“2018年10大最有影响力行业会议”榜单发布

“2018年10大最有影响力行业会议”榜单日前正式对外发布，戴尔科技峰会、AWS技术峰会、阿里云栖大会等10场会议活动上榜。

至顶网软件频道消息： “2018年10大最有影响力行业会议”榜单日前正式对外发布，戴尔科技峰会、AWS技术峰会、阿里云栖大会等10场会议活动上榜。

“10大最有影响力行业会议”评比活动由至顶网举办，是一年一度的凌云奖的重要组成部分，今年是连续第二次举办。本次上榜的10大会议从39个候选者中通过网友投票选出来。这39个候选会议由至顶网编辑部、CIO、业内资深从业者从国内2018年举办的众多会议中挑选出来，是一批内容丰富、市场认可度高的行业会议。需要说明的是，为了突出市场导向，借此彰显市场的主导作用，本次候选会议主办方都是企业/厂商，而政府和各种行业协会/学会主办的会议都不在此列。

透过网友的投票我们也可以看出，云、AI是当下科技领域最受关注的话题，不仅市场上此类主题的会议多，而且用户参与热情也明显高于一般会议内容，说明这些市场潜力很大。其次，知名大公司在会议活动方面正在逐步形成自己的品牌，并基于这些品牌持续投入宣传，进行持续形成号召力。第三，与一般公司相比，在新技术的落地和推广上行业领导性的公司发挥了更为重要的作用，他们是市场推广的主力军。相应地，这些厂商也会因为自己的努力在市场上拥有了一定的先发优势。

展望2019年，中国经济面临很大不确定性，在这种不确定性面前，厂商需要花费更多的精力来告诉市场和客户，帮助他们答疑解惑，而线下会议就是一个非常有效的手段。在此我们希望，有会议进入“2018年10大最有影响力行业会议”榜单的这些厂商2019年能再接再厉，举办更多内容更丰富的行业会议，同时，也希望更多企业加入到这个阵营，共同促进市场的繁荣，共同推动产业的进步。

附“2018年10大最有影响力行业会议”榜单

2018戴尔科技峰会

2018 AWS技术峰会

2018杭州·云栖大会

2018 IBM THINK论坛

2018华为中国生态伙伴大会

2018微软人工智能大会

2018百度世界大会

2018 SAP中国峰会

Microsoft Tech Summit 2018

2018百度AI开发者大会