％。

实现这一增长的主要原因是Ansible和OpenShift用户数量的增加，总数分别超过了1300和1000。Ansible是红帽一款主要的开源软件配置管理和应用部署工具，OpenShift则是一个用于构建容器化应用的平台，它在无需重写的情况下就可以迁移到多个计算环境中。

“企业组织持续转向混合云环境，这一点有助于红帽云计算技术实现强劲增长，”Whitehurst表示。

红帽称，在被IBM收购完成之前将不会提供未来这个季度的指引。


 

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