商越与赛意信息达成战略合作，共同开拓企业数字化采购市场

赛意信息和商越日前宣布，双方建立战略合作伙伴关系，将共同致力于向企业提供采购数字化综合解决方案，加速推进数字化采购平台在各个行业的深入应用，助力企业采购数字化转型。

至顶网软件频道消息： 赛意信息和商越日前宣布，双方建立战略合作伙伴关系，将共同致力于向企业提供采购数字化综合解决方案，加速推进数字化采购平台在各个行业的深入应用，助力企业采购数字化转型。赛意信息产业基金战略投资商越网络，未来还将在采购数字化领域进行战略合作，结合赛意信息积累多年的企业管理信息化咨询与实施经验以及丰富的头部企业客户资源，将商越自主研发的智能采购中台、SaaS应用等产品共同推向B端市场，帮助企业快速搭建采购数字化平台能力。

赛意信息董事长张成康表示：“作为帮助制造业和众多关键行业头部公司实现‘数字化’转型的长期实践者，我们深度认同商越以“采购中台”为载体，驱动企业采购电商化转型。同时，期待“松耦合、强运营”的商业逻辑在不远的将来构建较强的竞争壁垒，这也是我们这一轮投资商越的原因。”

商越是一家去年11月才正式投入运营的初创公司，核心团体来自阿里、用友、Oracle等，主要面向年营收10亿以上的大企业提供数字化采购解决方案，包括商越自主研发的智能采购中台、SaaS（电子商城）和运营服务等。赛意信息是国内领先的企业数字化咨询服务商之一，拥有近千家行业龙头客户资源，此番能得到赛意信息的战略投资很大程度上在于双方对数字化采购市场的认可。

商越创始人苗峰（左）和赛意信息董事长张成康（右）

商越创始人兼CEO苗峰表示，“企业由信息化向数字化转型的过程中，管理关注点将由内部、管理、流程、结果转移到外部、商业、数据、运营，企业进行数字化采购是发展趋势。因为今天有4大利好推动企业的数字化采购在中国的普及。”

这四大利好包括：第一个是技术红利，技术以及具备，如云；第二个是整体经济下行的压力，压力之下每个企业都要考虑如何能够更好的去节省成本；而劳动力成本上升加大了这个压力。第三个是中国的电商发展推动了企业采购现代化。电商发展带来两个影响：一个是大企业都去从电商平台买东西，另一个是采购采购电商化；第四个是年轻人当道，对传统软件体验并不满意，而是希望软件具备互联网软件的体验。

苗峰说，在数字化采购的创业者，商越将给客户带来三方面的价值：采购过程的全数字化，帮助企业实现全程可监控、可溯源；在进一步，可以基于这些数据优化供应商结构和供应链结构，提高效率，最终降低采购成本。

“借助我们的平台和工具，可以实现采购权上收和下放，一线采购人员直接去做，大大提升整个企业流程效率，对企业的价值非常大的。”苗峰表示。