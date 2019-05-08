微软牵手Red Hat发布Azure云端原生版OpenShift

微软对开源软件的热爱又创造了一个重要里程碑——微软宣布与Linux提供商Red Hat合作，在微软Azure云端全面原生版本的Red Hat OpenShift。

至顶网软件频道消息： 微软对开源软件的热爱又创造了一个重要里程碑——微软宣布与Linux提供商Red Hat合作，在微软Azure云端全面原生版本的Red Hat OpenShift。

双方表示，Azure Red Hat OpenShift是公有云领域第一款联合管理的OpenShift产品。该计划大约在一年前对外透露，在今天双方的公告中推向了高潮，同时这也是对Kubernetes开源技术的一个重要背书。

Red Hat产品战略总监Brian Gracely表示，Azure Red Hat OpenShift是一个联合支持、联合设计的OpenShift版本，“将与Azure完全集成并配套销售，Azure提供信用保证。我们认为，就OpenShift部署的广度而言，这迈出了重要的一步。”

Kubernetes是一个款非常成功的软件容器编排管理器，软件容器则是一种封装了应用、让应用可以轻松运行在很多计算平台上的操作环境，是有史以来普及速度最快的开源平台。

目前很多主流的云平台都已经支持OpenShift，Red Hat托管的OpenShift Dedicated版本也已经在AWS和Google云上运行有一段时间了。Graceley表示：“我们有意在Azure上运行OpenShift Dedicated，然后微软找到我们，说他们希望和我们推出一款更加集成的产品。他们把这视为他们的企业级Kubernetes服务。”

Azure客户可以利用Azure和Red Hat按需定价的所有配置、集群管理、更新、补丁和安全性。用户可获得统一注册、激活、服务管理和技术支持，费用也将整合到客户现有的Azure账单中。

这个Azure版本的OpenShift还将继承了Azure对多个标准验证和认证的法规遵从性。 Red Hat表示，客户可以更轻松地使用Azure Cosmos DB、Azure Machine Learning和Azure SQL DB等公有云服务。

两家厂商还表示，他们正围绕容器化版本的Red Hat Enterprise Linux 8 on Azure、Red Hat Ansible Engine 2.8和Ansible Certified模块展开合作，此外还计划在Red Hat Enterprise Linux 8上联合提供SQL Server 2019。