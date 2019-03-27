 微软的Azure Stack HCI：运行连接Azure的虚拟化应用程序的新选择

微软正在为客户提供一种在连接到Azure时在本地运行虚拟化工作负载的新方法。

至顶网软件频道消息： 微软正在为客户提供一种在连接到Azure时在本地运行虚拟化工作负载的新方法。

微软正在为其Azure Stack混合产品系列添加一个新成员。3月26日，微软推出了Azure Stack HCI解决方案，用于在超融合基础设施上运行虚拟化应用程序。

微软官方表示，Azure Stack HCI是“以前可从我们的硬件合作伙伴处获得的Windows Server软件定义（WSSD）解决方案的演变。”它现在是Azure Stack产品系列的一部分，因为它现在可以连接到Azure。

微软在2017年推出了Azure Stack混合计算平台。Azure Stack让客户和合作伙伴能够在OEM提供的一些经过预先批准的服务器上本地运行Azure服务。Azure Stack HCI解决方案允许客户在更换和整合旧服务器的同时在本地运行虚拟化应用程序。通过Azure Stack和Azure Stack HCI，客户可以选择连接到微软的Azure公共云。

Azure Stack HCI解决方案提供与Azure Stack相同的计算、存储和组网技术。它还允许用户通过Windows Admin Center查看其Azure Stack HCI和Azure服务。

作为今天发布的一部分，微软公布了一份目录，包括来自15个合作伙伴的70多个Azure Stack HCI解决方案——包括华硕、Axellio、bluechip、DataON、Dell EMC、富士通、HPE、日立、华为、联想、NEC、primeLine Solutions、QCT、SecureGUARD和Supermicro——这些解决方案都使用了经过微软预先验证的硬件。

在一篇博客文章中，微软官员是这样解释Azure Stack和Azure Stack HCI之间的区别的：

“使用Azure Stack，你可以在本地运行Azure IaaS和PaaS服务，可以在任何地方构建并运行云应用程序，同时还能保持一致性。”

“Azure Stack HCI是以熟悉的方式运行虚拟化工作负载的、更好的解决方案——但具有超融合效率——并且可以连接到Azure以实现混合方案，例如云备份、基于云的监控等。”

客户需要Windows Server 2019 Datacenter Edition和Windows Admin Center才能运行Azure Stack HCI解决方案。微软的官员们表示，客户将无法从Azure Stack HCI升级到Azure Stack，但他们可以将他们的工作负载从Azure Stack HCI迁移到Azure Stack或Azure上。