赋能行业数字化转型 Epicor Insights 2019彰显变革的力量

Epicor的愿景是成为所在服务行业的云首选，例如Epicor的工业云、零售云、分销云、ERP Cloud等。这些服务化的产品承载了Epicor的转型，同时也延展了Epicor的业务半径，让Epicor成为一个综合的软件厂商。

至顶网软件频道消息：当前，各行各业都在进行数字化转型，拥抱数字经济。作为一家商业软件解决方案提供商，Epicor为制造、分销、汽车、零售和服务等行业提供灵活且行业细分的业务软件解决方案。Epicor将超过45年的丰富经验与用户独特的业务流程和运营需求构建于每一个解决方案中。

在近日举行的Epicor Insights 2019上，Epicor集中展示了他们的最新产品成果，包括Epicor Industry Cloud工业云、Epicor ERP Cloud、Epicor Retail Cloud零售云、Epicor Virtual Agent虚拟助理（EVA）等。这些产品融入了目前流行的新技术，比如云计算、大数据、人工智能等，为用户带来更多价值。

除了新产品的发布，Epicor也在大会上分享了他们对于目前行业变革的洞见。Epicor CEO Steve Murphy表示，现在企业上云不断加速，各行各业都在拥抱云，以工业4.0为代表的行业变革不断发展。Epicor致力于成为专注领域的首选品牌。

不断加大产品投入，推动行业变革

在过去的10个月，Epicor进行了54次产品更新，包括15个主要更新和39个次更新。这些产品更新囊括了Epicor旗下的所有的产品线，包括ERP、Prophet 21、iScala等。而且笔者注意到，这些产品更新的一个最大特点，那就是进行代码现代化以及对云的适配。

Epicor于去年6月做出重要决定，将公司的云产品全面迁移至微软Azure云。比如Epicor ERP云部署和本地部署是同一套代码，为选择云服务的制造企业带来灵活、快速部署的、完整的制造解决方案。

Epicor产品市场副总裁Terri Hiskey告诉记者，ERP是制造业的核心，现在全球制造业客户的需求变化，Epicor也在调整自身的产品和技术，提升自动化程度，包括新技术的引入。比如随着制造业变革的推进，新的一代工人对于移动互联网的需求非常大，这就要求Epicor适应移动化的需求，以及最佳客户体验的打造。

目前Epicor ERP最新版本10.2.400将在5月16日正式GA。这个版本集成了EVA虚拟助理、Epicor IoT、MES、供应链门户，以及用户界面的改善等，在体验、分析、行业等方面进行了更新。这些更新打造了更为灵活的用户体验，实现自主推动力。

Terri说，通过新版的ERP，Epicor可以实现Epicor Connected Enterprise。Epicor ERP的最新版本能够提高工厂和分销网络的灵活性和整体效率，它将为制造商提供一个强大的平台，使他们能够接受数字转型。“Epicor Connected Enterprise将生产、资产和企业IT联系起来，从而提高从供应商到客户的整个价值链的生产力和绩效。通过将整个工厂和仓库的数据、分析和自动化控制汇集在一起，并智能地将这些见解与客户和供应商的需求结合起来，企业可以更快地应对变化和挑战，降低成本，提高客户满意度，增加收入，并获得市场份额。”

针对分销市场的Prophet 21旨在满足分销商面对快速市场变化中断的需求，利用现代云技术，在渠道中交易以客户为中心，并实现业务数字化，以提高效率；最新版本的Epicor iScala使组织能够提高业务敏捷性和加快竞争优势，从而提高了ERP解决方案的功能和可用性。这些包括强大的报告和报表，与Epicor数据分析的集成，按需培训和知识资源，以及更多国际标准和本地化支持等。

除此以外，Epicor工业云强化了物联网的能力，与Azure IoT HUB集成；Epicor零售云整合了按需的零售分析能力；Epicor分销云针对Azure Cloud进行了优化；Epicor ERP Cloud提升了制造业的产品交付效率、减少质量维护成本。

需要特别指出的是EVA虚拟助理的重磅发布，其具备预知性、适配性、主动性，通过采用深度学习等人工智能技术，让企业通过对话模式获取商业洞察。与我们常见的面向个人应用的虚拟助理类似，企业可以通过文本或者语音与EVA进行交互，通过自然语言处理实现人机对话。

