微软收购物联网操作系统提供商Express Logic

微软宣布已经收购了Express Logic——一家相对低调但有影响力的软件制造商，其技术可以为全球大部分互联网连接的设备提供支持。

微软宣布已经收购了Express Logic——一家相对低调但有影响力的软件制造商，其技术可以为全球大部分互联网连接的设备提供支持。

微软尚未披露这次收购的交易条款，不过考虑到Express Logic在互联设备生态系统中所扮演的突出角色，收购价格有可能是相当可观的。

Express Logic打造了ThreadX——一种专门用于功率受限的小型电子产品的操作系统，从智能灯泡到工厂中用于生产调度的工业控制系统，大多数应用中都可以找到ThreadX的身影。

ThreadX甚至被用于太空任务中——NASA选择了ThreadX为2005年从卡纳维拉尔角起飞的Deep Impact探测器提供动力。Express Logic方面称，自20多年前首次发布以来，ThreadX已经总计部署在62亿台设备上。

ThreadX平台最显着的特点是占用空间小，只需要几兆的存储空间即可安装，并且启动只需要不到120个处理器周期。

ThreadX将成为补充微软自主开发的Azure Sphere操作系统在互联设备领域的一个补充。Azure Sphere软件也相当轻巧，但对于某些低功耗系统来说可能过于耗费资源，这次收购正好填补了这一空白。

微软Azure IoT总监Sam George在博客文章中解释说：“我们会向客户推荐使用Azure Sphere实现最安全的云连接，但是Azure Sphere在高度受限的设备中无法使用，所以在这个领域我们会推荐使用Express Logic的ThreadX RTOS，而不是其他RTOS选项，因为它具有额外的认证以及与Azure IoT Hub的现成连接。”

IoT Hub是微软Azure公有云中的一套互联设备管理服务。收购完成后，微软可能会在ThreadX及微软云服务之间增加更多集成以推动企业采用Azure。

ThreadX目前也还在为AWS和Google云平台提供连机器，微软方面没有具体说明收购后是否会继续提供这些支持。