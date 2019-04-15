Google研究员深入解析Anthos和开源战略 

有大量证据表明，企业正在大规模地迁移到云端，但同时，有一部分关键数据让我们正确看待向云的转型。Google Cloud首席执行官Thomas Kurian援引统计数据称，80％的工作负载仍然是在本地的。

有大量证据表明，企业正在大规模地迁移到云端，但同时，有一部分关键数据让我们正确看待向云的转型。Google Cloud首席执行官Thomas Kurian援引统计数据称，80％的工作负载仍然是在本地的。

这就是Google Cloud在近日举行的Cloud Next大会上推出Anthos的原因之一。该平台设计旨在本地环境或者公有云中运行应用。

加州大学伯克利分校教授、Google研究员、Google Cloud基础设施副总裁Eric Brewer表示：“你可以迁移到云端，然后对其进行现代化改造，但是在本地环境中做现代化改造、在安全的可控环境中进行重写也是完全没有问题的。同时提供这两种选择，是Anthos的一个重大变化。”

向云端转型

有些企业希望尽快迁移到云端，但由于他们已经在数据中心上进行了大量投资，以及监管问题或者太大而无法轻易迁移的工作负载，使得他们无法在短期内实现这一目标。Brewer表示，Google的大多数客户都表示他们希望迁移到云。

Brewer说：“他们开始使用我们非常擅长使用的框架。如果他们开始使用Kubernetes和容器，我希望我们有机会和他们展开合作。我相信我们有更好的机会成为他们未来的云。”

Anthos明显带有开源的风格。Anthos平台是基于Kubernetes、Istio和Knative等开源技术构建的。

Brewer解释到：“我们在开源方面有坚实的基础，比其他厂商做的更加深入。”他指出，Google通过引入Kubernetes和TensorFlow做出了重大贡献。“这是我们解决这个问题的一种方式，尤其是对于混合云和多云环境来说。在我看来，除了开源之外，没有别的方法可以做多云，因为这个空间发展速度太快了。”