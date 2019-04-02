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至顶网软件频道消息： Gartner预计，2019年全球IT支出将达到3.76万亿美元，较2018年增长3.2%。向云端迁移是IT支出的主要驱动因素，企业软件将因此而继续展现出强劲增长。全球软件支出预计将在2019年增长8.5%；2020年，将再增长8.2%，总额达到4660亿美元。

Forrester《2019到2020年中国技术市场前瞻报告》预测，中国企业和政府机构在技术产品与服务上的支出将会在2019年增加4%，2020年增加7%（以美元计算）。

IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2018年第四季度全球服务器市场的厂商收入同比增长12.6％至236亿美元，全球服务器出货量同比增长5.0％至300万台。整体服务器市场继续保持强劲需求，该季度是连续第五个季度实现收入的两位数增长，并且是有史以来单季度收入最高的一个季度。

Gartner的数据显示，2018年全球服务器市场继续保持增长态势：第四季度全球服务器收入增长17.8％，出货量同比增长8.5％。从2018年全年来看，服务器出货量增长13.1％，服务器收入增长30.1％。

甲骨文2019财年第三季度财报显示，甲骨文第三季度营收为96.14亿美元，与去年同期的96.76亿美元相比下降1%。运营利润为33.99亿美元，与去年同期的33.15亿美元相比增长3%。净利润为27.45亿美元，相比之下去年同期的净亏损为40.47亿美元。

红帽2019财年第四季度财报显示，红帽公司第四季度的营收为8.79亿美元，与上年同期相比增长14%。净利润为1.39亿美元，不计入某些一次性项目，调整后的净利润为2.14亿美元，与去年同期相比增长27%。

SAP 2018年第四季度财报显示，SAP第四季度总收入为74.3亿欧元，与上年同期相比增长9％。营业利润为27亿欧元，与去年同期相比增长22%。

百度2018年第四季度财报显示，百度第四季度收入为272亿人民币，与上年同期相比增长22%，去除去年分拆（外卖、度小满、百度国际、百度手游）等非核心业务剥离的影响，同比增长28%。其中，归属百度的净利润为21亿元，较上年同期下滑了50%。

英特尔公布了截至2018年12月29日的2018财年第四季度及全年财报。报告显示，英特尔第四季度营收为187亿美元，与上年同期的171亿美元相比增长9%；净利润为52亿美元，上年同期的净亏损为7亿美元。

NVIDIA公司宣布，截至2019年1月27日的第四季度收入达22.1亿美元，较去年同期的29.1亿美元回落24%，较上一季度的31.8亿美元回落31%。公司2019财年全年收入达到117.2亿美元，较上一财年的97.1亿美元增长21%。

IBM截止2018年12月30日的2018财年第四季度以及全年财报出台。财报显示，IBM第四季度营收为217.6亿美元，较去年下滑3％。净利润为19.51亿美元。

VMware公布了第四财季收入和利润，该季度VMware的收入同比增长了16％，达到25.9亿美元。2019财年的收入相比2018财年增长了14％，达到89.7亿美元。许可收入增长了18％，达到37.9亿美元。