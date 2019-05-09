数字中台：企业数字营销的支点

针对数字营销面临的数据孤岛、业务能力沉淀难等挑战，云徙科技推出了“业务+数据”双中台，通过中台来构建起了一个能力共享、数据打通的能力平台，从而为企业数字营销乃至企业整体的数字化转型的支点。

至顶网软件频道消息：当下中国的企业正在进行数字化转型，数字营销被认为是数字化转型的一个非常好的切入点或者练兵场，因为相比于设计、生产更偏重于企业内部，通常会涉及大量业务流程，牵一发动全身，而数字营销偏重于企业外部，历史包袱小，更有利于数字化转型的推进。

实际上，近年来数字营销也的确成为市场上非常热门的一个话题。不久前赛迪顾问发布的《2019年中国数字营销解决方案市场白皮书》显示，2019年中国数字营销市场规模将达到652.5亿元，与2018年的538.3亿元相比，增幅为25.4%，可见市场看好数字营销的市场前景。不过，这并不说数字营销就很容易实现，数字营销同样面临各种各样的挑战，包括数据孤岛、业务能力沉淀等。面对这些挑战，近年来有些企业开始把中台引入数字化营销，通过中台来构建一个能力共享、数据打通的能力平台，从而为企业数字营销乃至企业整体的数字化转型的支点。

中台：连接前台的变与后台的不变

“数字化转型”是指企业利用新的技术，如云计算、大数据、人工智能等来提高流程效率、进行业务创新和商业模式的重构。营销也是数字化转型的一个重要方面，营销的最终目的就是要帮助企业按照客户的需要提供个性化的产品，为此要跟踪每个客户的销售习惯和爱好，推荐相关产品，数字化营销也是服务于这个目标。而这一切的前提是要打通从设计、生产、销售、服务等整个链路，从而能快速响应客户需求，进行创新，打造企业自己的核心竞争力。这就需要企业能构建一个平台来打通各个业务之间的联系。

“今天普通存在的状况是，传统的IT系统（例如由各种套装软件组合成的企业系统）从架构上无法支撑数字营销，因为存在以下几个问题：单体软件的形式升级迭代繁琐而缓慢，无法适应数字营销快速的创新；无法支撑瞬时大用户并发，如秒杀和大促等场景；另一方面，原来的烟囱式系统也会导致数据孤岛的问题。”广州云徙科技有限公司（以下简称云徙科技）联合创始人、CTO李元佳告诉记者。

广州云徙科技有限公司联合创始人、CTO李元佳

云徙科技是数字营销领域的一个新星，这家2016年7月才正式成立，得到多家投资机构的青睐，先后完成三轮融资。作为公司的创世人和CTO，李元佳对数字营销面临的困境有着切身体会。李元佳说，不同历史阶段会部署各种不同的应用，这些应用之间虽然可能也有数据的调用，但并没有从平台层面进行数据的整合。应用系统少的时候这个问题不会凸显出来，当应用越来越多，达上百个或者更多的时候，问题开始凸显。因为今天的市场日益激烈的竞争要求与用户接触的前端应用不断创新、快速迭代，而后台系统（比如ERP、CRM）不是为支持前端应用的创新而生，它主要目的是解决企业管理的效率问题，做的是数据的纪录和流程的执行。这些系统是很多企业所谓的“遗留系统”，投入不菲，改动困难。因此，很多时候我们会选择将业务逻辑放到前端执行，导致前端应用越来越重，灵活性越来越差。

而中台就是为解决前面的“变/快变”与后端的“不变/慢变”而提出的一个概念，它在传统的前端程序和传统的后端程序中加上了一个抽象层，正如汽车的变速箱一样，将前后端有机联系并整合起来。

能力打通 数据共享

其实，在传统的IT架构中并没有中台的概念，只是有前端和后端的区别，比如C/S、B/S等。通常，前端程序运行在客户端端，和用户直接接触，后端程序不直接接触客户，它运行在服务器上（包括应用程序和中间件）负责执行应用逻辑相应客户需求。

