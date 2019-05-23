至顶网连续三年助力世界智能大会：开启智能新时代

2019年5月16-19日，第三届世界智能大会在天津梅江会展中心成功举办。至顶网全程参与了本次大会多方面的工作，包括大会市场化运作、智能驾驶挑战赛宣传，并承办了会议期间举办的城市云与城市智能发展峰会。

2019年5月16-19日，第三届世界智能大会在天津梅江会展中心成功举办。本届大会由国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会、天津市人民政府共同主办。



本届大会以“智能新时代：进展、策略和机遇”为主题，集会、展、赛和智能体验“四位一体”，共有超过40个国家和地区的1200多名知名企业家、业界领军人物参与，世界智能大会已经成为智能科技领域最具权威、最具品质、最具规格的全球盛会。



至顶网全程参与了本次大会多方面的工作，包括大会市场化运作、智能驾驶挑战赛宣传，并承办了会议期间举办的城市云与城市智能发展峰会。在5月16日当天的大会上，至顶网总经理兼总编高飞还与91科技集团CEO徐泽玮、深兰科技创始人兼CEO陈海波以及小米集团副总裁崔宝秋等产业界专家就主题为“数字经济创造产业新机遇”进行了精彩对话。

至顶网总经理兼总编高飞（左一）在第三届世界智能大会上主持圆桌对话



这已经是至顶网已经连续三年参与世界智能大会。作为世界智能大会的管理服务商，至顶网凭借专业的市场化运作能力、先进的大型活动管理理念、专业的项目执行团队、扎实的内容团队，为大会提供会议管理、展览及活动策划与执行、内容报道等多项服务。



全面服务世界智能大会



第三届世界智能大会根据市委市政府和世界智能大会组委会的统一部署要求，在以政府、承办单位支持为主导的前提下，探索开展市场化运作工作。为科学有序推进该项工作，不断提升市场化运作的专业化水平，至顶网围绕宣传推介活动举办、信息系统智能管理、法律财务专业审核、赞助权益兑现保障等重点领域开展相关工作，为大会首次开展市场化运作提供专业支撑，确保相关工作取得良好效果。



承办城市云与城市智能发展峰会



大会期间，至顶网承办了城市云与城市智能发展峰会。波兰罗兹市副市长克里斯多夫·皮亚科斯基在峰会上致辞，国家发展和改革委员会原副主任，第十二届全国人大常委、财经委员会副主任，中国经济体制改革研究会会长彭森、中国工程院院士吾守尔·斯拉木等众多重量级嘉宾发表主旨演讲。大会围绕城市云与城市智能发展环境和技术趋势、以及如何推进京津冀协同发展、加速智慧天津建设进行了探讨，有多家参会企业互相达成合作意向，充分体现以会议平台推动产业对接、产学合作的大会宗旨。



鼎力支持智能驾驶挑战赛



世界智能驾驶挑战赛作为世界智能大会中“会、赛、展”的重要组成部分，定位于世界级的行业高端交流平台和技术实践测评标尺，旨在通过无人驾驶、信息安全、虚拟场景等一系列立体化、实践性、全方位的测评，为智能汽车科技进步、标准法规交流、社会消费科普提供权威、公正、第三方的服务。至顶网通过近百家以上电视、电台、网络媒体、新媒体、平面、内容分发平台、短视频平台等媒体，全面报道世界智能驾驶挑战赛赛期活动，通过多元化形式的宣传，扩大了大赛知名度和影响力。



至顶网能连续三年作为世界智能大会的合作伙伴，背后是其聚合产业资源，能够搭建起政府、厂商、企业用户多方互动的桥梁的能力；为相关厂商、企业用户提供内容营销、咨询策划、会议运营等一站式综合解决方案的能力；以及立足前沿、新鲜、权威、独家的内容和全方位的传播渠道、以及专业的营销和咨询的能力。接下来，至顶网将继续发挥在整合营销领域的优势，为客户提供更为全面、优质的服务，共迎智能新时代！