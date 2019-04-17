全面拥抱云，Epicor Insights 2019第一日新品令人眼前一亮

美国时间2019年4月16日，一年一度的Epicor Insights 2019在美国拉斯维加斯召开，在首日的主题演讲中，Epicor集中展示了他们的最新产品成果，包括Epicor Industry Cloud工业云、Epicor ERP Cloud、Epicor零售云、虚拟助理EVA、Epicor Connected Enterprise等。

至顶网软件频道消息：美国时间2019年4月16日，一年一度的Epicor Insights 2019在美国拉斯维加斯召开，在首日的主题演讲中，Epicor集中展示了他们的最新产品成果，包括Epicor Industry Cloud工业云、Epicor ERP Cloud、Epicor零售云、虚拟助理EVA、Epicor Connected Enterprise等。

Epicor软件公司是一家商业软件解决方案提供商，为制造、分销、零售和服务行业提供灵活且行业细分的业务软件解决方案。Epicor将超过45年的丰富经验与用户独特的业务流程和运营需求构建于每一个解决方案中。

Epicor CEO Steve Murphy在大会上表示，Epicor不断加大对产品的投入，实现健康的增长节奏。在过去的10个月，Epicor进行了54次产品更新，包括15个主要更新和39个次更新，目前Epicor ERP最新版本10.2.400将在5月16日正式GA。这个版本集成了EVA虚拟助理、Epicor IoT、MES、供应链门户，以及用户界面的改善等，在体验、分析、行业等方面进行了更新。通过新版的ERP，Epicor可以实现Epicor Connected Enterprise。

Epicor于去年6月做出重要决定，将公司的云产品全面迁移至微软Azure云。Epicor ERP云部署和本地部署是同一套代码，为选择云服务的制造企业带来灵活、快速部署的、完整的制造解决方案。Steve介绍说，Epicor的SaaS业务年增长超过90%，目前Epicor的主要产品都实现了现代化和对云的适配，未来Epicor的云端部署和本地部署比例将会是平分秋色。而且，国际业务正在成为Epicor的一个重要增长点。

Steve表示，专家能力根植于Epicor的内核中，Epicor的愿景是成为所在服务行业的云首选，例如Epicor的工业云、零售云、分销云、ERP Cloud等。随着工业4.0、数字化转型的提速，企业面对的商业环境不断变化，Epicor通过技术赋能商业、客户体验，驱动企业的业务创新。

Epicor工业云强化了物联网的能力，与Azure IoT HUB集成；Epicor零售云整合了按需的零售分析能力；Epicor分销云针对Azure Cloud进行了优化；Epicor ERP Cloud提升了制造业的产品交付效率、减少质量维护成本。

需要特别指出的是EVA虚拟助理的重磅发布，其具备预知性、适配性、主动性，通过采用深度学习等人工智能技术，让企业通过对话模式获取商业洞察。与我们常见的面向个人应用的虚拟助理类似，企业可以通过文本或者语音与EVA进行交互，通过自然语言处理实现人机对话。

从第一天的分享可以看到Epicor不断拥抱新的技术，比如云、数据分析、人工智能等，让产品更具竞争力，为用户带来更多价值。