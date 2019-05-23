 IBM要将澳大利亚打造成全球顶尖三大数字政府之一

据IBM（澳大利亚和新西兰）总经理David La Rose说，澳大利亚政府有可能成为世界顶尖三大数字政府之一。

至顶网软件频道消息： 据IBM（澳大利亚和新西兰）总经理David La Rose说，澳大利亚政府有可能成为世界顶尖三大数字政府之一。

悉尼IBM Think大会上的IBM（澳大利亚和新西兰）总经理David La Rose（网络图片）

而顶尖三大的位置是要通过与蓝色巨人合作才能拿到手。

David La Rose周三在悉尼的IBM Think大会发表主题演讲时表示，“无论是我们的专业或个人生活里都有一件事： 变化是个常态。”

他表示，“IBM也在不断地变化，希望这一点现在开始与我们的行事方式产生了共鸣。我们正在重建各种关系、扩大长期合作关系，以确保我们可以帮助各位在各自的特定行业里面临那些挑战时成为首选合作伙伴和值得信赖的合作伙伴。“

La Rose认为，这方面一个很好的例子是去年与联邦政府签下的数十亿澳元的交易。

IBM的当地分支机构去年7月与澳大利亚政府签署了一份10亿澳元的合同，澳大利亚整个政府将成为技术合作伙伴，这意味着所有17个部门——即便那些原来与IBM不搭界的部门——都将在未来五年里使用蓝色系统。

他表示，“我认为这真正地证明了我们在以不同的方式行事，我们用了几十年来一直存在的关系，但主要是与四个机构合作，将其扩展到整个联邦政府......真正推进他们的数字足迹，帮澳大利亚打入世界顶尖三大数字政府。“

他还称，“这将令他们用上人工智能、区块链等技术，让他们可以访问我们在墨尔本的研发实验室，让他们可以访问我们的黄金海岸网络安全实验室。”

La Rose表示，但这并不仅仅事关政府，IBM在私营领域也在施展影响力。

他表示，“我们也有些在私营领域推出不同的行事风格、重建关系的例子，最近与CBA和ANZ银行等客户一起做过。”

IBM的云平台全球副总裁兼首席技术官Jason McGee在数十亿澳元联邦政府合同的消息公布后接受了记者采访，他表示，新合同提供了机会，可以学习过去的经验并将其付诸实践。

他表示，“IBM一直以来都是澳大利亚政府和许多客户的合作伙伴，我们共同拥有悠久的历史。由于我们可以从共同合作的项目中学习，我们就能够利用这些经验，利用我们的技术，与客户一起进步。”

他称，“我认为我们会将重点放在我们接下来要完成的工作上，我们长时间以来都是值得信赖的合作伙伴，我们真正地提供各种技术，利用技术帮助客户。”

这位蓝色巨人的副总裁兼云计算首席技术官告诉记者，澳大利亚联邦政府宣布拿出10亿澳元就是为了做这事，说明澳大利亚在技术采用方面走在了其他国家前面。