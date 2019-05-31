全球主流银行积极拥抱区块链贸易融资 造福中小企业

来自世界各地的日用产品被运送到全球各个角落，让客户可以轻松购买得到，以至于很少思考这其中的运作环节。从在西班牙超市购买的法国香槟，到在英国小商店购买的德国香肠，这已经成为了一种生活方式。

至顶网软件频道消息：来自世界各地的日用产品被运送到全球各个角落，让客户可以轻松购买得到，以至于很少思考这其中的运作环节。从在西班牙超市购买的法国香槟，到在英国小商店购买的德国香肠，这已经成为了一种生活方式。

然而，全球贸易和商品出口是一个复杂、相互关联又往往很困难的任务，取决于融资，贸易融资。与许多信贷形式一样，贸易融资是中小型企业（SME）成功的关键，但往往并不容易获得。

2017年，全球贸易融资交易总值超过9万亿美元，这个领域严重依赖于纸质文件、还遵循着几十年甚至几个世纪以来几乎没有变化过的流程和程序。

对于很多中小企业而言，这种贸易融资主要是为大企业服务的，然而由于区块链等新兴技术的出现，正在让这种情况发生变化。

传统来说，那些为贸易协议和出口寻求信贷的中小企业，往往要依赖于与主要银行的密切关系。现在在IBM等企业和一些主要银行的推动下，这个情况正在发生变化。

欧洲大型银行正在构建贸易融资区块链网络

欧洲是一个有趣的贸易案例，因为欧盟是世界上更具活力和流动性的关税同盟之一，同时也实施着复杂且不同的贸易法规。欧盟为那些希望在整个欧洲大陆开展贸易的中小企业敞开了大门，同时这也激发了中小企业对贸易融资的需求。

为此，一家名为we.trade的公司正在采用IBM的区块链解决方案，并成功与14家欧洲主要银行——CaixaBank、Deutsche Bank、Erste Group、HSBC、KBC、Natixis、Nordea、Rabobank、Santander、Société Générale、UBS和UniCredit——展开合作构建贸易融资区块链网络，而这在五年前是不可想象的。

we.trade的主张是，他们和成员银行“将为欧洲70％的中小企业敞开贸易融资的大门，这在以前是无法做到的”。

这些银行通过提高贷款流程的信任度和透明度，与IBM合作解决了一个具体问题，即为更多企业提供更有效的欧洲贸易融资渠道，让他们能够通过拓展新市场来扩大业务，建立新的贸易伙伴关系。

客户至上

区块链驱动型融资市场潜在成功的关键，在于这种市场可以极大地扩大中小企业的市场覆盖面和市场机遇，而这些中小企业往往与当地银行有着紧密的区域合作关系。

另一家欧洲企业Bitbond的首席执行官Radoslav Albrech利用区块链为中小企业提供融资，他解释说：“通过Stellar区块链实现具有成本效益和快速的支付处理流程，其关键优势在于可以覆盖到更多市场。”

“缺乏信贷是小企业主面临的主要增长障碍之一，因此企业主只要能访问互联网就能获得信贷，对于中小企业来是一个巨大的吸引力。”

we.trade首席执行官Roberto Mancone也将这种客户至上的方法运用到了那些希望借钱实现其目标的企业身上。他解释了区块链如何打破贷方之间的信任问题。

“这是第一次，竞争对手联合起来解决贸易融资的所有复杂问题。我们快速且主动地采取行动，保证了用户体验，让企业能够无缝地、简单地和可信地进行交易。”

使用区块链为中小企业提供融资和信贷的关键，在于客户受益于效率和合作的改善。区块链技术让那些受不同法规约束的银行，能够以不同的方式在全球市场中运营业务，为客户带来价值。

从本质上讲，客户可以选择一系列全球银行业务——我们的目标是到2020年将银行业务扩展到200项——最大限度满足贸易融资需求。反过来，银行也会把各项业务开放给新的客户市场。

幕后的区块链

we.trade和Bitbond所采用的IBM区块链解决方案是基于Hyperledger Fabric构建的，该解决方案似乎符合了企业区块链应用正在形成的一个重要结论。

区块链技术本身可能是具有革命性且令人印象深刻的，但这并不一定意味着它要成为主要的市场营销工具。

例如，银行可以从区块链所实现的透明度中受益，但不一定需要运营该技术。对于客户来说，几乎不需要与区块链进行交互。

Albrecht补充说：“我们使用区块链进行支付处理的这一事实，并未用在我们的市场营销策略中。我们主要是把区块链作为一种工具，是我们技术堆栈中一个非常重要的工具。如果没有区块链技术，我们就无法以相同的方式提供服务。”

“客户对用于使用什么技术提供服务并不感兴趣。相反，他们可能更关心可用性、审批速度和总体成本。区块链非常出色地实现了这一目标，其结果对于我们的客户来说非常重要。“

构建一个真正的全球网络

欧洲也许是创建区块链融资网络一个很好的孵化器，但同时，区块链也将扩展到其他区域市场并真正地成为一种全球性现象。

eTradeConnect是另一个基于区块链的贸易融资平台，由汇丰银行和渣打银行等数十家银行开发，与we.trade在欧洲提供的产品有些类似。他们的目标在这个规模数万亿美元的国际贸易融资体系中提高效率。

同样地，该解决方案的目的是解决客户和交易员面临的低效问题，让贸易融资业务更加安全、更加直接。

香港金融管理局副总裁Howard Lee在eTradeConnect的公告中表示：“这是一个值得纪念的时刻，见证了香港主要行业参与者打造的第一个区块链贸易融资平台的诞生，表明了金融业在智能银行业新时代采用新技术的意愿。”

“我们的下一个重要里程碑是将eTradeConnect与其他地区的平台连接起来，以实现跨境贸易融资。eTradeConnect和we.trade平台之间的连接，为亚洲和欧洲贸易走廊的跨境贸易数字化铺平了道路，将成为未来eTradeConnect与其他贸易融资平台连接的一个很好参考。”

Mancone补充说：“连接这些DLT网络的目的是加速这些平台向新领域的扩展，同时扩大到银行支持的贸易融资领域之外，最终为参与全球贸易的所有客户提供便捷的、无摩擦的用户体验。

一种全球化的智能银行方法

全球化现在已经持续有一段时间了，如今货物跨境贸易已经变得规范化，街道拐角的商店和超市实际上都已经成为一种世界市场。

但在这个增长过程中，试图满足这种需求的人和企业一定程度上已经有些了落后了，不得不面对正在逐渐过时的银行和贷款制度。

区块链技术似乎正在带来一些改观，为企业家和中小企业提供融资和贷款的机会，让他们在目标的全球市场中展开业务。