除了请求/回应对话之外，EVA还能够主动地发送警报，并根据事件、市场统计和历史数据的组合采取有针对性的行动。EVA旨在扩展和支持员工队伍，可以提供及时的洞察力，提高准确性，发现问题，甚至可以预测和自动调整生产或销售水平，使之与客户的需求相一致。

Epicor产品市场高级副总裁Scott Hays告诉记者，EVA是与商业软件解决方案互动的新形式，可以加快运营效率、改善数据和信息交流体验。有了EVA，你就能自然地与你的ERP系统互动，这就像和同事聊天或打字一样简单。

拓展市场布局，Epicor大有作为

Epicor首席产品与技术官Himanshu Palsule表示，对于制造业客户而言，他们正在面对工业4.0的变革。在工业4.0时代，连接、智能化、全球化、跨代、体验成为重要的标签。Epicor要做的就是借助新技术比如物联网、AI、虚拟现实技术等驱动业务创新。

云对于商业环境的改变正在提速，企业只有打造最佳的用户体验才能在市场竞争中处于不败之地。“新技术的引入需要为用户创造价值才能有意义，比如一个好的AI能够让普通用户成为超级用户，大数据用起来才能有价值。”Steve说。

Himanshu也表示，Epicor采用客户需求驱动来引入新技术，而不是满目追求新技术。Epicor还拥有一个创新实验室，不断评估目前新的技术，比如区块链。从目前来看，Epicor并没有找到这个技术与业务的结合点，所以并没有引入。但是这不排除随着技术的发展，Epicor也会推出区块链产品。

Epicor积极拥抱云转型，SaaS业务年增长超过90%，未来Epicor的云端部署和本地部署比例将会是平分秋色。Scott说，Epicor是一家软件公司，更是一家产品公司。通过把软件变成服务，可以为用户交付更多价值。比如本地部署和云端部署的模式，企业可以更可以根据自己的业务需求而定制。所以部署模式的选择是每家都不同的，而且很多很多企业采用的是混合部署模式。

在市场拓展方面，国际业务正在成为Epicor的一个重要增长点，占到公司总体营收的20%。Epicor国际业务高级副总裁Andy Coussins表示，Epicor在竞争中取得优势，不断拓展市场，满足行业客户的多样化需求。Epicor将国际业务分为五大区域，而亚洲地区实现了两位数的增长，市场需求保持旺盛。

Epicor亚洲区域副总裁邓永泉补充说，中国制造业市场不断发展，相关的产品需求不断涌现。Epicor在中国会保持对核心产品比如ERP的拓展，同事也会开拓更多产品比如大数据等。同时，Epicor会开拓中国的二三线城市，促成更多成功案例。

Andy还透露，由于现在Epicor与微软云保持了紧密的合作，为了推动云上业务，不排除Epicor会与中国的云计算提供商展开合作。

作为Epicor的客户，来自Sistema的Greg Heeley告诉记者，Sistema是一家生产塑料容器的公司，他们与Epicor有着深入的合作。双方在自动化解决方案，物流、仓库，ERP等方面有着广泛的合作，特别是Sistema在利用Epicor提供的数据分析功能实现业务预测等。

Greg说，Epicor的服务支持非常到位，每周他们都会保持沟通。Sistema的内部团队也因此成长很快，推动公司业务的发展。未来，Sistema和Epicor会在物联网、大数据等技术领域展开合作，同时Sistema也会引入Epicor的财务等应用，双方会进行一个持续性的合作。

结语

综上所述，专家能力根植于Epicor的内核中，Epicor的愿景是成为所在服务行业的云首选，例如Epicor的工业云、零售云、分销云、ERP Cloud等。这些服务化的产品承载了Epicor的转型，同时也延展了Epicor的业务半径，让Epicor成为一个综合的软件厂商。

同时，Epicor紧跟行业发展，不断拓展市场，满足客户的多样化需求。随着工业4.0、数字化转型的提速，企业面对的商业环境不断变化，Epicor通过多维度的产品覆盖和市场布局赋能商业、客户体验，驱动行业客户的业务创新。