“中台”这个概念最早由阿里提出来，随后被市场认可并得到广泛接纳。当时，阿里启动了大中台、小前台战略，不仅通过大中台完成了数据的整合，还把大量阿里的业务能力沉淀到中台上，并对外输出这一能力。

李元佳非常认可阿里的这种中台战略。李元佳告诉记者，中台有两层含义：一层是业务层面的，它区分于快速变化为特征的前台以及稳定为特征的后台。“数字营销时代，后台没办法支撑前台业务的快速变化，因此才有中台，中台是为前台而生的。“李元佳说。

另一层是技术层面，中台是把业务应用中共有的能力按照领域建模的方式沉淀成一个能力共享、数据打通的能力平台。类似乐高积木，中台里面有标准的积木构件（能力模型），在业务创新时就可以像搭积木一样，调用中台中各种标准能力，形成新的业务应用，满足消费者新需求。

云徙科技的数字中台也基于这一个认识而研发出的产品。“在今天数字化转型的大背景下，我们想借用互联网最新的技术（大数据、人工智能、云计算）和最新的架构来为助力企业的数字化创新，于是我们就有了做数据+业务的平台思路，基于这个思路就有了我们的数字中台i-Digital Engine。”李元佳表示。

李元佳表示，云徙科技的“业务+数据“双中台是公司的核心能力，也是一个创新。他解释说， “业务+数据”双中台是指产品中的业务中台以及数据中台。“我们认为，业务跟数据本身就是一体、不可割裂的。企业数字化转型中业务要数据化，这需要业务中台提供能力；同时数据业务化，这是数据中台的功劳。” 李元佳说。

现在有些企业想搞大数据，但困难重重，其中最头疼的就是数据质量低、各个烟囱没打通，因此需要花巨大精力在数据预处理上。在李元佳看来，如果是“业务+数据”双中台的模式，业务中台天然打通、统一了各个渠道的数据，在业务中台中沉淀的一定是企业高质量的原生数据，然后数据中台从业务中台中抽取这些高质量的原生数据，必是更准确、更高效；另一方面，一旦数据反馈出业务问题，企业也可以快速地调整业务策略和业务应用，也是因为有中台成熟能力的支撑。

可以说，就像练武之人打通了任督二脉就会武力大增，一旦企业建立起这个中台，在后面应对新的挑战就会更为从容。

用技术与数据共同驱动数字营销

作为一种互联网、数字交互式媒体等来实现营销目标的一种营销方式。数字营销将尽可能地利用先进的各种技术来使能各种营销手段。另一方面，数字营销必须基于明确的数据对象，通过数字化多媒体渠道来开展。因此，技术和数据是数字化营销的关键。

李元佳告诉记者，数字营销本质上是技术和数据在驱动的营销活动。“数字营销需要企业构建起面向消费者的全面触达交易、运营、服务的营销数字化平台与服务。IT系统在这里面扮演着支撑者和赋能者的角色。因为无论是技术平台还是提供数据佐证，都是企业的IT系统所提供的。” 李元佳说。

面向数字营销市场，云徙科技开发出数字中台和数字营销云产品，其中的数字中台i-Digital Engine以业务+数据双中台的架构，助力企业的数字化转型。据悉，这个数字中台基于阿里输出的中台能力，同时持续不断地融入在服务行业领先客户所积累及沉淀下来的知识。目前数字中台已经到了2.0版本，在平台的性能、安全、以及能力的全面性都有质的提升。

而数字营销云基于数据中台之上开发，它以消费者体验为中心，结合了营销、交易、运营、服务，为企业数字营销提供技术最优、体验最好的数字营销产品。

目前，云徙科技的数据中台和数字营销云已经服务于珠江啤酒、宝洁、完美、富力地产、美的置业、敏捷地产、长安汽车、长安福特等众多头部企业，支撑着这些企业的数字营销工作，赢得了它们的高度认可。

“借助我们的产品和服务，帮助客户实现了与最终客户的全面连接，不仅让最终客户在线完成商品交易服务，还可以与企业直接互动，提升了它们面向消费者的响应力；更为重要的是，有了数据之后基于这些数据进行更精准的业务运营，从而实现业务的智能化和创新，也为企业数字化转型走向深入奠定了基础。” 李元佳总结说。