全球各超大规模商业组织积极拥抱区块链技术

国际商会的使命在于精简全球业务，这一组织正是美国总统Woodrow Wilson于1920年成立的、负责和平解决国际争端的国际联盟体系的最后遗珠。到1923年，在该联盟负责人的协助之下，国际商会建立起国际法庭以仲裁各类商业纠纷。

至顶网软件频道消息：就在第一次世界大战的硝烟逐渐散去的同时，世界上出现了一类由企业家们负责领导的全新组织，其致力于确保货物能够在全球范围内各饱受战争摧残的区域内自由流动。

国际商会的成员来自全球130个国家

国际商会的使命在于精简全球业务，这一组织正是美国总统Woodrow Wilson于1920年成立的、负责和平解决国际争端的国际联盟体系的最后遗珠。到1923年，在该联盟负责人的协助之下，国际商会建立起国际法庭以仲裁各类商业纠纷。在第二次世界大战之后，世界各国又召开了建立起当前货币秩序的布雷顿森林会议，而国际商会则担当起维护全球商业利益的新角色。

国际商会现任秘书长John Denton指出，“如果货物能够跨越国界而不再需要护卫队的陪同，那么实现和平与繁荣的可能性也将大为提高。”这家总部位于巴黎的组织本身，凭借着涵盖130多个国家与总值4500万美元的业务，正以全球最大商业组织之一的身份努力在新的技术时代下发挥最为积极进取的作用。

随着全球边界问题的再一次升级，包括边界墙、支离破碎的工会系统与迫在眉睫的贸易战状况，促使Denton与来自新加坡的区块链初创企业Perlin Net Group签署了一项合作协议，旨在探讨这项技术（以比特币为载体，凭借摆脱银行实现价值移动的能力而声名大噪）能够如何帮助国际商会保障并促进实现货物自由流动的使命。

Denton本人亦是澳大利亚国际事务研究所研究员，去年刚刚被任命为国际商会秘书长。他表示，“国际商会通过干预性措施为全球经济产生重大影响的历史，可以追溯到二十世纪。我们认为，一百年之后回顾这段历史，我们希望国际商会能够真正改变区块链领域，使得私营部门能够以可持续方式更加高效地保持运作，同时为人们创造更多商业机会。”

根据此项协议已经公开的部分条款，国际商会与Perlin将共同组建新的国际商会区块链/DLT（分布式分类账）联盟，这是一种类似于为比特币提供支持的分布式分类账区块链技术。双方正在积极探索Perlin的区块链平台（目前尚未公开发布）能够如何将原本模糊的供应链变得更为清晰可按，同时简化跨境贸易融资流程。

作为此项协议的一部分，国际商会将帮助Perlin的全新区块链联盟招募成员，特别是来自国际商会大规模成员阵营中的参与方。除了大多数国家的商会组织之外，其中还包括亚马逊、可口可乐、联邦快递、麦当劳以及PayPal等拥有直接会员资格的巨头级企业。另外，作为协议的一部分，Perlin将以官方技术合作伙伴的身份加入国际商会，并在项目早期阶段提供可免费访问的区块链平台。

在本周早些时候于北京举行的年度活动中，向国际商会银行委员会介绍了他的发展计划。这份协议于今年3月20日签署完成，并将在今天晚些时候于新加坡召开的ICC会议上正式公布。

与其它早期区块链联盟不同，国际商会区块链/DLT联盟在公布之日起就已经启动了相关项目。根据协议要求，国际商会与Perlin将在今年5月的哥本哈根时装峰会上与面料业巨头Asian Pacific Rayon（简称APR）合作，分享他们的首项区块链概念验证结果。

在名为“Follow Our Fibre”的项目当中，APR方面将把供应链中各个层级的相关数据记录在区块链之内，具体包括树木砍伐、化学处理、人造丝物质合成以及最终向服装生产商交付的线轴产品。

APR公司通信与可持续发展副总裁Cherie Tan解释称，“在全球范围内，纺织品与时尚领域正在发生快速变化，这也需要建立起一套可追踪性更强且透明的供应链体系。Follow Our Fibre项目将确保我们利用强大的区块链功能显著提升运营效率。”

从国际商会合作伙伴关系当中受益的还包括Mfused项目。部署在华盛顿州的这一项目利用Perlin提供的技术方案对供应链内的各个层面进行记录，从而证明麻制品的生产来源。从种植阶段开始，相关数据就被记录在一份共用的分布式分类账当中。此外，南美洲部署有一个尚未定名的金枪鱼加工商项目，非洲则正在开展对钴矿石的来源追踪尝试。钴矿石的开采拥有悠久的历史，而且以往有不少非法开采者混入供应链内牟取暴利。

假设Perlin区块链整合了足够多的供应链，那么各参与企业将能够在该平台上使用记录商品的数字表示，也就是代币。通过这种方式，交易各方将能够直接使用代币进行交易，并实时提供货物运送单及信用证明。这些在传统上主要由银行处理的业务，未来都将能够立足共享式分类账进行随时追踪。

Denton表示，“作为一种新的经济模式，我们有望借此实现更高效的治理工作。如果我们能够进行全程标记，并以值得信赖的中间人身份介入其中，则现有供应链将得到极大强化。当然，这可能会带来一定的管理费用，但不会太多。”国际商会、世界银行以及其它多个组织在2018年研究报告中发现，目前90%的全球贸易融资由13家银行提供，Denton认为这正是去中心化必要性的最好证明。

与以太坊类似，Perlin的区块边旨在帮助用户追踪及移动各类价值，同时编写出不依赖于集中处理设施的分布式应用程序（dapps）。与以太坊一样，Perlin也推出了一种名为perls的本地加密货币。根据监管方面的要求，预计这一货币将在约三个月之后正式发行。

虽然供应链管理正越来越多地被视为区块链技术发展中的突破口，但像Perlin这样依赖于代币机制的模式往往吸引力有限，因为监管机构会硬性控制代币需求。相比之下，以IBM及其它众多行业联盟为代表的许可准入型区块链模式，特别是R3与Hyperledger，正在成为市场之上新的热点。

Perlin公司创始人Dorjee Sun将这一新兴国际商会网络定位为竞争财团，但与传统体制的区别在于其同样适用于中小型企业。Sun总结称，“这是一场关于分布式分类账技术的大规模民主化努力。如今，4500万国际商会成员中的每一位都能够体验分布式分类账技术带来的收益。这意味着此类方案将不再被IBM等大型服务商所垄断。”