 微软将在今年晚些时候为所有文件类型提供OneDrive差异同步功能

微软官员今天在拉斯维加斯举行的微软SharePoint大会2019上宣布了微软正在添加一些新的SharePoint（微软旗下Stream业务视频服务）和OneDrive for Business功能的消息。

至顶网软件频道消息： 微软官员今天在拉斯维加斯举行的微软SharePoint大会2019上宣布了微软正在添加一些新的SharePoint（微软旗下Stream业务视频服务）和OneDrive for Business功能的消息。

微软宣布这项消息时遵循时下微软宣布其他产品消息的惯例，重点放在力图令公司的产品更智能、更具协作性和更安全。微软已经为存储在OneDrive for Business上的Office 2016文件提供差异同步，但却仍然无法为其他文件类型提供此功能。（差异同步指仅同步更改文件部分而不是同步整个文件的功能。）

而在今天的SharePoint大会上，微软官员们承诺从今年晚些时候OneDrive上所有文件类型都可以使用差异同步。可能支持差异同步的其他文件类型包括：GIF、JPEG、TIFF等图像格式，AutoCAD DWG，诸如MP4等音频/视频媒体文件，ZIP文件，EPUB文件及开放办公室格式，如ODP，ODS，ODT文件。

微软的博文称，“目前的OneDrive支持现代Office文件格式的差异同步。从今年晚些时候开始，差异同步将支持存储在微软365上所有文件。”

微软之前已经在OneDrive上几次推出差异同步功能但却每每以叫停完事。微软官员称该功能是OneDrive最多用户要求添加的功能之一，差异同步功能从2017年开始就至少在OneDrive路线图上出现（及消失）过几次。

微软还在今天（5月21日）的活动中揭开了名为SharePoint主页的新SharePoint功能的面纱。Share SharePoint主页是个内网登录页面，是给支持新的统一微软搜索的组织用的。Share SharePoint主页可根据每个员工在组织中的角色向员工广播相关新闻和内容，Share SharePoint主页含Yammer和微软Stream视频内容。微软称客户可以在几分钟内部署SharePoint主页，而且无需懂编码即可自行定制和设计各种SharePoint主页。

微软官员今天在谈到微软Stream时还宣布用户可以安全地记录、上传和分享来自iOS和Android的Stream移动应用程序的Stream视频。用户可以利用微软Forms在他们的视频中插入民意调查、问卷调查及测验，预计微软官员今天会展示以上各种功能。

最后提一下关于SharePoint Spaces的事，可能有读者想知道发生了什么。微软正在提供一个SharePoint Spaces更新程序。 SharePoint Spaces是微软去年推出的一项功能，用户利用SharePoint Spaces可以创建和查看那些从有线耳机（不是HoloLens）和浏览器可见的混合现实内容。微软官员今天表示，已有1800多家公司申请成为微软一年前宣布的SharePoint Spaces预览的一部分。

微软官员称，微软将在2019年11月的Ignite 2019大会上更多地讨论SharePoint Spaces的事。微软官员去年曾表示微软计划令SharePoint Spaces成为任何拥有Office 365广告（商业）计划用户的选择。用户用了SharePoint Spaces后就能够使用模板创建混合现实环境，他们可以在混合现实环境中添加存储在SharePoint中的2D文件、3D视频、文档和其他数据。