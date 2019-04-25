 微软三云大团圆：Microsoft Dynamics 365正式亮相中国

“五载三云聚，最AI微软云”，是这次微软智能云在华商用五周年庆典的主题名字。因为每个字都蕴含着微软在华背后的含义，所以一直刻在我的脑子里。

由世纪互联牵手的Microsoft Azure及Microsoft Office365已经在华商用五年有余，登上中国舞台后，凭借着完善的云计算能力和强大的混合云部署能力，二位已经向中国交付了一份漂亮的成绩单。据了解，目前在中国运营的微软智能云Azure服务于超过11万家企业用户，拥有超过1400家专注于不同行业、不同领域的云合作伙伴。

中国市场在云计算这场“权利的游戏”之争中不失为一块宝地。正是看准了中国市场的广大前景，微软愿抛出更大筹码瞄准中国市场。号称为微软“三驾马车”的最后一辆——Microsoft Dynamics 365也终于驶入中国。

微软智能云在华商用五周年庆典同庆时刻

4月23日微软宣布， Microsoft Dynamics 365将于5月6日正式在华商用，至此，由Microsoft Azure、Office 365、Dynamics 365组成的微软智能云在中国团聚。三云合力，将为中国市场提供更完善、融会贯通的智能云服务。

Dynamics 365＞CRM+ERP 重新定义商业智能

纵观当今全球市场上知名的商业应用厂商，其产品都各有侧重。有些CRM功能突出，有的更善于ERP功能的开发。微软经过近20年的打磨，Dynamics 365将CRM和ERP两大业务领域完美融合，不但具有云应用按需订阅、快速部署、灵活扩展、无需IT升级维护等优势。

另外Dynamics 365 作为其他两朵云的兄弟软件，通过微软的通用数据模型，打通了与Microsoft Azure、Office 365、HoloLens等微软平台、服务和产品之间的联系。用户界面上设计上和Office365一脉相承，还与其进行深度融合，实现单点登录、权限管理、数据同步、工作协同。无缝对接的使用体验可谓是“一样的配方，一样的味道”。

带给用户熟悉的体验远远不够，加入AI、BI更有料。借助微软智能云技术三云合一的平台优势，Dynamics 365正在成为一个全面融入人工智能、商业智能，并且能够通过结合更多微软服务，实现持续智能进化的商业应用平台。

来自Azure公有云的人工智能服务，更能推动Dynamics 365的全面进化。例如，Azure IoT Hub服务，能为Dynamics 365 现场服务模块赋予远程设备管理功能，以智能化的预测性维护，取代传统的人工检修流程；Azure认知服务的人脸API，让Dynamics 365整合智能会员解决方案，进而打造出个性化的客户关系管理体验；在认知服务的文本分析、内容审查器 API的帮助下，Dynamics 365 客户服务模块能对客户反馈的内容和需求进行智能判断，自动向客户发送解决方案，或者将更复杂需求传递给专业人员处理。

微软智能云3+3+3＞N效应

随着三朵云在华的团聚，为商业应用带来了前所未有的用户体验和智能创新，也将为用户创造3 ╳ 3 ╳ 3> N的额外收益。

首先，任何用户都可以从商业智能和数据分析开始，踏上人工智能之旅。Office 365内置的智能功能，SQL Server、Power BI提供的直观数据洞察，以及Power Apps、Azure应用服务这样“即开即用”的智能服务，可以帮助每个人提升工作效率、减少重复劳动、获得数据洞察。

接下来是以SaaS运行的人工智能，Dynamics 365将复杂的流程自动化管理，并可根据需要将 Azure 的智能功能嵌入到企业的不同应用场景，通过对复杂业务数据的精准分析获取洞察，提升业务能力。Office 365的My Analytics、Workplace Analytics分析服务都能从业务数据中发现趋势洞察，并为用户提供智能建议。

当然，如果是“高阶玩家”——具备人工智能开发能力的开发者、合作伙伴和企业客户，可以借助Azure的人工服务模板定制开发自己的解决方案。利用Azure机器人框架、认知服务以及一系列AI模板，这些高级用户能够开发出适合自己业务需求的人工智能解决方案。

成长+深耕+共赢 二五战略公布

在微软智能云在华商用五周年庆典之际，也以微软智能云“三驾马车”全面落地中国为契机，微软在当天也公布了以“成长、深耕、共赢”为主题的微软智能云“第二个五年发展战略”，主要聚焦了三个维度。

第一个维度：成长——以智能云建设为核心，全力培育微软生态系统云思维、云技术的共同成长。正所谓是 “授之以渔不如授之以渔”，在微软内部大力培养“成长心态”，助力每一名员工成为云计算专家。通过开放在线人工智能学院、Microsoft Learn平台，微软为开发者、合作伙伴提供学习人工智能技能的系统课程和资源；同时，微软智能云也在加速商业智能（BI）与人工智能（AI）的融合发展、推动以人工智能运维（AIOps）提升服务能力，并不断为Office 365和Dynamics 365加入更多人工智能应特性。

第二个维度是深耕——进一步加大力度力深耕中国细分市场，打造符合本地市场多样化需求的三云服务和解决方案。在完成Azure 在中国市场云计算规模三倍扩容的同时，微软智能云持续加大在全球的服务力度，已经覆盖全球54个Azure区域； Office 365持续加大本土创新，为Office 365微助理加入更多智能特性。

同时Azure知识产权保护计划（AIPA）”和“欧盟通用数据保护条例（GDPR）”合规为中国企业拓展海外市场撑起了云端创新“保护伞”。Office 365在完善客服体系的同时，大力拓展三线城市市场，助力中小企业上云；Dynamics 365专注为企业用户打造智能业务平台；同时，为出海客户提供全球版Azure服务和全球版Office 365服务。

最后一个维度是共赢——携手中国客户、开发者、合作伙伴，持续加大投入，促进中国云生态系统的合作共赢。以开放的胸怀倡导合作共赢，全力支持构建多云共存的生态系统。例如微软与安永公司建立战略合作伙伴关系，为金融、智能制造及企业出海，提供标准和定制化的服务；面向开发者，微软持续加大线上百万开发者数字社区与线下城市级开发者社区联盟建设； “解决方案优选计划”，助力合作伙伴联合销售量增长50%等等。

以Dynamics 365落地中国为起点，微软智能云在中国市场的“第二个五年发展战略”正式启动。通过将Azure、Office 365、Dynamics 365 “三驾马车” 融会贯通，微软智能云将展现出3 ╳ 3 ╳ 3> N的合力优势，以成长、深耕、共赢为主线，为中国云计算生态系统开启更加精彩的未来。

正如开篇所说，“五载三云聚，最AI微软云”是这次庆典主题。笔者也有感而发，“三驾马车齐团聚，无缝对接融贯通，合力再造照中华，深耕成长一起赢。”