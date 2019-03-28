 微软、Adobe和SAP证明开放数据计划（ODI）是“开放的”

微软、Adobe和SAP宣布成立新的12人ODI合作伙伴委员会，扩大微软去年秋天推出的开放数据计划的支持者数量。

至顶网软件频道消息： 微软、Adobe和SAP宣布成立新的12人ODI合作伙伴委员会，扩大微软去年秋天推出的开放数据计划的支持者数量。

在2018年9月举行的Ignite IT Pro大会上，微软大力宣传了新推出的开放数据计划（ODI），这是微软和其他两个合作伙伴共同推出的：Adobe和SAP。今天，3月27日，微软宣布其他一些公司将通过ODI合作伙伴咨询委员会（ODI Partner Advisory Council）加入。

首批加入ODI合作伙伴委员会的12家公司包括：埃森哲、Amadeus、Capgemini、Change Healthcare、Cognizant、EY、Finastra、Genesys、Hootsuite、Inmobi、Sprinklr和WPP。微软官员表示他们将继续招募并增加其他的ODI支持者。

在去年的Ignite大会上公布ODI期间，微软的高管们对于ODI的细节信息闭口不谈。然而，在一个单独的Ignite会议环节中，微软确实透露了一些关于ODI的组件和计划的信息。微软的高管们表示，期望微软的通用数据模型（CDM）成为ODI的一部分，并帮助提供统一的架构和语义，让客户有更好的机会实现终极目标：客户的单一视图。

ODI其他可能的部分将包括Azure Data Lake和各种Azure数据服务，例如Azure数据工厂、Azure数据库、Azure机器学习和Azure数据仓库。Adobe和SAP之前曾致力于将Azure作为他们的首选（尽管不是独家）云平台。（在微软3月27日关于新合作伙伴委员会的新闻稿中，该公司的高管们表示数据可以存储在“客户选择”的、统一数据湖中，并没有说Azure Data Lake是唯一的选择。）

微软的高管们表示，“在未来几个月内”他们将提供“一种新方法，用于从Adobe Experience Platform发布、丰富和提取初始数据源，通过Adobe Experience Cloud、微软Dynamics 365和Office 365以及SAP C / 4HANA激活，最终进入客户的数据湖。”微软及其ODI合作伙伴表示，这种基础设施将允许用户利用“目前丰富的人工智能和机器学习技术”。

微软官员今天还透露，联合利华是一个共同客户的例子，该公司“表达了对ODI的支持和兴奋”。