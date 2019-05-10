Red Hat正式发布OpenShift 4 专注可扩展性和自动化

Red Hat今天正式推出了OpenShift 4版本，将其定位为面向混合云的通用操作系统，是用于容器编排的Red Hat 版Kubernetes平台。

至顶网软件频道消息： Red Hat今天正式推出了OpenShift 4版本，将其定位为面向混合云的通用操作系统，是用于容器编排的Red Hat 版Kubernetes平台。

OpenShift 4增加了广泛的自动化功能，Red Hat称这些功能让管理员能够在各种基础设施中配置和管理大型容器集。最早Red Hat将OpenShift定位为一种平台即服务，三年前为了满足企业越来越多采用容器和Kubernetes的需求，Red Hat对OpenShift进行了一次重大升级。

容器是一种可移植的、自包含的操作环境，支持很多不同的应用，而Kubernetes是一个自动化配置和管理的开源编排层。Red Hat表示，现在有超过1000家客户在使用OpenShift管理容器。

管理更简单

这次在波士顿举行的Red Hat Summit峰会上宣布推出的OpenShift 4，专注于帮助那些使用多云和本地平台的客户简化管理。现在升级容器的大部分流程都已经实现自动化，而且 也可以在简化的控制台上执行很多基础的管理任务，用户甚至可以通过移动设备访问这个控制台。

Red Hat高级副总裁、云平台总经理Ashesh Badani表示：“Kubernetes面临的一个传统挑战是安装过程非常复杂。我们采用了一种容器优化的操作系统，集成了一键式的安装和“空中下载”的升级方式。而且平台本身也能知道升级和自动扩展的需求。”

这个操作系统是基于去年Red Hat收购CoreOS获得的CoreOS技术，继承了后者的安全性和稳定性，同时也针对由Kubernetes管理并由OpenShift启用的自动更新进行了优化。

应用维护、扩展和故障转移都可以由“Operator”来处理，“Operator”是Red Hat和其他自动执行特定管理功能的预打包代码模块。通过这次发布，Red Hat推出了OpenShift Certified Operators——收购CoreOS之后扩展的Operator操作框架，首批经过认证的Operator 罗列在了Red Hat于2月公布的类似应用商店的目录中。

Red Hat产品战略总监Brian Gracely表示：“Operator的优势在于它运行在任何Kubernetes环境中都是完全相同的，不管是在内部环境还是在云端，这让独立软件厂商有动力接受这个框架。”

为了与专注于开发者的传统保持一致，Red Hat融入了众多旨在吸引开发者的功能，例如CodeReady Workspaces为构建容器化应用提供了一个集成的开发环境；OpenShift Service Mesh则将开源Istio服务网格控制器与Jaeger分布式追踪和Kiali网格可视化结合到一个包中，针对基于微服务的开发。

此外Knative开源平台主要是针对无服务器开发的，KEDA平台则是针对在由Red Hat和微软共同开发的Kubernetes上部署无服务器事件驱动容器的。

Red Hat表示，OpenShift 4适用于所有主流公有云和私有云平台、虚拟机和裸机服务器。