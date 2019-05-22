 Micro Focus强化四大能力，铺就一条快速数字化转型之路

收购HPE软件以后，Micro Focus对市场战略进行调整，同时，Micro Focus对产品实现了重新整合，成为一家全栈数字化转型方案供应商，能为客户提供一条快速的、低风险的数字化转型之路。

至顶网软件频道消息： 来自英国的Micro Focus非常低调，以至于不少人对它并不甚了解。不过，88亿美元收购HPE软件，让Micro Focus迎来了自己的高光时刻。此举让Micro Focus成为全球排名第七的软件公司，去年的营收超过40亿美元（今年的财报还没有发布）。公司体量大增，知名度大增，产品得到极大丰富，Micro Focus从此进入全新的发展阶段。

过去的一年来，Micro Focus对市场战略进行调整，同时，Micro Focus对产品实现了重新整合，成为全栈数字化转型方案供应商，今天的Micro Focus能为客户提供一条快速的、低风险的数字化转型之路。在日前举行的主题为“驭领未来”的Micro Focus一站式数字化转型高峰论坛上，Micro Focus亚太及日本区总裁Stephen McNulty等众高管对Micro Focus的新能力和新战略进行阐述。

企业数字化转型面临严峻挑战

数字化转型是当下企业的普遍需求，但这一过程注定挑战多多。

“当今时代客户越来越挑剔，要求越来越高，都希望不断创新，而且能马上交付；同时客户的想法也是多变的，本来喜欢这个突然又变成另外一个，这是很普遍的现象。还有，一些初创企业扮演了行业颠覆者的角色，这些都增加了企业数字化转型的迫切性。” Stephen McNulty在演讲时表示。

Micro Focus亚太及日本区总裁Stephen McNulty

另一方面，IT系统要跟上数字化转型的难度越来越大。因为IT面临日益复杂的局面，企业特别是传统企业通常同时存在多种不同技术架构，如大型机架构、C/S架构、私有云与公有云等并存。客户与客户之间要实现顺利的连接和服务，看似简单，但要实现却非常复杂。在这个形势之下，客户要想满足用户需求，需要投入大量时间和资金。而且，很有可能在远远超出预期、预算、耗费很长的时间之后，真正交付出来时用户的需求和想法都已经改变了。

“总体而言，企业要做好几件事情，首先要把老旧的体系和新的创新能力结合在一起，要快速地进行交付，同时还要保证安全。如果客户本身缺乏共识，财务、IT还有运营部门之间都有各自的工作重点，问题往往更为复杂。”Stephen McNulty表示。

他说，作为一个老牌软件公司，Micro Focus一直在服务企业级客户，无论对行业还是对IT科技都有着自己的理解。在收购HPE软件之后，Micro Focus又进一步强化和完善了自己的能力，从而可以更全面地服务客户。

“去年我们并购之后对产品如何整合有很多的想法。一年过去了，很多想法转化成为实际的解决方案和产品，可以把这些产品投放到市场，整个销售团队也可以向着同样的方向去努力。可以说我们已经做好了准备。” Stephen McNulty说。

强化全栈数字化转型服务能力

目前，Micro Focus将客户数字化转型的典型需求归结为四个方面，即开发运维（DevOps）、混合IT管理、安全和预测性分析，并致力于提供满足以上四大需求的一站式数字化转型解决方案，以满足企业客户多种部署升级、节省IT运营预算、借助IT转型驱动项目快速运营等诸多方面的需求。

具体而言，在开发运维（DevOps）方面，Micro Focus通过助力开发、测试、部署的智能自动化现有功能，以及提供成熟集成方案和打造可视化的工作来帮助企业实现高效开发运维。在混合IT管理方面，Micro Focus提供融入AIOps理念的新一代运维管理平台，促进简化复杂的平台组合管理、交付方式和消费模式，为企业解决业务需求并有效控制成本，最终实现企业转型。

在安全和风险管理方面，Micro Focus有多次进入Gartner应用安全测试魔力象限报告的Fortify，它一直被认为是应用安全测试解决方案的领导产品。另外，Micro Focus在用户行为分析领域还新收购了Interset，它可以在亿万数量级事件和万千个实体中，通过收集数据、建立基线，找到少量真正高危风险来源，并及时响应故障以降低风险并实现安全运营。

在预测分析方面，Micro Focus有Vertica这样的市场明星产品，这款产品将高性能 MPP 查询引擎的强大功能与高级分析和机器学习结合。同时，Vertica也是业内最开放的平台之一，可与多款生态系统集成，并支持整个预测分析流程，实现端到端机器学习管理。

值得一提的是，作为诞生于上个世纪70年代的公司，Micro Focus的解决方案并不是简单地让客户颠覆传统架构而是在兼容的同时实现创新。以Micro Focus最近收购的COBOL-IT为例。COBOL是上个世纪大型机上应用程序的开发语言，至今很多金融机构和大型企业毅然保有基于COBOL的业务系统。面对数字化转型大潮，一些公司希望把它们的COBOL应用转移到云上，COBOL-IT提供的工具就能帮助达成这一目的，这个需求很大，使得COBOLI-IT成为Micro Focus增长最快的业务之一。

另外，在人工智能技术的应用、云上Micro Focus也及时跟进。Micro Focus把人工智能和机器人自动化结合在一起，从而实现了IT运维工作流程完全摆脱人的参与和干预。这一平台还可以自动地学习，不断地提升判断的能力。在云方面，Micro Focus把大量传统解决方案实现了云化，以SaaS模式交付，比如Fortify和Vertica都可以在AWS、Google云、Azure上运行。

采访中，Stephen McNulty透露，收购HPE之后，Micro Focus的产品升级频度和新产品推出力度也都加大加强，去年一年新版本或新产品数就达到500多个。

持续加大中国市场的投入

算起来，Micro Focus已经进入中国市场20年，随着对HPE软件的收购，Micro Focus在中国也进入了新的发展时期，不管是团队人员还是产品和服务。Micro Focus大中华区总经理陈明华介绍，目前公司在中国已经从原来的100多人增加到700多人，其中有500人是专门做研发的，这是Micro Focus全球第三大的研发队伍。

Micro Focus大中华区总经理陈明华

“这只研发队伍是属于全球研发体系，它们服务于全球。我们在全球有300多个产品，其中有14、15个产品都是从国内推广到全球的，包括最初的设计、研发和推广。” 陈明华表示。

陈明华说，收购HPE以后，现在Micro Focus可以提供的产品增加了，也扩增了销售团队，从而带来了很多新的客户。而且，和并购HPE软件之前相比，Micro Focus也做了一些市场策略的变化和调整。比如，所有的销售过去只是销售单一产品，现在是整合所有产品一起销售。

另外一个变化是Micro Focus从产品销售为主，开始转变为更专注客户的体验。通过整合售前团队、售后的团队以及合作伙伴等各方力量，来提供一站式数字化转型解决方案，以达到端到端地满足客户需求。

“这样，我们面向客户可以提供更多、更全面的解决方案，以满足客户更多的需求。其效果从过去一年来，我们的单子数量、客单价等的提高也可以看出来。”陈明华说。

基于这些努力，陈明华透露，去年Micro Focus在中国实现了两位数的增长，今年也很有些希望保持这个增长力度。这一表现也让Stephen McNulty对中国市场非常满意。

“中国这些年经济蓬勃发展，在包括云计算、物联网等很多领域孕育出了一批颠覆性的企业，它们给中国企业提供了很好的起点和基础。而我们的解决方案也在中国都有非常广泛的应用。我对中国市场有很高的期许，我希望未来五年始终保持每年两位数的增长。” Stephen McNulty表示。